الكويت وأميرها في قلب اهتمام رئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ التعزية التي تقدم بها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى الكويت والكويتيين بوفاة الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وهو الأمير الـ16 لدولة الكويت، تشير إلى ما هو أبعد من المناسبة الحزينة، وتعكس اهتمام الرئيس بالجارة الكويتية التي عانت الأمرين من ظلم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وكثيرا ما تطرّق نيجيرفان بارزاني كلما كان يتحدث عن العراق والاقليم والاوضاع الاقليمية عن الخسائر التي ألحقها النظام السابق بغزو الكويت العام 1990، وحجم الضرر الذي لحق بالعراق والكويت بسبب ذلك، وما تلاه من حروب وخراب.

وللرئيس نيجيرفان بارزاني علاقات تواصل دائمة مع الكويتيين، وأهمها تلك الزيارة التي قام بها الى الكويت في تشرين الأول/أكتوبر العام 2020، عندما اجرى محادثات مع الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الذي أُعلنت وفاته السبت.

وفي رسالة التعزية التي نشرها نيجيرفان بارزاني، كتب قائلا "أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى شعب وقيادة دولة الكويت الصديقة بوفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح"، مضيفا "نحن في إقليم كوردستان العراق نشارككم في دولة الكويت الشقيقة أحزانكم ومصابكم الأليم في هذا الوقت العصيب. ندعو من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

أكثر من مرة كان يستحضر الرئيس نيجيرفان الكويت عندما يتحدث عن المعاناة والحروب التي تسبب بها النظام السابق، بما في ذلك ضد الكورد. في مقابلة تلفزيونية له قبل عامين، أشار مثلا إلى أنه "في العام 1974 عندما تصورت بغداد انها اصبحت قوية شنت الحرب مرة اخرى على ثورة (الملا مصطفى بارزاني) وثورة الكورد، فعجزت عن قهر الثورة الكوردية واضطرت لعقد اتفاقية مع شاه إيران تنازلت فيها عن نصف شط العرب لإيران، ومن اجل اعادة هذا النصف من شط العرب خاضت حربا مع ايران لثماني سنوات، ووقعت تحت طائلة الديون فاحتلت الكويت لتعويض هذه المآسي التي وقعت في التاريخ القريب".

وفي كلمة له في 30 أيار/مايو 2022، أمام مؤتمر "السلام من خلال الاعتدال" في اربيل، قال الرئيس نيجيرفان أنه "إذا تلافينا العودة إلى التاريخ القديم للصراعات والصدامات المذهبية والطائفية والقومية، وتناولنا فقط التاريخ الحديث للعراق، نجد كم من الحروب والدمار والكوارث جلبها على العراق والمنطقة، الظلمُ الذي مورس منذ تشكيل الدولة العراقية بحق شعب كوردستان ومكوناته. نجد كم ألحقت تداعياته الضرر بالمنطقة و بالسلام والاستقرار في المنطقة"، مشيرا مثلا الى الحرب العراقية – الإيرانية، وبعدها احتلال الكويت من جانب العراق، ثم تشكيل وقدوم التحالف الدولي لتحرير الكويت ثم حرب الخليج الثانية، ومعركة تحرير العراق، وجميع الأحداث التي تبعتها وصولاً إلى ظهور داعش في هذه المنطقة.

رؤية نيجيرفان بارزاني لهذه الأحداث الاقليمية ونظرته الى الكويت كدولة عانت هي الأخرى من النظام السابق، ابقته على علاقة تواصل مع الكويت والكويتيين. ففي 13 تشرين الاول/اكتوبر العام 2020، زار قصر البيان الكويتي حيث اجرى محادثات مع الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث جدد التعبير باسم شعب وحكومة إقليم كوردستان عن تعازيه وتعاطفه ومشاركته هو وشعب وحكومة إقليم كوردستان الأحزان مع أمير وشعب وحكومة الكويت، لوفاة أمير دولة الكويت السابق الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

وللأمير الراحل نواف الأحمد تجربة خاصة هو الآخر مع النظام السابق في العراق، حيث انه كان وزيرا للدفاع في الكويت عندما غزاها صدام حسين. وكان الشيخ نواف تولى وزارة الدفاع في العام 1988، أي قبل عامين من الغزو، وظل يقود الوزارة طوال شهور الغزو العراقي السبعة والتي انتهت بتدخل عسكري من جانب تحالف تقوده الولايات المتحدة في العام 1991، ما يعني أن الشيخ نواف كان مرتبطا بشكل مباشر بالملف العراقي وجرائم نظام صدام.

وبحسب المعلن رسميا، فقد بحث نيجيرفان مع الشيخ نواف الأحمد خلال لقائهما العلاقات بين اقليم كوردستان والكويت، وأكدا على تطويرها في المجالات كافة. حيث عبر الرئيس نيجيرفان عن الشكر للدعم والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الكويت لإقليم كوردستان، وخاصة المساعدات التي تقدمها للاجئين السوريين والنازحين العراقيين في الإقليم، كما شكر دور وعمل ونشاطات القنصلية العامة الكويتية في إقليم كوردستان.

وبالاضافة الى ذلك، فقد تناولت المحادثات الكويتية-الكوردية مجموعة مسائل تهم الجانبين.

وقبلها بثلاثة أشهر، خاطب الرئيس نيجيرفان الشيخ صباح الأحمد بعد تعافيه من عملية جراحية، وقبل رحيله بفترة قصيرة، متمنيا له موفور الصحة واستمرار التطور والرفاهية لشعب ودولة الكويت.

وفي تعبير عن اهتمامه الكويتي هذا، التقى الرئيس نيجيرفان في 18 شباط /فبراير 2023، في ميونخ، مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، حيث أكد الجانبان على تعزيز علاقات دولة الكويت مع العراق وإقليم كوردستان، واتفقا في الرأي بأهمية العمل المشترك والتفاهم بين دول المنطقة لحفظ الأمن والاستقرار وحل المشاكل والخلافات بالطرق السلمية.

كما تناول اجتمع نيجيرفان بارزاني مع الوزير الكويتي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية للعراق، وجدد وزير الخارجية الكويتي التعبير عن دعم بلاده للعراق وإقليم كوردستان وحل الخلافات بينهما واستتباب الاستقرار والازدهار في العراق. وتناولت المحادثات أيضا علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، وآخر مستجدات الوضع في سوريا والمنطقة بصورة عامة.

وفي 9 تشرين الأول 2022، استقبل نيجيرفان بارزاني، القنصل الكويتي الجديد في اقليم كوردستان عثمان داود الداود، حيث هنأه على مباشرته مهام عمله آملاً له الموفقية والنجاح، معبرا له عن الدعم الكامل لإنجاح مهامه.

وذكر موقع "رئاسة اقليم كوردستان-العراق" انه "إلى جانب التعبير عن رغبة إقليم كوردستان في تعزيز علاقاته مع دولة الكويت، جدد الرئيس نيجيرفان التعبير عن الشكر والتقدير لقيادة دولة الكويت على المساعدات الإنسانية التي قدمتها في إقليم كوردستان للنازحين واللاجئين"، فيما أعرب القنصل الكويتي الجديد عن أمله في أن يتمكن من تقوية العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين إقليم كوردستان والكويت.

كما تناول لقاء نيجيرفان مع الدبلوماسي الكويتي، مستجدات العملية السياسية في العراق وأوضاع المنطقة بصورة عامة فيما أكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار المنطقة للأطراف كافة.