"الكربون" يغلّف أجواء العراق.. جاري البحث عن خطة إنقاذ

شفق نيوز- بغداد

تشكل الانبعاثات الكربونية تحديات عالمية كبيرة لأنها تطلق غازات تحتوي على الكربون، مثل ثاني أكسيد الكربون (CO2)، إلى الغلاف الجوي.

تنجم الانبعاثات الكربونية عن أنشطة بشرية متعددة، مثل حرق الوقود الأحفوري في توليد الطاقة والنقل والصناعة، وهذه الانبعاثات مسؤولة بشكل رئيسي عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

ولعل عمليات استخراج النفط وحرق النفايات بطرق غير صحيحة من أبرز الأسباب لارتفاع نسب الانبعاثات الكربونية والتلوث في العراق.

وفي هذا السياق، يؤكد المختص بالشأن البيئي، عمر عبد اللطيف، لوكالة شفق نيوز، أن "العراق يعاني من التلوث وارتفاع نسب انبعاث الكربون".

ويوضح عبد اللطيف، أن "الآليات والأساليب غير الصحيحة المستخدمة في حرق النفايات والتلوث الذي تحدثه المولدات الأهلية ومعامل الأسفلت والأدوية وغيرها، كان لها تأثير كبير على ارتفاع نسبة انبعاث الكربون والتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة في العراق خلال الأعوام الأخيرة".

وأظهر تقرير حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن، ارتفاع قائمة انبعاثات الكربون في الدول العربية خلال العام الماضي في 5 بلدان بينها العراق الذي جاء وفق التقرير بالمرتبة الثالثة بنسبة انبعاث تقدر بـ 342.8 مليون طن.

من جانبها، نفت وزارة البيئة لوكالة شفق نيوز، ما ورد في هذا التقرير، معتبرة إياه مجهول المصدر، إضافة إلى عدم وجود مصادر علمية تثبت النسب التي وردت فيه.

ويقول المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار، إن "العراق بدأ بخطوات جديدة للتخلص من الانبعاثات الكربونية وخفضها إلى أدنى حد ممكن".

ويضيف، أن "العراق أنشأ العام الماضي شركة اقتصاديات الكربون، التي تنفذ مشاريع ذات مردودات بيئية واقتصادية إيجابية"، مشيرًا إلى أن "الشركة تسعى لإنتاج مشاريع تعتمد الطاقة النظيفة وتراعي تقنيات خفض الانبعاثات".

ويلفت إلى أن "الشركة تمضي بخطوات متسارعة، بعد عقد المؤتمر الأول لاقتصاديات الكربون بحضور شركات محلية وعالمية، وتم خلاله توقيع مذكرات تفاهم من شأنها الإسهام في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".

ويبين، أن "لكل فرد في العالم بصمة كربونية ناتجة عن مجموعة الأنشطة اليومية وحجم النفايات التي يولدها، وأنه بوسع الإنسان خفض البصمة الكربونية باتخاذه خطوات صحيحة في جمع النفايات والفائض من الأطعمة وغير ذلك".

وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أكد العام الماضي، أن عام 2021 سجل انبعاثات في تركيز ثاني أوكسيد الكربون في العراق بنسبة 177.8 مليون طن.

فيما شهدت السنوات الثلاث الماضية تسجيل 27.1 مليون طن، بزيادة سبعة أضعاف من انبعاثات الغاز، وتزداد هذه النسبة سنوياً بمقدار 4.88%.

وبين الغراوي، أن بغداد تأتي بالمرتبة الـ 13 في قائمة المدن الاكثر تلوثاً بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

من جانبه ينوه الخبير البيئي، خالد سليمان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "السبب الذي يجعل العراق في طليعة دول التلوث الكربوني الصناعة النفطية والغازية، إذ تؤدي هذه الصناعات إلى المزيد من انبعاثات الكربون".

ويشكك سليمان في الوقت نفسه بصحة المعلومات الواردة بالتقرير الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة المتعلق بنسبة انبعاثات الكربون في العراق، مؤكداً، أن "الصناعة النفطية العراقية أقل من الصناعة السعودية"، لكنه أكد أن "العراق يعد من الدول المصدرة والمصنعة للنفط بدءاً من حفر الآبار إلى جميع المراحل الأخرى للصناعات النفطية، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانبعاثات الكربونية".

ويوضح، أن "افتقار العراق إلى الغطاء النباتي بالمقارنة مع صناعته النفطية، ونسب الانبعاثات التي تطلق إلى الجو تساهم بشكل كبير في الاحترار"، مبيناً، أن "العراق لا يتعامل مع الانبعاثات بشكل علمي لذا فهو متأخر من ناحية خفض الانبعاثات"، لافتاً إلى أن "من الممكن أن يكون التقرير السنوي الذي يرفع إلى المنظمة المختصة بالمناخ في الأمم المتحدة ناقصاً".

وينوّه سليمان في ذات الوقت، إلى أن "العراق يسعى لزيادة إنتاجه النفطي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسب الانبعاثات خلال السنوات المقبلة، ويتسبب ذلك على الصعيد المحلي بارتفاع درجات الحرارة ونسب التلوث في الهواء والتربة".

وطالب معنيون الحكومة في وقت سابق إلى وضع سياسات بيئة ومناخية بهدف تقليل نسبة انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، وإطلاق المبادرة الوطنية للغابات وإلزام المحافظات كافة بزراعة الطوق الأخضر ومصدات الرياح، فضلاً عن الاستثمار في المناطق الصحراوية، خاصة تلك المشاريع التي تساهم في تعزيز الغطاء الأخضر.

وتقول الأكاديمية المختصة في الشأن البيئي، منار ماجد، إن "التقرير الخاص باحراق الغاز العالمي عام 2024، ذكر ارتفاع معدل احتراق الغاز في منشآت استخراج النفط والغاز، وزيادة الحرق بمقدار 7 بالمئة".

وتشير ماجد خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "العراق لو اعتمد عمليات استثمار صحيحة في استخراج النفط والغاز والمشاريع الصناعية الأخرى، سيكون تأثير انبعاث الكربون أقل في البلاد، وأن من الممكن الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط في التصدير، كما يحدث في قطر التي تعد الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي".

وتنوه إلى أنه "في حال اعتمد العراق استثمار الغاز وسياسات فعالة أخرى لتقليل كميات الهدر والحرق، سيصل إلى مرحلة الاستدامة، فضلاً عن توفير العديد من الوظائف وفرص العمل".

لكن ماجد تؤشر "غياب البرامج والمشاريع الجادة المعنية بخفض انبعاثات الكربون في العراق"، مشيرة إلى أن "العمل بهذا الخصوص يجب أن لا يقتصر على مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة، وأنه لابد من الاستعانة بخبرات عالمية بنقل المحطات الحرارية إلى محطات غازية وغيرها من المشاريع".

ولعبت الانبعاثات الكربونية والجفاف وغياب خطط الاستزراع والتشجير وزيادة التصحر، دوراً كبيراً في تغيير المناخ في العراق وارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز أحياناً نصف درجة الغليان (50 مئوية)، وهو ما يدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة وتبني سياسات علمية ممنهجة تهدف إلى خفض انبعاث الكربون الذي يهدد الناس بخطر شديد.