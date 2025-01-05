الفروسية.. رياضة تجذب البغداديات (صور)

شفق نيوز/ تعد رياضة الفروسية وركوب الخيل من الرياضات التي لاقت رواجاً كبيراً في السنوات الاخيرة لدى فئة الفتيات والنساء في العاصمة بغداد.

وعلى الرغم مما تتطلبه هذه الرياضة التي لا تخلو من المخاطر، وتتسم بالجهد والصبر والقدرة على مواجهة الصعاب، الا ان الاقبال عليها في تزايد مستمر من قبل النساء والفتيات بشكل غير مسبوق.

فتيات صغيرات يمارسن الفروسية

رياضة الفروسية لا تقتصر على النساء والفتيات البالغات فقط، فثمة فتيات صغيرات يمارسن هذه الرياضة ويبرعن فيها، ومنهن الفارسة الصغيرة ميرا عمار ذات الثمانية أعوام، التي مارست هذه الرياضة مذ كان عمرها 6 أعوام، متأثرة بوالدتها الفارسة فرح نزار التي تجيد ركوب الخيل، إذ أخذت هذه الهواية بدورها عن خالها الفارس والمصارع عدنان الفدعم.

اعتادت "ميرا عمار" الذهاب بشكل منتظم الى اكاديمية تعليم الفروسية برفقة والدتها، وهناك تلج الاسطبل لتختار حصاناً وتدور به في المضمار.

اشعر بالسعادة عند ركوب الخيل، تقول "ميرا" في حديثها لوكالة شفق نيوز، وانطلق به بجولات وعلاقتي بالخيول جيدة، وأشعر بفراغ كبير حين انقطع عن ممارسة هذه الرياضة تضيف "ميرا".

لهذه الفتاة هوايات اخرى غير ركوب الخيل، ابرزها السباحة، الا ان الفروسية هي الرياضة التي تجد فيها "ميرا" متعتها، لما لهذه الرياضة من قدرة على امتصاص الطاقات السلبية، تؤكد "ميرا" وقد بذلت والدتي الى جانب المدربين جهودا كبيرة بتدريبي على ركوب الخيل في أكاديمية الفروسية ونادي الفروسية.

الفرس العربي يمتاز بالصبر والتحمل

تفضل فرح الجبوري (35 عاما) الفارسة الهاوية والدة الطفلة ميرا، ركوب الخيول العربية.

تمتاز الخيول العربية توضح "فرح"، بالضخامة والسرعة والقدرة على تحمل الظروف الجوية القاسية من أمطار وعواصف او حر وبرد.

تدربت الجبوري في بداية مشوارها في المدرسة العراقية المركزية لتعليم الفروسية لكنها اضطرت تحت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد الى ترك هذه الممارسة فترة من الزمن ثم عادت لها بعد استقرار الأوضاع لتتدرب في مدرسة العلم لتعليم ركوب الخيل

زرعت فرح حب الفروسية لدى ابنتها ميرا، وكانت تصطحبها معها الى نوادي الفروسية.

تغرس هذه الرياضة تقول فرح لوكالة شفق نيوز، صفة الصبر في النفوس، فضلا عن ما توفره هذه الرياضة من خصائص مهمة، فهي علاج لذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على تنشيط الدورة الدموية وتساعد على شد عضلات البطن وتمنع التشنج وتساعد على التوازن.

تدعو فرح الفتيات ممارسة رياضة الفروسية وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، لان هذه الرياضة، وفق فرح تزيد من ثقة المرأة بنفسها وتعزز لديها القدرة في الاعتماد على النفس.

أما سارة الساعدي (30 عاماً) متدربة جديدة فتقول ان رهبة ركوب الخيل ما زالت تعرقل عملية تعلمي وتضيف اتجهت الى رياضة الفروسية لما لها من فوائد عديدة منها تنحيف الوزن وطرد الطاقة السلبية وتزيد الثقة في النفس.

ان الحصان يحتاج الى معاملة خاصة ولا يقبل أن يمتطيه شخص خائف ليس لديه ثقة في الحصان، لهذا تعتبر فترة تدريب على تجاوز الخوف والثقة بالنفس بحسب سارة.

وتمارس سارة هذه الرياضة مرتين في الأسبوع وتسعى جاهدة لتطوير نفسها حسب ماتقول.

النساء يشكلن 75% من رواد الأكاديمية

اول خطوات التدريب على تعليم ركوب الخيل للمبتدئين هي محاولة كسر حاجز الخوف المشترك بين الحصان والمتدرب.

تبدأ الخطوات بشد السرج واللجام قبل الدخول الى ساحة التدريب، ووفق المدرب في أكاديمية الفروسية بلال حسن، يتم بعد ذلك تعليم المتدربين على كيفية وضع القدم في ركاب الحصان، ويشير في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان 75% من المتدربين في اكاديمية الفروسية هم من فئة النساء والفتيات مقابل 25% للرجال والشباب.

لم يقدم حسن احصائية تقريبية عن اعداد رواد الاكاديمية من الهواة والمتدربين، لكنه يشير الى ان كثرة الخيول ومرابطها في بغداد شجعت النساء على ركوب الخيل، كون الفروسية مفيدة لكلا الجنسين وليس لها أي تأثير على جسم الفتاة.

للفروسية دور بعلاج التوحد

وتعتبر رياضة الفروسية وركوب الخيل من الرياضات المفتوحة امام مختلف الأعمار، بما فيهم صغار السن، وتسهم وفق المدرب بلال حسن بمعالجة مرض التوحد وفرط الحركة لدى الأطفال، وثمة برامج خاصة صممت للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، يتم خلالها تقييم مدى تطور قدرات الطفل من نواحي عديدة كالتفاعل مع الآخرين والمهارات الحركية والتعبير عن المشاعر بشكل إيجابي والسيطرة على التوتر والعصبية.