"الفرص في العراق" بعد تخطي "سنوات الاضطراب" بمؤتمر دولي في واشنطن

شفق نيوز/ أعلن معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي عن تنظيم مؤتمر حول العراق في واشنطن في 15 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل، بمشاركة سياسيين حاليين وسابقين وخبراء من الولايات المتحدة والعراق، حيث يتناول الفرص والتحديات في العلاقات، وتخطي سنوات الاضطراب، مع التركيز على قطاع الطاقة، وتنويع الاقتصاد العراقي.

وبحسب المعهد الامريكي فان المؤتمر الذي ينعقد في اطار "مبادرة العراق"، تحت عنوان "مسار التعافي والتنمية والشراكات العالمية في العراق"، سيجمع مجموعة متنوعة من كبار الخبراء والباحثين وصانعي السياسات من كل من الولايات المتحدة والعراق، بما في ذلك كبار المسؤولين الحاليين والسابقين.

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن المؤتمر وهو الثالث من نوعه لـ"مبادرة العراق"، سيتناول التحديات والفرص الكبيرة التي يواجهها العراق فيما يبدأ في تخطي سنوات من التقلبات، مع وجود إشارات مبكرة على الانتعاش والتنمية.

وتابع التقرير أن المؤتمر سيركز في هذا العام على النهوض بقطاع الطاقة، وجهود حكومة العراق من اجل التنويع الاقتصادي المستدام، والمسار المتطور للعلاقة الامريكية العراقية.

وأضاف التقرير أن المؤتمر سيشهد حلقات نقاش ديناميكية تستكشف كيفية التفاعل العراقي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل إيجابي مع العراق وهو يتحرك عبر تغيراته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية الفريدة.

وتابع التقرير أن المؤتمر سيشهد مشاركات شخصية مباشرة وعبر الفيديو، وسيتضمن ترجمة باللغتين الكوردية والعربية.

وختم التقرير بالقول إن برنامج "مبادرة العراق" يوفر لصناع السياسات عبر الأطلسي والاقليمي، آراء وتحليلات فريدة حول التحديات والفرص المتواصلة التي تواجه العراق في وقت يحاول فيه البلد اقامة نظام سياسي شامل، واستقطاب الاستثمار الاقتصادي، وتحفيز مجتمع مدني حافل بالحياة.

ترجمة: شفق نيوز