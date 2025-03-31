العيد يفرض تدابير أمنية "طارئة" في العراق

شفق نيوز/ اتخذت السلطات الأمنية في العراق، تدابير وقائية طارئة لتأمين أجواء عيد الفطر، من خلال تعزيز التواجد الأمني في الشوارع والمناطق العامة، وتوفير خدمات إضافية مثل النقل والصحة والإنقاذ، فضلاً عن توعية المواطنين عبر مجموعة من التوصيات والإرشادات.

وتمثل عطلة العيد التي تستمر لأسبوع كامل في العراق، فرصة مثالية للذهاب إلى الأماكن الترفيهية والاستمتاع بالأنشطة المختلفة، ولتأمين هذه الأجواء أتمت مديرية الدفاع المدني العامة الاستعدادات اللازمة كافة من خلال إجراء الكشوفات الميدانية على مرافق الألعاب.

استعداد وتأهب

وأوضح مدير علاقات وإعلام المديرية، نؤاس صباح، هذه الاستعدادات بالقول: "تمت مطالبة أصحاب المناطق الترفيهية بتقديم الشهادات المعتمدة للفحص، بالإضافة إلى إجراء المتابعة اللازمة لصيانة تلك الألعاب".

وقال صباح، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية عملت على فحص إجراءات السلامة وتلبية متطلبات الدفاع المدني في هذه المرافق، بما في ذلك توزيع مطافئ الحريق وتدريب العاملين في المدن الترفيهية على الاستخدام الصحيح لها، كما تم وضع لوحات إرشادية لتوضيح مخارج الطوارئ وضمان سلامة الأسر والزوار".

وفي إطار الجوانب الإجرائية والتنفيذية، بادرت مديرية الدفاع المدني إلى "نشر فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف المتخصصة في المناطق الترفيهية والحدائق العامة والمتنزهات، إضافة إلى المراكز التجارية والمناطق المزدحمة والتقاطعات الرئيسية".

وأشار صباح، إلى أن "هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للوصول إلى مواقع الحوادث وتفادي الازدحام المروري، وستظل هذه الفرق متواجدة على مدار الساعة قرب تلك المناطق حتى انتهاء أيام عيد الفطر المبارك".

أما من الجانب التوعوي، أصدرت مديرية الدفاع المدني "مجموعة من التوصيات والإرشادات الخاصة بتأمين أيام عيد الفطر المبارك، ومن بين هذه التوجيهات ما يتعلق بممارسة الشواء، حيث ينبغي أن يتم في الأماكن المخصصة لذلك، مع الالتزام بشروط السلامة كافة".

كما شددت المديرية على ضرورة "منع إطلاق الألعاب النارية، خصوصاً من قبل الأطفال، وعدم استخدامها بالقرب من المستشفيات، والأشجار، والأسواق التجارية".

وكان رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، زار أول أمس السبت، مقر قيادة العمليات المشتركة، حيث تابع سير تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، بحضور أمين بغداد.

واطلع السوداني، وفق بيان صدر عن مكتبه ورد إلى وكالة شفق نيوز، على الإجراءات التفصيلية للواجبات والمهام الموكلة إلى الجهات الأمنية والخدمية ضمن قواطع المسؤولية، موجهاً بضرورة الالتزام بالخطط الموضوعة وتنفيذها بدقة دون أي تراخٍ.

وأكد، أن العيد يمثل مناسبة دينية واجتماعية تتطلب جهداً استثنائياً من الأجهزة الأمنية والخدمية لضمان أمن المواطنين، وتأمين حركة النقل، والحفاظ على النظام العام خلال أيام العيد.

إجراءات أمنية

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس الماضي، عن خطتها الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك، متضمنة 10 إجراءات رئيسية لضمان الأمن والاستقرار في العاصمة، بالإضافة إلى خطين ساخنين لاستقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي تهديدات أمنية.

وبحسب بيان صدر عن قيادة العمليات فقد جاءت الإجراءات الأمنية على النحو التالي:

‏1.‏تأمين الحماية للمواطنين والعتبات المقدسة ودور العبادة وكذلك الأماكن ‏العامة في (الأسواق والمولات والمطاعم والمتنزهات ومدن ألعاب الأطفال) ‏وجميع المواقع التي تشهد أقبال وتجمعات ومنها "المقابر وأماكن الدفن" ‏خلال أيام عيد الفطر المبارك. ‏

‏2.‏تنفذ الخطة الأمنية بمراحل ومن خلال تواجد القادة والآمرين على رأس ‏قطعاتهم في كافة تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات والأجهزة ‏الاستخبارية الملحقة بها والاستمرار بعمليات البحث والتفتيش المناطقي ‏لملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية.‏

‏3.‏تم تهيئة (12) مقر مسيطر وذلك للإشراف المباشر على تطبيق الخطة ‏الأمنية ومعالجة الحالات الطارئة والمواقف الآنية بالتنسيق مع القطعات ‏الماسكة للأرض.‏

‏4.‏منع مرور الدراجات النارية بكافة أنواعها والعربات التي تجرها "الخيول" ‏في الأماكن المزدحمة والأسواق العامة وتدقيقها جيداً اذا وجبت الحاجة ‏لدخولها. ‏

‏5.‏‏متابعة إجراءات السلامة والأمن للفنادق والمطاعم ومدن الألعاب والكراجات ‏‏"ساحات وقوف العجلات" بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. ‏

‏6.‏نشر وتوزيع دوريات النجدة وفرق الإطفاء والإسعاف بالقرب من الأماكن ‏العامة والترفيهية لمعالجة الحالات الطارئة والفورية. ‏

‏7.‏نشر مفارز الأجهزة الاستخبارية بالزي المدني لمراقبة ومتابعة الظواهر ‏السلبية التي تسيئ إلى سمعة المجتمع البغدادي واتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحق مرتكبيها. ‏

‏8.إجراء حملات التوعية والإرشاد للمواطنين من خلال أقسام وشعب الإعلام ‏والتوجيه المعنوي للقيادات بالتنسيق مع دوائر مديرية الإعلام والعلاقات في ‏وزارة الداخلية "الشرطة المجتمعية - مكافحة الشائعات".‏

‏9.‏التأكيد على عدم قطع أي طريق رئيسي أو فرعي وفي الحالات الملحة للقطع ‏يكون بشكل وقتي وبعد استحصال موافقة مقر قيادتنا حصراً. ‏

‏10.‏ التأكيد على تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية للقنوات الفضائية والوكالات ‏الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى في تغطياتهم الميدانية خلال أيام عيد الفطر ‏المبارك.‏

11.الاتصال بالأرقام الساخنة ادناه والخاصة بقيادة عمليات بغداد لاستقبال أية شكوى أو الإخبار عن معلومات تخل بالأمن: (07730009708‬ / 07834887408).

إقليم كوردستان

وفي إقليم كوردستان، أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، أول أمس السبت، عن اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لضمان سلامة المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، التي تبدأ يوم الأحد 29 آذار/مارس 2025 وتستمر حتى 5 نيسان/أبريل 2025.

وأوضحت الدائرة، في بيان ورد للوكالة، أن جميع القوات الأمنية ستكون في حالة تأهب قصوى في مختلف محافظات الإقليم والإدارات المستقلة، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات وتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بهذه المناسبة.

وتركز الخطة على تشديد الحراسة على المراكز الحيوية داخل المدن والمناطق المحيطة بها لمنع أي خرق أمني، إضافة إلى استمرار انتشار الفرق الأمنية في الأماكن العامة والأسواق لضمان استقرار الأوضاع الأمنية.

كما تشمل الخطة نشر فرق أمنية في المناطق السياحية بالتنسيق مع المحافظات وهيئة السياحة، وذلك لحماية السياح وضمان سلامتهم خلال العطلة.

كما قررت مديرية مرور أربيل، حظر سير مركبات الحمل الكبيرة وجميع أنواع الدراجات النارية خلال أيام عيد الفطر، من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.