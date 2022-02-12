العراق يعزز ترسانته العسكرية بطائرات فرنسية ودبابات روسية

شفق نيوز/ ذكر موقع "ديفينس نيوز" الامريكي المتخصص بالشؤون العسكرية، يوم السبت، ان العراق يسعى حاليا الى اقتناء عدة انظمة عسكرية من مصادر مختلفة، بما في ذلك طائرات مقاتلة ومسيرة فرنسية، ومدفعية ودبابات روسية، وقد بلغت المفاوضات الجارية مرحلة متقدمة.

ونقل التقرير العسكري الامريكي عن الخبير نورمان ريكلفس، الذي كان مستشارا سابقا لوزير الداخلية العراقي، والامين العام لوزارة الدفاع العراقية، ويترأس حاليا مجموعة "ان ايه ام ايه ايه" الاستشارية الجيوسياسة، ان فرنسا عرضت بيع 20 طائرة مسيرة للعراق.

واضاف ان وزارة الدفاع العراقية تقوم بدراسة تقنية حول ذلك، وان وفدا عراقيا من المفترض ان يقوم بزيارة الى فرنسا في المستقبل القريب للاطلاع على الطائرات المسيرة.

واشار التقرير الى ان ريكلفس تحدث مؤخرا إلى مسؤولين في الدفاع العراقية حول خطط المشتريات المحتملة. ونقل عن ريكلفس قوله انه لا وجود الى الان لعقد للطائرات المسيرة، موضحا انه في المرحلة الحالية، فان الوفد العراقي سيقوم بمهمة "فحص الجودة" لهذه الطائرات.

وتابع التقرير ان وزارة القوات المسلحة الفرنسية رفضت التعليق على انباء الزيارة او على طراز او عدد الطائرات التي قد يتم عرضها على العراقيين.

وذكّر التقرير بمقابلة لوكالة الانباء العراقية في كانون الثاني/ يناير مع قائد القوات البرية العراقية الفريق قاسم المحمدي، كشف فيها عن المفاوضات لشراء طائرات فرنسية مسيرة، وبان العراق يجري مفاوضات حول العديد من العقود بما في ذلك طائرات مسلحة مسيرة قادرة على التحليق لمدة 30 ساعة في والتصدي لاهداف والقيام بمراقبة مستمرة للمناطق المختلفة بقدرة وفعالية.

ونقل التقرير عن ريكلفس قوله ان العراق يخوض مفاوضات حول طائرات مسيرة باكستانية الصنع، موضحا ان اسلام اباد عرضت ايضا بيع 20 طائرة مسيرة للعراق ، لكن وزارة الدفاع العراقية ما زالت تقوم بدراسة العرض.

وبعدما ذكر التقرير بان العراق سبق له ان اعلن ان وجود خطط لزيادة عدد الدبابات والفرق والألوية من أجل تعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يمتلك دبابات "ابرامز" اميركية و"تي 90" الروسية، نقل عن ريكلفس قوله ان وزارة الدفاع العراقية تسعى للحصول على دبابات روسية اضافية من طراز "تي-90"، بعدما كانت طلبت بالفعل 73 دبابة في العام 2016.

وكانت وزارة الدفاع العراقية اعلنت في حزيران/ يونيو العام 2018 أنه تم تسليم 39 دبابة من طراز "تي-90" كدفعة اولى، الى الفرقة التاسعة في اللواء 35، موضحة ان هذا اللواء كان مسلحا بدبابات "إم 1 أبرامز"، لكن تم نقلها إلى اللواء 34 بعد تسليم "تي-90".

وفي الوقت نفسه، اشار التقرير الى ان سلاح الجو العراقي يسعى للحصول على طائرات مقاتلة فرنسية من طراز "رافال"، مذكرا بان رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، محمد رضا الحيدر، كشف في ايلول/ سبتمبر الماضي، عن توقيع عقد فرنسي-عراقي لشراء هذه الطائرات.

واوضح ريكلفس ان "القوات الجوية العراقية تستعى الى شراء 14 طائرة رافال قيمتها 240 مليون دولار سيتم تسديد ثمنها بالنفط بدلا من المال".

واشار ايضا الى سلاح الجو العراقي يوشك على التوصل الى اتفاق لشراء طائرة "سوبر موشاك" المخصصة للتدريب والقتال.