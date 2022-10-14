العراق يسلم مواطناً بريطانياً إلى قطر وأُسرته تستنجد بـ"ديفيد بيكهام"

شفق نيوز / أكد موقع "ادنبره لايف" الاسكتلندي أن المواطن البريطاني الاسكتلندي الذي كان قد أوقف في مطار البصرة العراقي، بسبب مذكرة من الإنتربول، سُلم فعلياً إلى قطر التي تلاحقه، وأن أُسرته تناشد الآن لاعب كرة القدم البريطاني السابق ديفيد بيكهام، التدخل لدى القطريين لأجل إطلاق سراحه.

وكانت تقارير بريطانية ذكرت قبل أيام أن براين جليندينينغ، وصل إلى العراق حيث جرى تقييده بالأصفاد في المطار بناء على مذكرة "حمراء" من الإنتربول، بسبب ملاحقة السلطات القطرية له بتهمة التخلف عن سداد قروض بنكية قيمتها حوالى 20 الف جنيه استرليني.

ووصل جليندينينغ (43 عاما) إلى البصرة للعمل في مصفاة نفط "بريتيش بتروليوم"، لكنه اعتقل ثم نقل لاحقا الى قطر، بينما تتحرك أُسرته اليائسة لأجل جمع أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني لإعادته إلى بلاده، وهو موقوف منذ أربعة أسابيع.

وأصدرت أُسرته جليندينينغ، بحسب موقع "ادنبره لايف" الاسكتلندي، بياناً، ترجمته وكالة شفق نيوز، ناشدوا فيه "الجميع، وأي شخص له تأثير وعلاقات مع قطر المساعدة في إنقاذ ولدهم".

وتابع البيان، أن "ديفيد بيكهام هو الوجه الدولي لكرة القدم، ووافق على عقد بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني مع قطر للعمل كسفير للبلاد".

وأضاف أن "الأسرة تأمل بما أن الدوحة تستضيف كأس العالم، أن يتمكن من استخدام موقعه لأجل اقناع قطر بالسماح له بالعودة إلى الوطن".

ونقل الموقع الاسكتلندي، عن الخبيرة القانونية رادها ستيرلينغ، قولها إن "مع اقتراب مونديال كأس العالم، فان على قطر ان تأخذ بالاعتبار الاعتداءات على حقوق الاجانب، مضيفة أن براين جليندينينغ بحاجة الى دعم شعبي، والى دعم المؤثرين والاشخاص الذين بامكانهم ان يكون لهم تأثير حقيقي على السلطات القطرية، خاصة في اطار كأس العالم".

وأعربت ستيرلينغ عن اسفها لان حكومة بريطانيا أضعفت قدرتها بالتأثير على الدوحة مع تدفق عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية من قطر في الاقتصاد البريطاني.

وتابعت قائلة ان "المسؤولين القطريين واعون لصورة بلدهم، ويرغبون باستمرار مونديال كأس العالم بلا أي خلل"، مختتمة حديثها بالقول: "في حال استخدم شخص مثل ديفيد بيكهام شهرته وتأثيره للدفاع عن براين، فقد يخلق ذلك الكثير من الفارق".

من جانبها، قالت ميتا (والدة براين جليندينينغ)، بحسب الموقع إنها "وجهت رسالة من القلب إلى بيكهام تسأله باعتبار انه سفير للمملكة المتحدة، كيف سيكون شعوره وهو يكسب الملايين للترويج لقطر مستضيفة كأس العالم، في حال تم سجن ابنه في هذا البلد لمدة خمسة أسابيع وهو بحالة صحية سيئة؟ مردفة: "أنا حزينة لأن المال يأتي قبل التعاطف البشري."