العراق يراجع موازنته المالية بعد مخاوف من انخفاض أسعار النفط

شفق نيوز/ كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن توجه حكومي عراقي لإعادة تعيين سعر برميل النفط في موازنة عام 2025.

وانخفضت أسعار النفط، يوم الأربعاء، حيث أدى تحول سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تأجيج حالة عدم اليقين، مما دفع المتعاملين إلى تقييم التأثير المحتمل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن "مسؤولين عراقيين اكدوا لها، ان الحكومة تبحث الآن إعادة تعيين سعر برميل النفط في الموازنة المتبقية لعام 2025 بهدف التوصل إلى معرفة حقيقية لقدرة الحكومة على دفع التكاليف التشغيلية وأهمها الرواتب بناء على أسعار النفط الجديدة".

وأشار إلى أن "انخفاض أسعار النفط يضع ضغطا إضافيا على الدول التي تعتمد على النفط في ايرادتها وخصوصا العراق الذي يعتمد بشكل شبه كليا على واردات النفط لدفع تكاليف ميزانيته التشغيلية".

ولفت التقرير الى "تمويل إعادة إعمار بناه التحتية المدمرة نتيجة لسنوات طويلة من الحرب خاضها العراق"، مبينا أن "تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيساهم في وضع تصور حقيقي لدى الحكومة العراقية حول قدراتها على دفع تكاليف التشغيل بالإضافة للبحث في السبل التي يمكن من خلالها تقليل الإنفاق مع استمرار تراجع الأسعار عالميا".

وفي مطلع شهر نيسان ابريل الماضي، أكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، تأمين الحكومة العراقية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية خلال المرحلة المقبلة، رغم انخفاض أسعار النفط.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "من أولويات عمل الحكومة العراقية هو تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية، وهذه الرواتب مؤمنة وبشكل كامل خلال الفترة المقبلة، رغم حصول انخفاض في أسعار النفط، خاصة وان العراق مر بهكذا أزمات خلال السنوات الماضية، أدت الى انخفاض أسعار النفط، بشكل اكبر من الان لكنه عمل على توفير الرواتب، التي تعتبر من أساسيات عمل الحكومة".

وأضاف أن "تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية، ضمن موازنة 2025 وهي مؤمنة وبشكل كامل، ولا مخاوف على تلك الرواتب اطلاقا بعد انخفاض أسعار النفط، والحكومة العراقية تعمل على المحافظة حياة كريمة في تأمين الدخل الشهري واستمراره لموظفي ومتقاعدي ومتسلمي الرعاية، ولا يمكن المساس بها تحت أي ظرف".