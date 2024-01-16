العراق يحتل المركز الثاني عربيا بـ"الأعمال الخيرية" لعام 2023

شفق نيوز/ ذكرت مجلة CEOWORLD الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن العراق يحتل المركز الثاني عربيا و51 عالمياً من أصل 126 دولة بأعمال الخيرية لعام 2023.

وأضافت أن "الأعمال الخيرية لا تعرف حدوداً جغرافية أو اقتصادية، وغالبًا ما تكون مدفوعة بروح العطاء".

وفي عالم العمل الخيري، يعد مؤشر العطاء العالمي لمجلة CEOWORLD بمثابة منارة، حيث يوفر نظرة ثاقبة للسلوكيات الخيرية العالمية.

وأشارت المجلة إلى أنه "يعتمد هذا التقرير السنوي على أكبر مسح للأنشطة الخيرية في جميع أنحاء العالم ويفحص بعناية ثلاثة جوانب رئيسية هي: التبرعات المالية، والمساهمات الطوعية بالوقت، ومساعدة الغرباء.

ومن الجدير بالذكر أن مساعدة الغرباء هي السلوك الخيري الأكثر شيوعاً، حيث قدم أكثر من 2.5 مليار شخص المساعدة في العقد الماضي.

وتابعت المجلة أن "الولايات المتحدة احتلت المركز الأول بإجمالي 58% بنسبة تبرعات 61%، فيما جاءت إندونيسيا في المركز الـ10 بإجمالي قدره 50% بنسبة تبرعات 69%، فيما جاءت كولومبيا في المركز 47 بنسبة إجمالي 35% بنسبة تبرعات 22%.

وأوضحت أن الإمارات جاءت بالمرتبة الأولى عربيا بإجمالي قدره 45% وتبرعات بنسبة 52%، مشيرة إلى أن العراق جاء بالمرتبة الثانية عربيا و51 عالميا بإجمالي 34% بتبرعات قدرها 23%، وبلغت مساعدة الغرباء بنسبة 65%.