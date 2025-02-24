العراق.. هل أطاح "تكسي الشركات" بسيارات الأجرة التقليدية؟

شفق نيوز/ لم تسلم من المشكلات أيضا، إذ تواجه مهنة قيادة سيارة الأجرة "التكسي" صعوبات ومعوقات وخاصة بالنسبة للذين يملكون سيارة أجرة صفراء ويمشطون الطرقات بحثا عن رزقهم، في ظل انتشار شركات النقل الأهلية ووجود تطبيقات إلكترونية لها، تتيح لأي مواطن طلب سيارة خصوصي حديثة تصله لباب منزله.

أصحاب سيارة الأجرة التقليدية، أكدوا أن هذه الشركات تزاحمهم في عملهم، كما أنها لا تلتزم بالقوانين، عبر تشغيل سيارات نقل خصوصي كسيارات أجرة، وهذا الأمر، وفقا لمسؤولين فإنه "غير قانوني"، وكشفوا أن إجازة عمل الشركة تمنعها من تشغيل سيارات الخصوصي كأجرة، وسط وعود بفرض غرامات عليها.

ويقول، لطيف رضا (85 عاما)، صاحب سيارة أجرة، لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ عقود أعمل سائق سيارة أجرة في بغداد، وهذه المهنة تكفيني لسد النفقات اليومية، لكن مهنة السياقة لم تعد تجدي نفعاً بسبب مزاحمة سيارات الخصوصي لنا".

ويزيد رضا، بالقول: "كم هو مؤسف أن نرى فتية لم يبلغوا السن القانونية بعد، وهم يقودون بتهور سيارات آبائهم ويستخدمونها كسيارة أجرة، والأدهى من ذلك أن تجد ضباطا برتب عالية يزاحمون بالعمل أصحاب سيارات الأجرة، رغم أنهم ليسوا بحاجة لذلك".

ويؤكد أن "مهنة قيادة سيارة الأجرة أصبحت مهنة عامة ولا تختص بشريحة واحدة، وتنعدم فيها الكثير من معايير السلوك المهني والأخلاقي".

وتعد مهنة "سائق تكسي"، من أسهل المهن في العراق، بسبب غياب الضوابط والقوانين الخاصة بها، وغالبا ما يلجأ أي مواطن فقد عمله أو موظف، إلى العمل فيها بغية الحصول على وارد مالي إضافي.

وحول هذا الأمر، يبين الموظف حيدر حسن (30 عاما)، الذي يعمل سائق تكسي بسيارته أيام العطل الرسمية وبعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، أن "العمل بسيارتي هو زيادة في الخير".

ويتابع لوكالة شفق نيوز، أن "العمل بسيارتي يمنحني دخلا اضافياً ويجعلني استثمر وقت فراغي بأمور نافعة".

فيما يؤكد الموظف ماجد سرحان (42 عاما) لوكالة شفق نيوز، "حصلت بعد جهود مضنية على قرض من أحد البنوك واشتريت سيارة للعمل بها من أجل سد متطلبات الأسرة".

ويلفت النظر إلى أن "راتبه الشهري ينتهي في الأيام الأولى من الشهر، بعد دفع المستحقات اللازمة".

وساعد انتشار شركات النقل الأهلية، على زيادة أعداد الموظفين الذين يعملون بسياراتهم الخاصة فيها، خاصة وان هذه الشركات لا تطبق على من يعمل معها شروط مديرية المرور العامة، التي تنص على أن استخدام المركبات الخصوصي للعمل سيارة أجرة يعد مخالفا للقانون المروري، وتترتب عليه غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار مع حجز المركبة لمدة خمسة أيام.

ويدفع عدم الالتزام بتعليمات مديرية المرور أو تطبيقها إلا بشكل محدود، العديد من أصحاب سيارات الأجرة الذين لا يملكون مهنة غيرها لتغطية نفقات أسرهم، للمطالبة بتشديد الرقابة المرورية على السيارات الخصوصي لتحقيق العدالة في توزيع فرص العمل وعدم مزاحمتهم على مهنتهم.

وتشترط شركات النقل في القطاع الخاص في الدول المجاورة جملة من الشروط المهمة لمن يرغب بالعمل لديها كسائق تكسي، فشركة أوبر الإماراتية مثلا، تشترط على السائق ألّا يكون لديه مهنة أخرى، وتطالبه بهويته الشخصية ورخصة القيادة وشهادة حسن السلوك والبطاقة الطبية وغير ذلك من الأمور التي تراها ضرورية من أجل السلامة العامة ، فيما تنعدم الشروط في الشركات الاهلية المحلية ولا تطالب سائق التكسي بشيء.

وتعليقا على الأمر، يؤكد مدير عام الهيئة احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، وضع "عدد من الضوابط للشركات الأهلية مثل شركة بلي وكريم حين منحت إجازات العمل للسائقين الراغبين بالعمل بهذه الشركات".

ويوضح، أن "من بين هذه الضوابط، التعاقد مع سيارات تكسي الأجرة فقط، ولا يجوز التعاقد مع اصحاب المركبات الخصوصي"، مبينا أن "هيئة النقل تقوم بين فترة واخرى بإرسال لجان لمتابعة هذا الموضوع، ووفق قانون الهيئة تفرض اللجان التفتيشية غرامات مالية لدى اكتشاف مخالفات".

ويشير الموسوي، إلى أن "تعامل شركات النقل الأهلية مع السيارات الخصوصي ظاهرة غير صحية، وأن هيئة النقل تعمل على مكافحة هذه الحالة حفاظاً على اصحاب الدخل المحدود من اصحاب تكسيات الاجرة".

ويلفت إلى أن "الهيئة باشرت بمشروع التكسي الوطني الذي سيضم جميع المحافظات بما فيها إقليم كوردستان، وسيكون عملها مشابها لعمل الشركات الاهلية الخاصة ولكن بشكل أوسع"، مضيفا أن "هذا الإجراء يهدف لتحقيق انسيابية في حركة النقل العام".

ويتابع أن "التكسي الوطني سينطلق من مراكز محددة، في كراج النهضة وكراج البياع ومراكز أخرى في المحافظات وسيسهم بتقليل التكلفة والجهد للمواطن وصاحب التكسي على حد سواء".

وتنخفض اسعار سيارات الأجرة "التكسي" في العراق عن مثيلاتها في بلدان العالم، ويعزو معنيون ذلك لاستخدام المركبات الخصوصي للأغراض الشخصية فقط، وهي بذلك غير ربحية، فيما ترتفع اسعار سيارات الاجرة "التكسي"، في دول العالم، كونها تستخدم للعمل ويحصل مستخدموها على الأرباح.

ويفوق في الدول المجاورة سعر السيارات ذات العلامة الصفراء سعر السيارات الخصوصي رغم تشابه النوع والموديل، فاسعار السيارات من نوع تويوتا والكورولا والهايبرد، تهبط بنحو 20 الف دولار عن اسعار سيارات التكسي.

ويؤكد سائق التكسي صبيح نافع (43 عاما)، لوكالة شفق نيوز، أن "الأمر غير معقد للسائق الذي يرغب بالعمل مع شركات النقل الأهلية".

ويتابع: "لا توجد شروط مسبقة للانضمام لهذه الشركات من أجل العمل، ويكفي اتصال السائق بالشركة من خلال التطبيق، وإرسال سنوية مركبته وبطاقته الموحدة للبدء بالعمل".

من جانبه، يبين الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، أن "العشوائية في هذا القطاع ناتجة عن عدم التنظيم وأنه من المفترض أن تكون هناك مواصفات لسيارات النقل العام".

ويضيف أنه "يمكن إخراج عدد كبير من السائقين الذين لا علاقة لهم بهذا القطاع، عبر إصدار هويات عمل تتيح لأصحاب المهنة فقط ممارسة مهنتهم"، مشددا على "ضرورة تشريع قانون للنقل الخاص لتنظيم النقل وتحقيق ايرادات للخزينة العامة ويلزم شركات التكسي ببعض التعليمات".

ويفضل بعض المواطنين، طلب تكسي من الشركات الاهلية بدل الخروج الى الشارع لإيقاف سيارة اجرة، وهو ما يضاعف من معاناة اصحاب سيارات التكسي.

وتقول عفراء المعتصم (22عاما)، للوكالة: "لقد اعتدت طلب تكسي من شركة بلي او كريم، بسبب الأمان، لأن الرحلة مدرجة لدى الشركة، وفي حال حصول مشكلة ما، يمكن الاتصال في الشركة لتسوية الامور".

بدوره يوضح المواطن حسن باجي (37) عاما لوكالة شفق نيوز، أن "الشركات توفر سيارات تكسي تأتي الى البيت او للموقع الذي يتواجد فيه الزبون".

ويضيف أن "الاجرة محددة سلفا وهذا ما يجنب المناقشة مع السائق بخصوصها، إضافة إلى أنه بإمكان الزبون اختيار سيارة الاجرة التي تناسبه من خلال شركات النقل".