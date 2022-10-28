العراق نموذج عالمي لمساوئ الانهيار المناخي

شفق نيوز/ تحول العراق إلى مثال عالمي لدراسة مخاطر آثار التغيير المناخي على العالم، حيث عرضت تجربة العراق بيئيا خلال ورشة عمل بحضور ممثلين عن 26 دولة اجتمعوا في مدينة ميلانو الايطالية.

وذكر موقع "الفاتيكان نيوز" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان منظمة "COOpi" الإيطالية غير الحكومية، رعت مؤتمر ميلانو بحضور أكثر من 100 عامل اغاثة يمثلون 26 بلدا، من اجل ان يقدموا تجاربهم الشخصية وأفكار خلاقة ومبتكرة فيما يتعلق بالقضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بأزمة المناخ العالمية.

وتكمن أهمية اجتماع ميلانو أنه ينعقد مع اقتراب موعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبعدما أشار التقرير الفاتيكاني إلى أن منظمة "COOpi" تروج لتفعيل الحوارات حول كيفية التعامل مع التأثيرات البيئية على حياتنا وعلى كوكب الأرض، نقل عن رئيسة لجنة العراق في المنظمة ماريا توميتش قولها متحدثة عن أزمة العراق "نحن نعمل في بيئة معقدة، وتأثرنا بفيروس كورونا وحرب أوكرانيا وأزمات الطاقة والمناخ، والتي تتسبب كلها بالفقر الغذائي وتعزيز انعدام الأمن الغذائي".

ولفت التقرير إلى أن توميتش طرحت قضية العراق بهدف تقديم منظور أفضل حول قضايا المناخ الملحة التي تحتاج إلى أن تتم معالجتها بشكل سريع، قائلة في اشارته الى العراق الى "إننا نتحدث عن أحد الدول الخمسة الأكثر تضررا من التغيير المناخي، وهو ما يؤدي إلى زيادة في درجات الحرارة وأمطار غير كافية وجفاف وشح في المياه".

جفاف وتهجير

ونقل التقرير عن بيانات "COOpi" الايطالية الى ان العراق بحلول العام 2040 لن تصله المياه عبر نهر دجلة (الذي كان الى جانب نهر الفرات يخلقان فيما مضى أحد أكثر مناطق العالم خصوبة).

كما تشير بيانات المنظمة إلى أن العراق بحلول العام 2050 ، سيشهد أكثر من 300 عاصفة رملية سنويا.

ونقل التقرير عن توميتش قولها إن ما يجري يشكل "أسوأ جفاف في التاريخ الحديث"، مضيفة انه قد يؤدي الى نزوح اكثر من 70٪ من سكان العراق.

أدوار متعددة

وذكر التقرير؛ أن المنظمة تعمل الى جانب منظمات غير حكومية اخرى، من اجل محاولة علاج قضية شح المياه في العراق عبر مستويات مختلفة، من خلال مثلا توزيع صهاريج المياه على العائلات التي تعاني من النقص في المياه النظيفة.

وقالت توميتش أن احدى السيدات المستفيدات قالت لها انها بعدما تسلمت إمدادات المياه النظيفة "لم تعد عائلتها تعاني من الأمراض المنقولة بالمياه. ونحن نتحدث عن أم عزباء لديها سبعة أطفال".

وبالاضافة الى ذلك، فان المنظمة الإيطالية تقوم بأدوار منها اعادة تأهيل معامل المياه وشبكات المياه، إلى جانب تنظيم مؤتمرات تناقش "مشاكل يومنا الحالي، والتي ستشكل مشاكل لاطفالنا إذا لم نتحدث عنها اليوم".

ترجمة: وكالة شفق نيوز