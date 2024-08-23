العراق.. قطع النخيل يهدد بانقراض "ذو الصوت الفاتن" (صور)

شفق نيوز/ يرتبط العراقيون بعلاقة وطيدة مع بعض أنواع الطيور والحيوانات إلا أن لطائر "البلبل" مكانة خاصة تميزه عن غيره، لما يتميز به صوته من عذوبة حتى أن الكثيرين يطلقون على تغريده في ساعات الصباح الأولى "قراءة القرآن"، بالإضافة إلى أن هناك نوعاً منه يسمى "الأليف" الذي لا ينفر من الإنسان ويحط على كتف مربيه أو يده.

لكن هذا الطائر المفضل يوجه مخاطر عدة بسبب تراجع أعداد النخيل والأشجار التي يبني على سعفها وأغصانها أعشاشه، وكذلك عمليات الصيد الجائر الواسعة الانتشار.

وينتشر طائر "البلبل" في جميع المدن والمحافظات العراقية لكن تبقى محافظة ديالى وناحية مندلي فيها الموطن الأصلي لأفضل أنواعه والذي يسمى "البلبل المندلاوي" أو "البلبل المسلطن".

يقف عباس عبد الجبار، على جانب طريق رئيسي وسط كركوك، وهو أحد صيادي وبائعي طيور "البلبل" لعرض ما لديه من طيور اصطادها بنفسه.

ويقول عبد الجبار لوكالة شفق نيوز، إن "موسم نضج التمور هو الموسم المفضل للبلبل حيث يبدأ صغارها بالخروج من أعشاشها التي تقوم ببنائها في أعالي النخيل الذي تراجعت أعداده في ديالى بنسبة كبيرة، ونقوم بجمع صغار البلبل من بساتين ناحية مندلي وغيرها من المناطق التي تنتشر فيها أعشاش البلابل وبعد جمع أعداد كبيرة منها نقوم بتقسيمها بين البائعين ونقوم بالانتقال إلى بغداد وكركوك لأن هذه المدن سكانها يحبون طائر البلبل".

الصغير بـ10 دولارات

ويشير إلى أن "سعر البلبل يتراوح بين 10 دولارات إلى 12 دولاراً وإذا اشترى منا شخص أكثر من 10 طيور يكون السعر للطائر الواحد بحدود 8 دولارات وهذا الموسم أعداد الطيور قليلة بالمقارنة بالسنوات السابقة حيث كنا نصطاد بحدود 800 إلى 1500 طائر من محافظة ديالى ونقوم ببيعها".

ويتابع أن" البلبل العراقي يقسم إلى نوعين الأليف والوحشي حيث هناك فارق كبير في النوعين، فالأول أكثر طلباً ويتعلم بسرعة وهذا النوع يصل سعر الطير المتعلم والماهر منه إلى 300 دولار وأكثر فقد بعت أنواعاً منه بأسعار تجاوزت 300 دولار للطائر الواحد، وعادة يكون بعمر يتجاوز العام ويتم تدريبه وتعليمه خلال عام واحد".

الأكثر طلباً لها

ويؤكد أن "بغداد وكركوك الأكثر طلباً على بلابل محافظة ديالى، لأنها تكون ذات نوعية جيدة والطائر الصغير يبقى حسب تدريب الطائر الصغير ونوعيته بين أليف ووحشي ولكن التدريب مهم وتبقى مهارة التغريد والتنقل بين النغمات سيد السعر فإن هناك بلبل بيع بأكثر من 500 دولار أمريكي في بغداد".

تراجع مساحات النخيل

ويقول أحد باعة البلابل في كركوك ويدعى أحمد جميل لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تراجعاً كبيراً في أعداد الصغار من البلابل وخاصة في محافظتي ديالى وصلاح الدين وهذا ناجم عن التجريف الكبير للبساتين وخاصة النخيل، كنّا قبل سنوات نصطاد أعداداً بالآلاف، واليوم هناك تراجع كبير في أعداد الصغار يصل إلى نحو 60%".

ويلفت إلى أن "التراجع يعني انقراض هذا النوع من البلابل خاصة وهو نوع نادر وتواجده في العراق بات يغطي مساحات صغيرة جداً في ديالى وصلاح الدين".

ويقول أحد مربي البلابل في سوق كركوك لبيع الطيور ويدعى محمود قوش باز، لوكالة شفق نيوز، إن "البلبل طائر جميل والصباح لا يحلو دون سماع صوته الجميل، أنا أربي البلبل الاليف المميز ولدينا أسعار تبدأ من 50 دولاراً وصولاً إلى 500 دولار أمريكي والطائر عليه طلب كبير من قبل مربي هذا الطير وحتى زوار أجانب يطلبونه لنقله معهم إلى دولهم".