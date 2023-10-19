العراق على خط المواجهة.. مصالح امريكا أهداف للفصائل وأموال بغداد قد تخسر حماية واشنطن

شفق نيوز/ أثار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة، ردود فعل من قبل الفصائل المسلحة في العراق، من خلال جعل القواعد الأمريكية ومصالحها أهدافاً لها، في وقت يؤكد مراقبون أن التواجد الأمريكي في البلاد، رسمي ومُحصّن باتفاقيات معقدة طويلة الأمد، وباستهداف تلك القواعد "سيدخل الحكومة والميليشيات على خط المواجهة".

وفي أحدث عمليات الاستهداف، تعرضت قاعدة عين الأسد غربي العراق لقصف بعدد من الصواريخ، إذ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن القاعدة تم استهدافها بعدد غير معلوم من الصواريخ نوع "كراد".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل شيعية مسلحة في وقت سابق من يوم الخميس، مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة "التنف" العسكرية التابعة للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقالت المقاومة في بيان، إنها استهدفت صباح الخميس القاعدة بثلاث طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن تلك الطائرات أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق.

وأمس الأربعاء، تعرّضت قاعدتي "عين الأسد" في محافظة الأنبار، و"حرير" في مدينة أربيل، اللتان تستضيفان عسكريين أمريكيين، إلى هجمات بطائرات مسيّرة.

وتعد تلك الهجمات، أول ردّ للفصائل العراقية المسلحة، على الأحداث الدائرة في فلسطين، خصوصاً بعد استهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزّة.

وتبنّى فصيل "تشكيل الوارثيّن" استهداف قاعدة "حرير" في أربيل بطائرة مسيّرة، معلناً في بيان مقتضب: "ضمن عمليات إسناد طوفان الأقصى.. جرى استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في شمال العراق (قاعدة الحرير) بطائرة مسيّرة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء (أمس)".

يأتي ذلك في وقتٍ أعلنت "فصائل المقاومة" في العراق، تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإسناد "طوفان الأقصى".

وذكرت في بيان صحفي: "انطلاقاً لتأدية الواجب والتكليف الشرعي، نعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم تشكيلات المقاومة الإسلامية في العراق للإشراف على العمليات تحت اسم (عمليات إسناد طوفان الأقصى)"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مصالح أمريكا أهداف للفصائل

وفي هذا السياق، قال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، إن "ظهور زعماء قادة فصائل مسلحة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والإعلان عن الانخراط في غرفة عمليات مشتركة يديرها حزب الله، فضلاً عن طبيعة الهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة على قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل، مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة التصريحات التي اطلقها المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله العراقي، تبين بما لا يقبل الشك أن المصالح الأمريكية من سفارة وقواعد أصبحت أهدافاً للفصائل المسلحة العراقية".

وأضاف الشمري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "قد يكون اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، هو نتيجة لهذا التحرك من قبل الفصائل، ولغرض إعطاء رسالة أمريكية بأن على العراق الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي، أي أن يكون حليفاً للولايات المتحدة، خاصة أن الأخيرة تدرك جيداً بأن هذه الحكومة مُشكّلة من الفصائل المسلحة الداعمة لرئيس الوزراء وفي الوقت نفسه تقوم بتهديد الولايات المتحدة".

وخلص إلى القول "لذلك الموضوع ليس رسالة بقدر أن العمليات بدأت، نعم هي محاولة للضغط على الولايات المتحدة، لكن بعملية الاستهداف التي تمت على قاعدة عين الأسد والتي أعلن عنها التحالف الدولي، يبدو أن الموضوع أخذ منحى آخر أكثر من الرسالة".

وفي خضم تطورات الأحداث، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الخميس، الشعوب العربية والإسلامية إلى القيام باعتصام على الحدود مع إسرائيل، احتجاجاً على ما يجري في قطاع غزة ومناصرة للشعب الفلسطيني.

ردات فعل

من جهته، أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، والقيادي السابق في الحشد الشعبي، وعد القدو، أن "الوضع الإقليمي مرتبك، ويشوبه الكثير من الضبابية، ويعتمد على مدى تدخل الاحتلال والعدوان الأمريكي بقضية فلسطين ومدى دعمه في هذا الاتجاه".

وذكر القدو، في حديثه للوكالة، أن "المقاومة الإسلامية والفصائل الإسلامية الأخرى أيضاً تقع على عاتقها الدفاع عن المقدسات، من المسجد الأقصى والكعبة المشرفة والأضرحة، إضافة إلى كل ما يتعلق بدم المسلم".

وبين أن "الوضع القائم في فلسطين المحتلة وتدخل الاحتلال الأمريكي في هذا الموضوع، وما قد يرافق ذلك من تصرفات غير مسؤولة باستهداف المواطنين وفصائل المقاومة في سوريا ولبنان واليمن، ربما ينتج عنها ردات فعل من قبل فصائل المقاومة المنتشرة في كل البقاع، تجاه الاحتلال الأمريكي".

وأكد أن "كل فصائل المقاومة هي معنية باستهداف المصالح الأمريكية أينما وجدت في حال تدخلها في هذا الموضوع، وقد ظهرت بوادر تدخل واشنطن في قضية فلسطين وقمع هذه الانتفاضة إن صح التعبير، وقمع الشعب الفلسطيني المسالم الأعزل"، على حد قوله.

اتفاقيات معقدة

بدوره، نبه السياسي العراقي، مثال الآلوسي، عضو البرلمان سابقاً ومؤسس حزب الأمة، إلى أن "أمريكا دولة عظمى، ومصالحها تمتد عبر القارات من اليسار إلى اليمين، وهي حلف لإسرائيل في حربها الآن، وهي بالوقت نفسه كانت أهم حليف للعراقيين جيشاً وحشداً في محاربة داعش".

وتابع الآلوسي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بالقول: "واشنطن تحمي الآن الأموال العراقية في الخارج من تبعات الحجر نتيجة شكاوى الدول والشركات، والعراق ينتظره طابور من المشتكين (دول وشركات)، وتقدر حجم الشكاوى بآلاف المليارات، ولولا الحماية الأمريكية لما دخل دولار واحد للميزانية العراقية، بل وأجبرت الدولة على إعلان الإفلاس".

ورأى أن "استهداف القواعد الأمريكية في العراق سيدخل الحكومة والميليشيات على خط المواجهة، لأن التواجد الأمريكي في العراق مُحصّن باتفاقيات معقدة طويلة الأمد، وبالتالي تجبر الحكومة على تنفيذ التزاماتها بعدم السماح لأي طرف مسلح بالاعتداء على أي تواجد أجنبي رسمي في العراق".

وخلص الآلوسي في ختام حديثه، إلى القول إن "ما يدعو الى الاستغراب، هو هل الآن علمت الميليشيات أن أمريكا حليف وشريك لإسرائيل، أم أن مصالح السلطة جعلتهم يغضون الطرف؟".