العراق "صانع للجسور": رؤية اوروبية

شفق نيوز/ افاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمؤتمر "بغداد-2" الذي عقد في عمان، واصفا اياه بانه "رائع" لأنه تمكن من جمع خصوم متصارعين حول مائدة واحدة، معتبرا في الوقت نفسه أن رؤيته للعراق تتلخص في ان بامكانه ان يكون أكثر من محور أساسي في المنطقة، وأن يساهم بفعالية في الاستقرار الإقليمي من خلال دوره كـ"صانع للجسور".

وفي مقال على موقع "اي ايه اس" الرسمي التابع للهيئة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ترجمته وكالة شفق نيوز، قال بوريل انه سافر الى الاردن للمشاركة في مؤتمر بغداد-2، باستضافة من الملك الأردني عبدالله والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث ناقش لاعبون رئيسيون من المنطقة، دعم العراق وسيادته وأمنه، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات ثنائية عدة، ركزت على القضايا الإقليمية والعالمية المعقدة والحساسة.

بعدما لفت بوريل بان النسخة الاولى من هذا المؤتمر عقدت في أغسطس/آب العام 2021 في بغداد، ذكرا المسؤول الاوروبي بان العراق كان في ذلك الوقت يعود كلاعب إقليمي فعال بعد سنوات من التركيز على الداخل والنزاعات الداخلية التي ساهمت فيها ايضا اخطاء سياسية ارتكبها الأوروبيون والمجتمع الدولي.

ووصف بوريل المؤتمر بانه كان رائعا لانه جمع بعض القوى المتصارعة في المنطقة ولا سيما المملكة السعودية وإيران، إلى جانب أن النقاشات تناولت كيفية تحقيق تطلعات الشعب العراقي ودعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في انجاز ذلك.

وأوضح بوريل أن هذه التطلعات يمكن تلخيصها يمكن تلخيصها بالمزيد من الأمن والسيادة والاستقرار والتنمية والازدهار، مضيفا أنها تمثل تطلعات كل شخص، مؤكدا أن ذلك يشكل نقطة رئيسية في هذا المؤتمر، وخصوصا باستعادة الاوضاع في العراق الى طبيعتها، وذلك بعد سنوات من العنف والمعاناة.

وتابع المسؤول الاوروبية ان ذلك يمثل أيضا اولويات الحكومة العراقية الجديدة التي تم شكلت في تشرين الاول/اكتوبر العام 2022، حيث انها طرحت أجندة اصلاحية طموحة وترغب في الانخراط مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين والدوليين الآخرين.

وبعدما لفت بوريل الى ان "استقرار العراق لا يعتبر مهما للعراقيين والمنطقة فقط"، قال انه من خلال خطابه امام المؤتمر وعبر لقائه من السوداني، شدد على الدعم الكامل للاتحاد الاوروبي من اجل سيادة العراق ووحدة أراضيه، مشيرا بذلك الى التوغلات الخارجية الاخيرة في اراضي العراق.

الى جانب ذلك، أعرب بوريل عن تأييد الاتحاد الأوروبي لالتزامات السوداني بإصلاحات شاملة يطالب بها الشعب العراقي، مؤكدا ان "وجود عراق أكثر قوة وديمقراطية، سيكون مفيدا قبل كل شيء لشعبه والمنطقة"، مشيرا الى انه للاتحاد الأوروبي "مصلحة مباشرة" في تحقيق هذا الهدف، باعتبار أن "عدم الاستقرار في العراق سيكون مؤثرا على أوروبا فيما يتعلق تدفقات المهاجرين ويهدد مصالحنا الاقتصادية والأمنية".

ورأى المسؤول الاوروبي انه من اجل تحقيق هذه الأهداف، فإنه يتحتم على العراق ان "يحمي نفسه من التدخل الخارجي الخبيث وأن تتم حمايته من الانتهاكات بحقه كساحة معركة بالوكالة" مثلما كان حاله في مراحل كثيرة خلال العقود الماضية.

وعوضا عن ذلك، يعتبر بوريل ان يجب على العراق ان يتحول الى "صانع للجسور الاقليمية ومساهم في تخفيض التوترات"، مضيفا انه من اجل ذلك، فان الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الحكومة العراقية من اجل اتباع "سياسة خارجية متوازنة".

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يعتبر تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج الأوسع والشرق الأوسط الكبير من الأولويات الرئيسية ، وقد أثبتت الشراكة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع الخليج أنها منصة مفيدة لتحقيق هذه الغاية. بصفتنا أوروبيًا ، نحن على استعداد لبذل المزيد وأفضل لدعم العراق والمنطقة.

المشاركات الثنائية والقضايا الحساسة

على هامش المؤتمر، عقدت اجتماعات ثنائية مع العاهل الأردني ووزير الخارجية الأردني ووزراء خارجية البحرين وعمان وقطر بالإضافة إلى إيران.

التقيت العاهل الأردني ووزير الخارجية الصفدي. الأردن شريك مهم للاتحاد الأوروبي وركيزة استقرار في منطقة مضطربة. نحن نعمل معًا لدعم النظام الدولي القائم على القواعد والتعامل مع العواقب المدمرة لحرب بوتين على الغذاء وأمن الطاقة. كما ناقشنا الجهود الأردنية الجارية لتنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. سيواصل الاتحاد الأوروبي مساعدة الأردن في المجالات التي يمكن أن تكون مساعدتنا فيها مفيدة ومطلوبة.

ناقشت مع وزير الخارجية القطري ليس فقط القضايا الإقليمية وعلاقاتنا الثنائية - التي مرت بتوجه إيجابي مؤخرًا - ولكن أيضًا تحقيقات الفساد الجارية ضد أعضاء البرلمان الأوروبي وموظفيه التي تقوم بها السلطات البلجيكية. لقد شاركت قلقي المبدئي بشأن هذه القضية الخطيرة وأكدت على سياسة الاتحاد الأوروبي بعدم التسامح المطلق في هذا الشأن. نفى نظرائنا أن تكون قطر متورطة في هذا الأمر ، وأعربوا عن أسفهم لعدم إبلاغهم رسميًا بالادعاءات من قبل السلطات المعنية واستيائهم من الحكم على أساس تكهنات وسائل الإعلام. اتفقنا على تقديم الدعم الكامل لتحقيق شامل من قبل سلطات إنفاذ القانون البلجيكية والبرلمان الأوروبي نفسه، لتوضيح الأمر بشكل كامل.

إيران تسلك طريقا خاطئا وعقوبات جديدة

مع وزير الخارجية الإيراني، أجرينا حوارًا صعبًا حول التطورات غير المقبولة داخل إيران، وحول الدعم العسكري المقلق للغاية لروسيا والاتفاق النووي.

يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب الطريقة الوحشية التي تتعامل بها السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الأخيرة. نحث القيادة الإيرانية على وقف إعدامات المعتقلين والقمع الدموي للمتظاهرين السلميين ، وتسليم الطائرات المسيرة والتعاون العسكري مع روسيا ، التي تدعم بها البلاد الحرب العدوانية غير المشروعة ضد أوكرانيا. طهران على علم بجرائم الحرب الروسية المستمرة ، التي تستهدف البنى التحتية المدنية. إيران ترتكب خطأ استراتيجيا فادحا. إنها تختار الطريق الخطأ وتدمر مصداقيتها عندما تتظاهر بعدم الانحياز إلى أي طرف في تلك الحرب. واسمحوا لي أن أشير هنا إلى أنه ردًا على التأكيد على هذا ، نفى الوزير الإيراني بشدة أن إيران تقدم طائرات بدون طيار لروسيا وادعى أن عمليات التسليم هذه لم تتم إلا قبل هجوم روسيا. ومع ذلك ، فإن الوقوف إلى جانب روسيا والقمع غير المقبول للاحتجاجات لا يمكن أن يأتي بدون عواقب. وهذا هو السبب الذي دفع مجلس الشؤون الخارجية الأسبوع الماضي إلى تبني عقوبات جديدة ضد إيران كرد فعل على تسليمها طائرات مسيرة لروسيا ، وكذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ومع ذلك ، ما زلت أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بعدم الانتشار النووي، لا يوجد بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). أولئك الذين يعتقدون خلاف ذلك ببساطة يخدعون أنفسهم. لهذا السبب ، بصفتي المنسق ، أواصل العمل من أجل استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة على أساس نتائج مفاوضات فيينا. لقد تحدثت طويلا مع الوزير عبد اللهيان عن ذلك. كما شددت على أن إعادة تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) إلى الحياة لا يحدث في فراغ استراتيجي. إنه جزء أساسي، من صورة أوسع. على الجمهورية الإسلامية أن تستمع إلى مواطنيها بدلاً من قمعهم. يجب على إيران أن توقف على الفور دعمها العسكري لروسيا. وفي هذا الصدد ، حثثت وزير الخارجية على مواصلة الحوار المباشر مع نظرائه الأوكرانيين بشأن نقل المعدات العسكرية إلى روسيا

ترجمة: وكالة شفق نيوز