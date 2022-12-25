العراق.. اعادة النظر في أثر الاحتباس الحراري في البصرة: انحسار الأراضي الزراعية

شفق نيوز/ دعا موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إلى اعادة النظر في فكرة تحميل مسؤولية الاحتباس الحراري للأوضاع المتردية في محافظة البصرة، وخصوصا، تدهور الزراعة الانتاجية، مؤكدا ان الانهيار حصل منذ العام 2003 بسبب تجمع عوامل عدة سياسية واقتصادية وديموغرافية، وليس بسبب الجفاف كما يروج في الإعلام.

وأوضح التقرير البريطاني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ أن سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات دولية، سلطت الضوء خلال السنوات الماضية، على الازمة البيئية في البصرة، حيث تعتبر الرواية العامة السائدة هي أن تراجع الإنتاج الزراعي الناجم عن تغير المناخ، تسبب بحدوث هجرات جماعية إلى المناطق الحضرية، وهو ما ادى إلى زيادة متفلتة في المواقع الاستيطانية بشكل عشوائي.

وتابع التقرير؛ أن الحصول على المياه يتم تصويره على أنه المولد الأساسي للنزاعات ، التي غالبا ما تكون مرتبطة بعشائر البصرة. الا ان التقرير رغم اقراره بانه تفاقم معدلات ظاهرة الجفاف، كان لها تأثيرها المؤذي على الحركة الاقتصادية في العراق حيث تأثر الإنتاج الزراعي بدرجة كبيرة بسبب شح المياه، الا انه يجب اعادة تقييم تداعيات الاحتباس الحراري على تحركات الانسان في البصرة.

واوضح التقرير؛ ان "العوامل السياسية والاقتصادية والديموغرافية المتشابكة الى بدرجة كبيرة، هي التي أدت الى الاختفاء التدريجي للزراعة منذ العام 2003"ن مضيفا ان الهجرة من الأرياف الى المدن، وازمة الأحياء الفقيرة في البصرة، كانت سبقت تدهور التغيير المناخي في السنوات الأخيرة".

ونقل التقرير عن عباس (45 عاما) وهو من سكان مدينة الهارثة في محافظة البصرة، قوله "لماذا نستثمر في أعمال الصيانة اللازمة لفتح قنوات الري من نهر شط العرب؟ فانا لن اتلقى ولو دينارا واحدا من شاحنة محملة بالتمر".

واضاف عباس وهو يهزأ بسخرية "لم تعد هناك زراعة في البصرة. كلنا توقف بعد العام 2003 بقليل، واصبح لدينا الان وظائف حكومية ومتاجر في المدينة"، مشيرا الى انه "على قدر ما يشعر بالقلق، إلا أنه وضعه أفضل في إدارة انواع اخرى من العمل".

الهجرة

وذكر التقرير انه بخلاف المناطق الحضرية الاخرى في العراق، فان البصرة لم تعد تجتذب الهجرة من المناطق الريفية، مضيفا أن العمال غير المهرة الساعين للعثور على عمل مؤقت في المحافظة، ليس لهم تأثير دائم على التركيبة الحضرية للبصرة، لأن هؤلاء العمال لا يعاد توطينهم بشكل دائم في المدينة.

ادى فشل ادارة المياه والزراعة في العمارة والكوت على وجه الخصوص الى موجات الهجرة المتتالية للمزارعين السابقين الى البصرة. ووفقا الأرشيف البريطاني والعراقي، في عام 1958 ، شكلت أكواخ القصب التي اقيمت على اراض مملوكة للدولة تحديات صحية واجتماعية كبيرة، في حين سمحت مشاريع الإسكان منخفضة التكلفة اللاحقة باعادة التوطين في المجمعات السكنية ، واشهرها في الحيانية.

طوال النصف الثاني من القرن العشرين ، استمرت فرص العمل في جذب العمال غير المهرة ، على الرغم من مخططات الإصلاح الزراعي المصممة للحد من الهجرة الريفية. في التسعينيات، ادى جفاف الأراضي الرطبة في العراق الى مزيد من الاضطرابات الديموغرافية الرئيسية.

ولأن التشريع العراقي، الذي صدر في إطار قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، يحظر تشييد المباني السكنية على الأراضي الزراعية، ظل النمو الحضري في العراق محدودا حتى عام 2003.

أجبر الوافدون الجدد من الريف على الانتقال للعيش مع أقاربهم في اماكن ضيقة. كما لجأ العديد من سكان الريف الى داخل مدينة البصرة بسبب الخلافات القبلية التي طال أمدها في مناطقهم الاصلية، وفقا لمقابلات ميدانية أجريت في الأحياء الفقيرة في البصرة في ديسمبر/ كانون الأول 2021 ومارس/ آذار 2022.

مع الاضطرابات التي أثارها انهيار النظام البعثي في ​​عام 2003 ، قامت الجماعات المسلحة القوية بشكل منهجي بالاستيلاء على الأراضي الخالية. تم تقسيم الأراضي المملوكة للدولة الى قطع صغيرة وبيعت للسكان الفقراء الذين بنوا عليها منازل، وأنشأت مساكن على طول ضفاف الأنهار والطرق.

خارج مدينة البصرة، ادى التحضر المتسارع الى توقف شبه كامل عن معظم الانشطة الزراعية الانتاجية. على نهر شط العرب ، تحولت الأراضي الزراعية المجاورة للمدينة بسرعة الى مناطق سكنية، في أبو الخصيب وتنومة على وجه الخصوص، بحسب سكان تمت مقابلتهم في هذا التقرير.

مع نهاية الزراعة المدعومة من الدولة في عام 2003 ، قام صغار الملاك للحدائق والبساتين بتوزيع ممتلكاتهم. تم بيع الارض للوافدين من الاهوار الجافة، أو للبصريين الذين طردوا من المدينة بسبب الكثافة الحضرية المتزايدة.

نقص الدعم الحكومي

علاوة على ذلك، في ابو الخصيب والزبير، جنوب وغرب البصرة، استولت الجماعات المسلحة على العقارات المملوكة للكويتيين أو السعوديين الذين فروا من العراق بعد حرب الخليج عام 1991، وبيعت احيانا بسندات ملكية مزورة. يرغب في عدم الكشف عن هويته، وكذلك المستأجرين السنة السابقين في ابو الخصيب والزبير.

تم إخلاء المستأجرين السنة السابقين، وبُنيت المنازل على بعض اخصب الاراضي الزراعية في العراق.

تراجعت الزراعة الانتاجية تدريجيا بعد عام 2003 بسبب نقص الدعم الحكومي. كما أدت واردات المواد الغذائية من ايران الى انخفاض الاسعار. في حرثا شمال البصرة ، كما في اي مكان اخر في المنطقة ، يقول أصحاب البساتين أن الزراعة لم تعد مصدر دخل. يشاركون في انشطة اقتصادية اخرى، معظمها في القطاع الخاص. تكفي تصفية المياه من خلال القنوات المسدودة لزراعة الكفاف.

المنطقة الوحيدة المتبقية من الزراعة التنافسية الى حد ما، وفقا للمزارعين المحليين واصحاب محلات البقالة في البصرة ، هي منطقة صفوان - الزبير ، جنوب غرب البصرة ، حيث تهدف زراعة الحدائق الصغيرة في الغالب الى السوق المحلية.

ارتفعت أسعار المدخلات الزراعية، مثل المبيدات والاسمدة المستوردة منذ تخفيض قيمة الدينار العراقي في عام 2020. ويقول المزارعون هناك انهم تحولوا جميعا الى واردات ارخص مستوردة من الصين والهند، والتي تؤثر جودتها المنخفضة بشكل سلبي على الانتاجية. نتيجة لذلك، أفاد معظمهم بأنهم مدينون.

ولان الزراعة العراقية لم تعد قادرة على المنافسة، فقد سعى المزارعون تدريجيا الى البحث عن مصادر اخرى للدخل. وفقا للمتخصصين الزراعيين في شركة مشتل فارس، وهي شركة خاصة تبيع المدخلات الزراعية ، من بين 5000 مزرعة في منطقة صفوان-الزبير في عام 2003 ، لا يزال هناك أقل من 2000 مزرعة حتى اليوم.

يعتمد المزارعون في صفوان الزبير على الابار الحرفية، مما يعني ان الانتاج لا يتاثر بالجفاف او موجات الحرارة الطويلة. في مناطق أخرى، حيث تم تحويل جزء كبير من الارض الى مناطق سكنية ، لم يكن للمياه المالحة من البحر سوى تأثير محدود على الزراعة. بسبب زيادة تركيز الملح، لم يعد من الممكن استخدام مياه نهر شط العرب للري. قام أصحاب البساتين الميسرة المزروعة لأغراض ترفيهية بتركيب محطات معالجة المياه الخاصة بهم.

نادرا ما تكون قضايا تخصيص الموارد المائية او الخلافات حول حدود الارض سببا مباشرا للصراع في البصرة، لانه لم يعد هناك المزيد من الزراعة او الاراضي التي يمكن زراعتها.

ومع ذلك، تؤدي البطالة الواسعة الانتشار الناجمة عن انتهاء انشطة الزراعة الانتاجية الى العنف الاجتماعي.

ترجمة: وكالة شفق نيوز