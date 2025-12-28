العالم في 2025.. عام الصفقات الشاقة واختبار الردع

شفق نيوز- واشنطن/ عواصم

لم يكن عام 2025 مجرد دورة زمنية عادية في التقويم السياسي العالمي، بل كان العام الذي أُعلن فيه بدء عصر "الواقعية الخشنة".

ومع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني/ يناير، دخل العالم في سلسلة من التحولات الدراماتيكية التي أعادت رسم خرائط النفوذ، من خنادق أوكرانيا المتجمدة إلى رمال غزة وصولاً إلى الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر وبحر الصين الجنوبي.

بالمجمل، لم يكن عام 2025 عاماً هادئاً في السياسة الدولية، لكنه أيضاً لم يكن "نهاية نظام" بقدر ما كان انتقالاً عملياً نحو تغليب الحسابات الثنائية والردع والمصالح المباشرة على لغة القواعد والمؤسسات، مع بقاء المؤسسات حاضرة لكن بفاعلية أقل في لحظات الاختبار.

"أميركا أولاً"

مع تنصيب دونالد ترمب لولاية ثانية في 20 كانون الثاني 2025، بدأت الإدارة الجديدة بإصدار حزمة أوامر أعادت ترتيب أولويات الداخل والخارج، أبرزها إطلاق مسار الانسحاب الأميركي من اتفاق باريس للمناخ عبر إخطار رسمي للأمم المتحدة.

في الداخل، اتسع ملف الهجرة مع تسارع الاعتقالات والإنفاذ وتبدل التكتيكات نحو ملاحقات ميدانية أوسع، وفق تتبعات وتقارير رسمية وتحليلات صحافية لبيانات حكومية.

وفي ملف الإجهاض، برز تشديد تنفيذي على مسارات محددة، من بينها إعادة تفعيل "سياسة مكسيكو سيتي" الخاصة بالمساعدات الخارجية، إضافة إلى خطوات داخل مؤسسات اتحادية بينها وزارة شؤون المحاربين القدامى

الشرق الأوسط: مواجهة مباشرة ثم إدارة للأزمة

شهد حزيران 2025 مواجهة جوية وصاروخية مباشرة بين إيران وإسرائيل استمرت نحو 12 يوماً، وانتهت بوقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 24 حزيران بوساطة أميركية وبمشاركة قطرية، مع حديث عن خروقات في الساعات الأولى قبل أن يستقر المسار.

وفي تشرين الأول 2025 برز مسار تفاوضي مرتبط بخطة مرحلية لوقف النار في غزة، ووقّع الوسطاء مصر وقطر وتركيا مع الرئيس الأميركي وثيقة في شرم الشيخ مرتبطة بترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى.

لبنان: استعادة مؤسسات الدولة بعد فراغ طويل

على وقع تراجع نفوذ "حزب الله" بعد حربه مع إسرائيل، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزاف عون رئيساً في 9 كانون الثاني 2025 منهياً فراغاً رئاسياً استمر منذ 2022 ثم تشكلت حكومة جديدة برئاسة نواف سلام في 8 شباط 2025 مع تعهدات بأولوية الإصلاح المالي

إعادة الإعمار وتثبيت ترتيبات الاستقرار على الحدود.

سوريا: رفع واسع للعقوبات مع استثناءات

شهدت سوريا في 2025 عاماً انتقالياً كثيف الأحداث، جمع بين محاولة تثبيت إطار سياسي جديد وبين اختبارات أمنية متتالية.

على المستوى السياسي، برزت خطوة تفاهم 10 آذار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في مناطق الشمال الشرقي ضمن الدولة، بوصفها محاولة لاحتواء ملف شديد الحساسية يتعلق بالإدارة المحلية والمعابر وموارد الطاقة، وإن بقي التنفيذ العملي معقداً وقابلاً للتعثر.

أمنياً واقتصادياً، واجهت السلطة الانتقالية تحديات حادة أبرزها تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق في 22 حزيران، وبعدها تفجير في مسجد الإمام علي في حمص، الذي أعاد ملف الهشاشة الداخلية إلى الواجهة.

وفي المسار الدولي، اتجهت واشنطن إلى تخفيف واسع للعقوبات عبر أمر تنفيذي في 30 حزيران أنهى برنامجاً شاملاً اعتباراً من 1 تموز مع الإبقاء على استثناءات تتعلق بالإرهاب والكبتاغون وانتهاكات الحقوق، ثم لحقت ذلك خطوة أميركية في 7 تموز بإلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية، بينما شهد الجنوب اضطرابات في السويداء خلال تموز انتهت إلى وقف نار مؤقت في مشهد أكد أن إعادة بناء الدولة ستبقى مرتبطة بأمن الداخل وبحسابات الإقليم معاً.

أوروبا: حرب تحت ضغط التفاوض

ألمانيا شهدت انتخابات اتحادية مبكرة في 23 شباط 2025 انتهت بتقدم المحافظين، ثم انتخاب فريدريش ميرتس مستشاراً في 6 أيار بعد جولة ثانية داخل البرلمان في سابقة لافتة، وعلى جبهة أوكرانيا، عادت قنوات الحوار المباشر عبر إسطنبول في أيار 2025 مع تركيز على تبادل الأسرى وملفات إنسانية، فيما بقيت القضايا الجوهرية شديدة التعقيد، وفي الإطار الأوسع، تبنى حلف شمال الأطلسي هدفاً جديداً لرفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي بحلول 2035، مع تفصيل 3.5 بالمئة للدفاع و1.5 بالمئة لبنود أمنية مرتبطة.

وعلى جبهة أوكرانيا وروسيا، بدأ عام 2025 كحرب طويلة تُدار تحت سقف تفاوضي إنساني أكثر منه سياسياً.

ففي 16 أيار استضافت إسطنبول أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ أكثر من ثلاث سنوات، وانتهت باتفاق تبادل 1000 أسير من كل جانب، ثم اكتملت الصفقة فعلياً في 25 أيار عبر تبادل استمر ثلاثة أيام ليُعد الأكبر منذ اندلاع الحرب.

لكن مسار وقف النار بقي بعيداً. ففي جولة 2 حزيران عرضت موسكو شروطاً اعتبرتها كييف قاسية وتشمل تنازلات إقليمية وحدوداً على الجيش، بينما لم يخرج اللقاء سوى بتوسيع التفاهمات الإنسانية لتشمل تبادل فئات أصغر سناً والأشد إصابة وإعادة جثامين القتلى.

واستمر هذا النمط في جولة 23 تموز التي لم تتجاوز عشرات الدقائق وتركزت على صفقات تبادل إضافية مع بقاء الخلافات الجوهرية على حالها.

وفي نهاية العام عاد التصعيد إلى الواجهة مع واحدة من أضخم موجات المسيّرات والصواريخ الروسية على كييف عشية مساع أميركية متجددة لبلورة خطة تسوية، ما رسخ معادلة 2025 بأن القتال يتقدم حين يتعثر المسار السياسي.

آسيا: تصاعد نقاط الاحتكاك وتداخل الاقتصاد بالأمن

في بحر الصين الجنوبي استمرت الحوادث البحرية واتهامات متبادلة بين بكين ومانيلا، بينها وقائع استخدام المياه أو التصادم قرب مواقع متنازع عليها خلال 2025، ما أبقى خط الملاحة الأشد حساسية تحت اختبار يومي للردع.

وفي الأول من نيسان أجرت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان وتصفها بتحذير ضد "الانفصالية".

وبعدها بشهر، شهدت أخطر تصعيد عسكري بين الهند وباكستان منذ أكثر من عقدين ثم وقف إطلاق نار في 10 أيار بعد ضغط ومحادثات مع الولايات المتحدة.

اقتصادياً، توسعت واشنطن في 2025 بإجراءات حمائية وصلت إلى تحصيل تعرفة 10 بالمئة على واردات واسعة النطاق، ما عمّق منطق "الاقتصاد كسلاح" في العلاقة مع الشركاء والخصوم

وبالتوازي، حاولت دول بريكس تثبيت خطاب "السيادة الاقتصادية" في قمة ريو دي جانيرو مطلع تموز 2025، وسط تلويح أميركي بإجراءات إضافية إذا ما اعتُبرت خيارات التكتل "مناوئة".

وفي أواخر العام، فجرت خطوة إسرائيل الاعتراف بصوماليلاند في 26 كانون الأول موجة رفض إقليمية ودولية حادة، مع تحذيرات من تداعيات على الاستقرار والسيادة في القرن الأفريقي.

التكنولوجيا والفضاء: حوكمة بطيئة لأسلحة الذكاء الاصطناعي

في ملف الذكاء الاصطناعي العسكري، شهدت الأمم المتحدة خلال 2025 تبنياً لقرارات تتعلق بالمخاطر المرتبطة بالاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المقاربات الخاصة بالأنظمة القاتلة ذاتية التشغيل داخل مسار اتفاقية الأسلحة التقليدية

وفي الفضاء، استمرت ناسا بالإعداد لمهمة أرتميس 2 المأهولة حول القمر مع جدول "لا يتجاوز" نيسان 2026 وفق الصفحة الرسمية للمهمة

الخط الزمني المحوري لعام 2025

20 كانون الثاني 2025 تنصيب ترمب وإطلاق مسار الانسحاب من اتفاق باريس

24 كانون الثاني 2025 إعادة تفعيل "سياسة مكسيكو سيتي"

23 شباط 2025 انتخابات ألمانيا وتقدم المحافظين

5 نيسان 2025 بدء تحصيل تعرفة 10 بالمئة على واردات واسعة

16 أيار 2025 جولات إسطنبول وتفاهمات تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

13 إلى 24 حزيران 2025 حرب 12 يوماً ووقف نار دخل حيز التنفيذ في 24 حزيران

25 حزيران 2025 إعلان لاهاي وهدف 5 بالمئة لإنفاق الناتو حتى 2035

30 حزيران 2025 إنهاء برنامج واسع من عقوبات سوريا مع استثناءات

6 و7 تموز 2025 قمة بريكس في ريو دي جانيرو وإعلان القمة

13 تشرين الأول 2025 وثيقة شرم الشيخ المرتبطة بترتيبات وقف نار غزة

18 تشرين الثاني 2025 تفاهمات أميركية سعودية دفاعية واقتصادية ومسار نووي مدني

26 كانون الأول 2025 اعتراف إسرائيل بصوماليلاند وبدء موجة رفض دولية