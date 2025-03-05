الصيف قادم.. العراق أمام 6 خطط للالتفاف على طاقة وغاز إيران وعقوبات ترامب

شفق نيوز/ ذكر موقع "ذا كريدل"، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، أن للعراق ست خطط بديلة للتعامل مع تحديات الطاقة وتنويعها ومحاولة الابتعاد عن الموارد الإيرانية بحلول العام 2028، وأيضاً من أجل تجنب العقوبات الأمريكية على بغداد في حال الاستمرار باستيراد الكهرباء والغاز الإيرانيين.

وأوضح التقرير الصادر بالإنكليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن نقطة ضعف العراق تتمثل في اعتماده الكبير على استيراد الغاز والكهرباء من إيران، بسبب الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي للطاقة، مضيفاً أنه بسبب أن نحو 80% من الكهرباء المنتجة في المحطات العراقية تعتمد على الغاز، فإن مواصلة إنتاج الكهرباء واستقرارها مرهونان بمصادر الغاز الآتية من إيران.

تحديات الإنتاج الإيراني

وذكّر التقرير باتفاقيتين بين بغداد وطهران الأولى في تموز/ يوليو 2022 لتزويد العراق بنحو 400 ميغاواط من الكهرباء لمدة خسم سنوات، والثانية في آذار/ مارس 2024، لزيادة واردات العراق من الغاز الإيراني إلى 50 مليون متر مكعب يومياً لمدة خمس سنوات، بقيمة تبلغ نحو 6 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن تنفيذ العقدين يواجه عراقيل كبيرة.

ولفت التقرير إلى إن إيران تواجه تحديات أساسية بسبب الخلل الحاد وغير المسبوق بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، في قطاعي الكهرباء أو الغاز، وهو ما يثير مخاوف متزايدة حول قدرتها على تصدير الغاز بشكل مستدام إلى كل من تركيا وأرمينيا والعراق، إضافة إلى صادراتها من الكهرباء إلى العراق وأفغانستان وباكستان.

وتابع قائلاً إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عقد في 10 تموز/ يوليو 2023، اجتماعاً طارئاً مع المسؤولين عن قطاع الطاقة للبحث في بدائل عن الغاز الإيراني، بما في ذلك الحصول على إمدادات من قطر وتركمانستان، وذلك بعدما توقفت الصادرات الايرانية من الغاز بشكل مفاجئ، مما ادى إلى تقليص أو توقف عمل محطات توليد الكهرباء في المنصورية وبغداد والصدر ومناطق أخرى، بالنظر إلى أن 26 ألف ميغاواط من الكهرباء يتم توليدها باستخدام الغاز المستورد الذي يأتي معظمه من إيران.

واعتبر التقرير أن التحدي الثاني والمهم هو عودة إدارة دونالد ترامب إلى فرض سياسة الضغوط القصوى والعقوبات ضد إيران، مشيراً إلى أن مشكلة المدفوعات العراقية لإيران مقابل واردات الطاقة، دخلت مرحلة أكثر تعقيداً الآن، حيث وقع ترامب في 4 شباط/ فبراير الماضي، مذكرة رئاسية للأمن القومي، مستعيداً فيها سياسة "الضغوط القصوى" التي فرضها على إيران خلال ولايته الرئاسية الأولى، وذلك بهدف تقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، خصوصاً إلى الصين، وكذلك على صادرات إيران من الطاقة إلى العراق، مذكراً بالاعفاءات الأمريكية السنوية التي حصلت عليها الحكومة العراقية على استيراد الغاز والكهرباء من إيران.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، قوله إن "الإعفاء من العقوبات الأمريكية على واردات الغاز الإيراني سينتهي في 8 آذار/ مارس 2025، في حين أن إمدادات إيران (من الغاز) إلى بغداد والمنطقة الوسطى توقفت أساساً، مما أدى إلى خسارة 8000 ميغاواط من الكهرباء حتى الآن"، مضيفاً أن "وزارة الكهرباء لم تتلق أي إبلاغ من الولايات المتحدة حول واردات الغاز الإيراني حتى الآن، ومن المحتمل أن تتمكن الحكومة العراقية من الحصول على إعفاء جديد، وأنه إذا لم يتم تمديد الإعفاء، فقد تكون هناك خطط بديلة".

تحذيرات الصيف العراقي

ونقل التقرير عن خبير الطاقة هاري إيستيبانيان قوله إن الحكومة العراقية "أصدرت تحذيرات مبكرة بشأن الصيف المقبل، مشيرة إلى أوقات صعبة آتية، خصوصاً مع عجز إيران عن تزويد العراق بالكمية المتفق عليها والتي تتراوح بين 50 و55 مليون متر مكعب يومياً"، مضيفاً أن "أزمة الكهرباء قد تتسبب بزعزعة الاستقرار السياسي في العراق، وهي مسألة على الولايات المتحدة أخذها بعين الاعتبار، حيث أنه بدون وجود حل فوري لاستبدال الغاز الإيراني، فإن العراق قد يواجه موجة جديدة من الاحتجاجات أو حتى أعمال الشغب، خصوصا في الجنوب".

وذكر التقرير أن حكومة بغداد وضعت عدة خطط على جدول أعمالها، وهي أولاً استيراد الغاز من تركمانستان لتوفير 20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً سيتم نقله من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية بموجب ترتيب مقايضة تسهله "شركة لوكستون" للطاقة التي تتخذ من دبي مقراً لها.

أما الخطة الثانية، فقد قال التقرير إنها تتعلق بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وبناء محطة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير لتلبية احتياجاته، وبدأ في كانون الثاني/ يناير الماضي توجيه دعوات بشكل رئيسي إلى الشركات الأمريكية، للتنافس على بناء المشروع، مضيفاً أن المحللين يتوقعون أن تؤدي قطر دوراً في هذا الميدان، خصوصاً أن العراق كان قد بحث في استيراد الغاز القطري المسال في العام 2022.

الربط التركي

وبحسب التقرير فإن الخطة الثالثة، تتمثل في ربط شبكتي الكهرباء العراقية والتركية، وهو ما جرى في 21 تموز/ يوليو 2024، بافتتاح خط جديد يبلغ طوله 115 كيلومتراً، يتوقع أن يؤمن نحو 300 ميغاواط من الطاقة لتوفير الكهرباء للمناطق الشمالية، في نينوى وصلاح الدين وكركوك.

وتابع التقرير أن الخطة الرابعة تتمثل في ربط شبكة الكهرباء في الجنوب مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تزويد العراق بالكهرباء عبر خطي نقل من محطة الوفرة في الكويت إلى محطة الفاو في البصرة، وسيمتد خط النقل بطول 77 كيلومتراً من معبر صفوان الحدودي.

وفيما يتعلق بالخطة الخامسة، قال التقرير إنها تستهدف تعزيز كفاءة إنتاج الغاز عبر تقليص نسبة حرقه إلى 20% بحلول العام 2025، بما يقلص من الاعتماد على الاستيراد، مذكراً بأن العراق نجح فعلياً في الحد من حرق الغاز من 47% في العام 2021 إلى نحو 33% في العام 2024، مضيفاً أن العقد من شركة "توتال أنرجي" وشركات دولية أخرى، يساعد في تعزيز تحقيق هذا الهدف.

وتابع التقرير أن الخطة السادسة تركز على تعزيز إنتاج الكهرباء عراقياً من خلال إقامة محطات توليد بخارية وغازية، مما سيسهم في إضافة 35 ألف ميغاواط لتلبية الطلب المتزايد.

خريطة طاقة جديدة

وذكر التقرير أنه بناء على المبادرات، فإن العراق يتجه نحو إنهاء اعتماده على واردات الغاز الطبيعي من إيران بحلول العام 2028، مضيفا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يؤكد أن القرار بوقف الواردات الإيرانية لا يتأثر بالضغوط السياسية الخارجية وأن بغداد لا تتعرض للضغوط من أي بلد.

لكن التقرير قال إنه في حال نجح العراق في عملية انتقاله هذه، فأن ذلك لن يؤدي فقط إلى حرمان إيران من سوق مهم لصادراتها، وإنما سيجلب بغداد للاقتراب من تركيا والدول العربية في الخليج.

وتابع قائلا إنه رغم التحديات القائمة، فإن جهود العراق التي تستهدف توفير مصادر بديلة للطاقة، تمثل تحولاً حاسماً في اعتماده الإقليمي على الطاقة، مضيفاً أن نجاح هذا التحول، سيحدد ما إذا كان العراق بمقدوره تحقيق استقراره في مجال الطاقة بعد عقود من الاعتماد على جاره الإيراني الشرقي.

ترجمة وكالة شفق نيوز