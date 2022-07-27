الصدريون "جاهزون".. الشارع "ثلث معطل" والسوادني لن يمر إلى الخضراء

شفق نيوز / بعد يومين من إعلان الإطار التنسيقي الشيعي وبشكل رسمي، ترشيح محمد شياع السوداني، بالإجماع لمنصب رئاسة الوزراء، حتى فار الشارع الصدري، ضد هذا الترشيح، وبدأ الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سرعان ما أصبح واقعا على الأرض.

ونظم أنصار التيار الصدري، تظاهرات حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات، تخرج تباعاً في وقت لاحق من اليوم، تحت شعار "جاهزون فانتظرونا"، تهدف إلى منع تمرير مرشح الإطار التنسيقي "السوداني" إلى منصب رئاسة الجمهورية.

وسيخرج المئات من أهالي بغداد عصر اليوم، في تظاهرة بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ومن بعدها تنطلق التظاهرة باتجاه المنطقة الخضراء عبر جسر الجمهورية.

واستندت جماهير التيار الصدرية، في التحرك نحو الشارع، إلى تغريدة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نشرها في 14 تموز الجاري، التي تنص أن "الخيار للشعب وإني داعم له سابقاً وفي الأيام المقبلة، إن أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح".

في غضون ذلك، أبلغت مصادر الوكالة، أن "بغداد ستتظاهر في الرابعة عصراً، والمحافظات بعد صلاة المغرب، وأن التوجيهات تضمنت رفع العلم العراقي فقط، وشعارات ضد ترشيح السوداني ومطالبة السياسيين بمرشح مستقل وغير مجرب".

وفي هذا الخصوص، أكد قيادي بارز في التيار الصدري، أن مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، لن يمرر ويشكل حكومته الجديدة.

وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "انسحاب التيار الصدري من حراك تشكيل الحكومة الجديدة، لا يعني أنه سيسمح للقوى السياسية تشكيل حكومة توافقية تشكل وفق نهج المحاصصة، فهذا الامر لن يحصل مهما حاولت قوى الاطار ذلك ومن معها من قوى أخرى".

وأضاف ان "الاحتجاج الشعبي، فرض على التيار الصدري لمنع تمرير السوداني ومنع تشكيل أي حكومة توافقية، والتيار سوف يجعل الشارع عبر الشعب هو الثلث المعطل، لتعطيل تمرير حكومة السوادني كما عمل الإطار التنسيقي على تعطيل تشكيل حكومة الأغلبية، والساعات المقبلة سوف تشهد تظاهرات حاشدة في مدن مختلفة رافضة ليس لترشيح السوادني بل رافضة لمجمل عملية تشكيل حكومة التوافق والمحاصصة".

في غضون ذلك، رحب مكتب الصدر، بالتظاهرات، فيما لم يكن للهيئة السياسية للتيار الصدري، أي علاقة بالتظاهرات.

وأبلغ مصدر في التيار الصدري، وكالة شفق نيوز، أن "تظاهرات اليوم شعبية، وليس لها أي علاقة بالتيار الصدري"، معتبرا أن "منشور رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري لمقطع من قصيدة الشاعر أبو القاسم الشابي بشأن التظاهر، ساهم في تحرك داخلي داخل التيار الصدري للخروج بالتظاهرة في تمام الساعة 4 عصراً من اليوم، لرفض ترشيح محمد شياع السوداني للمنصب".