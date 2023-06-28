السياحة الدينية في العراق.. واقع جديد تفرضه التخصيصات

شفق نيوز/ رأى مختصون ضرورة الاهتمام بالأماكن الدينية لمختلف الطوائف، كونها تعكس الصورة الحقيقية للتنوع الديني في العراق، خاصة الكنائس والمدن الدينية التي زارها البابا فرنسيس والتي ساهمت في تنشيط السياحة الدينية بدرجة كبيرة في البلاد.

وزار البابا فرنسيس العراق في مطلع آذار/مارس من عام 2021، وشملت الرحلة زيارة 5 مدن لها دلالات تاريخية ودينية، وهي بغداد والنجف وذي قار وأربيل والموصل وسهل نينوى، واعتبرت الزيارة الأولى في التاريخ لحبر أعظم إلى العراق.

وفي هذا السياق، قال كاهن كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد، بولس زرا، إن "زيارة البابا فرنسيس شجّعت الأجانب على زيارة العراق، ونتيجة لهذه الزيارة حصل نشاط لزيارة محطات البابا في العراق من أور وكنيسة سيدة النجاة والمناطق الأثرية، فكانت زيارة مباركة، وفتحت آفاقاً جديدة مع دول العالم".

وأضاف زرا، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "البلاد أمام فرصة لعكس واجهة العراق الحقيقية أمام دول العالم من خلال الاهتمام بالكنائس والمزارات والأماكن الدينية للطوائف المختلفة في العراق".

التخصيص المالي

من جهته، أشار رئيس هيئة الآثار والتراث العراقية، ليث مجيد حسين، إلى أن "الاهتمام بالجانب السياحي زاد بدرجة ملحوظة بعد زيارة البابا إلى العراق، نظراً للوضع الأمني المستقر والاهتمام بالجانب السياحي، لكن بعض المجالات هي خارج صلاحية عمل هيئة الآثار".

وذكر حسين، خلال حديثه للوكالة، أن "الكثير من الكنائس تابعة للوقف المسيحي وهم معنيون بصيانتها، ورغم وجود تعاون بين هيئة الآثار والوقف المسيحي في هذا الجانب، إلا أن في بعض الأحيان تمنع قلّة التخصيصات المالية للوقف المسيحي من صيانة بعض كنائسه".

وكشف المسؤول العراقي، عن توجهات لتسهيل أعمال صيانة الكنائس كي تظهر بمظهر لائق أمام الوفود الزائرين والحجيج المسيحي، إضافة إلى توجهات للتنقيب عن الكنائس التي يعود عدد كبير منها إلى حقبات تاريخية قديمة.

وفي هذا الصدد، أعلن حسين، عن اكتشاف أجزاء من كنائس قديمة في كربلاء وفي تكريت بصلاح الدين"، مؤكداً في الوقت نفسه وجود توجه للعمل أيضاً على "إنشاء مدينة أور السياحية".

برامج السياحة

بدروه أكد عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، في البرلمان العراقي، رفيق الصالحي، عمل اللجنة على تفعيل قطاعي السياحة والآثار لتنشيط السياحة خصوصاً الدينية داخل العراق، لما يمتلك الأخير من مراقد مقدّسة ومزارات دينية مهمة.

وأضاف الصالحي، خلال حديثه للوكالة، أن "هناك توجّهاً لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2022 لدعم السياحة، والأمر الديواني رقم 41 لسنة 2020 الخاص بالنافذة الواحدة لسمات الدخول، وتفعيل عجلة الاستثمارات السياحية لإعداد أرضية مناسبة للسياح الأجانب، وهناك برامج كبيرة ومهمة ستفعل خلال الأيام المقبلة".