السليمانية.. حدائق سرجنار واحة خضراء تجذب آلاف السائحين وترفد الاقتصاد بملايين الدنانير (صور)

شفق نيوز/ في قلب مدينة السليمانية، تمتد حدائق سرجنار كواحة خضراء، تحتضن العائلات والسائحين الذين يتوافدون بحثاً عن الهدوء والسكينة بعيداً عن ضجيج الحياة اليومية.

وتجذب هذه الحدائق الآلاف من السائحين سواء كانوا من داخل السليمانية أو من بقية المحافظات العراقية وحتى الأجانب من خارج البلاد، لتشكل رافداً اقتصادياً في إقليم كوردستان.

وهذه الحدائق، التي تمتاز بجمال طبيعتها ومرافقها المتنوعة، أصبحت وجهة محببة للعائلات والشباب على حد سواء، حيث تجمع بين الأنشطة الترفيهية والاستمتاع بالأجواء المنعشة.

وتعد حدائق سرجنار أكثر من مجرد متنزه طبيعي؛ فهي ملاذ يلجأ إليه الأهالي والسائحين للهروب من ضغوط الحياة اليومية.

وتمتد الحدائق على مساحة واسعة من الخضرة والتلال، وتوفر أجواء هادئة ومتنوعة تناسب جميع الفئات، من العائلات الباحثة عن أوقات ممتعة، إلى السياح الطامحين لاكتشاف جمال الطبيعة الكوردستانية.

جاذبية طبيعية ومرافق متطورة

حدائق سرجنار ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي متنفس طبيعي يتكامل مع المرافق الحديثة، مما يجعلها وجهة شاملة لكل الزوار.

ويقول شيركو أحمد، أحد المواطنين الذين يأتون بشكل يومي لهذه الحدائق، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحدائق تضم مناطق مخصصة للعائلات، وأخرى للشباب والرياضة ويوجد فيها ملاعب للأطفال، ومناطق للشواء، ومرافق عامة عالية المستوى، كما أن التنوع الطبيعي في سرجنار بين المساحات الخضراء والتلال المحيطة يزيد من جاذبيتها للزوار".

بينما تقول ليلى حسن، وهي أم لثلاثة أبناء، في حديثها لوكالة شفق نيوز "نأتي هنا كل أسبوع تقريباً لأن المكان يوفر أجواء آمنة لأطفالي، سواء كان اللعب في الحدائق أو التجول في المساحات المفتوحة، حيث نجتمع كعائلة ونقضي أوقاتاً ممتعة".

وتضيف ليلى أن "الحدائق تمثل فرصة لنا للهروب من ضغوط الحياة اليومية والاستمتاع بالطبيعة".

فيما يؤكد محمد كريم وهو رب أسرة من السليمانية، والذي يزور حدائق سرجنار بانتظام مع عائلته، أن "الطبيعة هنا رائعة، والهواء النقي يعيد إلينا الحياة، نحن نأتي هنا في عطلة نهاية الأسبوع لأن المكان يوفر مساحة للأطفال للعب بأمان، وفي الوقت نفسه يمكننا الاسترخاء بين الأشجار الخضراء".

ويتابع "وجود أماكن الترفيهية للأطفال جعل سرجنار المكان المثالي للتجمعات العائلية".

وجهة للسائحين

بدوره يقول علي محمود، سائح من محافظة البصرة، والذي أتى في زيارة مع عائلته، لوكالة شفق نيوز "لقد سمعت عن جمال السليمانية وحدائقها، وسرجنار كانت من أول الأماكن التي قررنا زيارتها، الطبيعة هنا مبهرة، والحدائق منظمة بشكل جيد، أحببت أجواء الهدوء، وأنا أنصح أي زائر للسليمانية بأن يجعل سرجنار جزءاً من خطته".

أما أحمد شاكر، وهو سائح من بغداد، فيقول لوكالة شفق نيوز "سمعت الكثير عن هذه الحدائق من أصدقائي، والواقع يفوق التوقعات، الطبيعة الخلابة، والخدمات المتوفرة تجعل من الزيارة تجربة مريحة. أنا سعيد بأنني اخترت السليمانية كوجهة سياحية، وسرجنار كانت من أبرز المحطات في رحلتي".

الشباب والأنشطة الرياضية

وإلى جانب العائلات، تشكل حدائق سرجنار وجهة مهمة للشباب الذين يبحثون عن مكان لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

ويقول كامران رسول، وهو شاب في العشرينيات من عمره، لوكالة شفق نيوز، إنه يأتي مع أصدقائه بانتظام للرياضة والمشي "الأجواء هنا رائعة لممارسة الجري أو ركوب الدراجات، ونحن نأتي هنا بشكل منتظم لأن الحديقة توفر مساحات واسعة تتيح لنا ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية دون إزعاج".

أما سارة عبد الله، وهي طالبة جامعية، فتأتي مع أصدقائها بانتظام لهذه الحدائق، وتؤكد لوكالة شفق نيوز "نحن نحب القدوم هنا لممارسة الرياضة في الصباح أو حتى الجلوس مع الأصدقاء والدراسة في الهواء الطلق، الحدائق واسعة وتوفر لنا جميع الأنشطة التي نحتاجها، من المشي والجري إلى لعب الكرة".

وتجمع حدائق سرجنار بين الهدوء والحيوية في آن واحد، الزوار يمكنهم الاختيار بين مناطق هادئة للاستجمام وأخرى مليئة بالحركة، نسرين علي، زائرة من كركوك، تصف تجربتها لمراسل وكالة شفق نيوز، قائلة "كلما شعرت بالتوتر، أزور سرجنار لأنني أجد فيها توازناً بين الاسترخاء والأنشطة، الهواء النقي والمشهد الطبيعي يمنحاني شعوراً بالراحة النفسية".

التحديات والإقبال الكبير

وعلى الرغم من جاذبية حدائق سرجنار، فإن الإقبال الكبير على المكان قد يخلق بعض التحديات، يقول خالد عمر، أحد السكان المحليين "أحياناً تصبح الحدائق مزدحمة بشكل مفرط، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع، يمكن أن يكون هناك نقص في المرافق أو الخدمات نتيجة للعدد الكبير من الزوار، وقد تحتاج الإدارة إلى توسيع بعض المرافق أو التفكير في إجراءات تنظيمية لتقليل الازدحام".

أما علي عثمان، وهو أحد مرتادي الحدائق بانتظام، يقول لوكالة شفق نيوز "الحدائق رائعة، لكن في بعض الأحيان تعاني من زحام شديد، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، مما يقلل من متعة التجربة، ربما تحتاج الإدارة إلى تنظيم عدد الزوار أو توسيع المرافق لاستيعاب الجميع بشكل أفضل".

السياحة الداخلية

بفضل جمالها الطبيعي وتنوعها البيئي، تلعب حدائق سرجنار دوراً كبيراً في تعزيز السياحة الداخلية في السليمانية.

ويقول المرشد السياحي بيار سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "حدائق سرجنار تعتبر واحدة من أهم الوجهات التي تسهم في نمو السياحة المحلية، إنها توفر بيئة جاذبة للسياح من مختلف الأعمار، وتلبي احتياجات الزوار سواء كانوا يبحثون عن الطبيعة أو الأنشطة الترفيهية".