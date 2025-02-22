السرطان يتسبب بإغلاق معامل الإسفلت في مدينة عراقية

شفق نيوز/ قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين (175 كم شمال العاصمة بغداد)، أحد الأقضية ذات النشاط الزراعي، ولكن منذ فترة تصاعدات أصوات السكان مطالبين بنقل معامل الإسفلت الموجود في أطراف المدينة إلى خارجها بعد تسجيل أكثر من 500 حالة سرطان مؤكدة بين أبناء القضاء.

غضب شعبي

في هذا الصدد، ذكر حسين عباس قاسم (أحد سكان قضاء الدجيل)، لوكالة شفق نيوز، أن "غضب أهالي القضاء يأتي من خلال زيادة عدد الاصابات في مرض السرطان حيث تم تسجيل 500 حالة سرطان مؤكدة في القضاء حسب تحليلات طبية قام بها السكان، وهذا الرقم مخيف والسبب هو تلوث الهواء بسبب معامل الإسفلت الواقعة في أطراف القضاء".

وأشار قاسم، إلى أن "السكان المحليين في القضاء يشاهدون يوميا سحب سوداء داكنة تدخل سماء المدينة بسبب قيام اصحاب معامل الإسفلت بتشغيل معاملهم دون مراعاة لشروط الصحة والبيئة التي تضع حدود مناسبة لغرض تشغيل هذه المعامل والأهالي هم الضحايا في ذلك".

وأكد أن "جهات بيئية وصحية أكدت أن نسبة التلوث في الهواء زاد عن النسب الطبيعية حيث أن هناك من يتحدث عن تلوث يصل الى 4 آلاف درجة في الهواء، بسبب دخان معامل الاسفلت وزيادة نسبة الكبريت في الهواء ولهذا تظاهر امس العشرات من اهالي قضاء الدجيل مطالبين الحكومة المحلية في صلاح الدين بضرورة نقل مصافي ومعامل الإسفلت الواقعة في أطراف المدينة".

رد رسمي

من جانبه، رد محافظ صلاح الدين، بدر الفحل على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من أنباء وصفها بـ"غير الدقيقة" بشأن قرار يتعلق بنقل معمل الإسفلت.

وقال الفحل، لوكالة شفق نيوز، إن "المعمل يقع في منطقة النباعي، وهي خارج الحدود الإدارية لقضاء الدجيل، وليست داخله كما تم تداوله في بعض الأخبار، كما أن المنطقة قريبة من الحدود الفاصلة مع محافظة بغداد وليست ضمن التجمعات السكنية الرئيسية لمحافظة صلاح الدين".

ولفت إلى حرصه على الواقع الصحي والبيئي للمحافظة، وأن القرارات التي تتخذها حكومة المحافظة تأتي بعد دراسة مستفيضة لمصلحة المواطنين، وأن الأنباء التي يتم تداولها تهدف إلى التشويش على الرأي العام".

تدخل نيابي

وعقب مظاهرات حاشدة طالبت بإغلاق معامل الإسفلت في قضاء الدجيل، لأثارها السلبية على البيئة، أعلن النائب محمد البلداوي، عن إغلاق جميع معامل الإسفلت في الدجيل، في خطوةٍ سريعة جاءت استجابةً لمطالب المواطنين.

وأوضح البلداوي، أنه أجرى اتصالات حاسمة مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة البيئة، وذلك لضمان تنفيذ القرار بشكل عاجل وفعّال.

إغلاق المعامل

في مقابل ذلك، شرعت مديرية بيئة صلاح الدين، بإغلاق جميع معامل الأسفلت في قضاء الدجيل ابتداءً من اليوم السبت.

وذكر مدير بيئة المحافظة، محمد مجيد، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار جاء بتوجيه من محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، والوكيل الفني لوزارة البيئة".

وأكد مجيد، تشكيل فريق فني بالتعاون مع القوات الأمنية وقائممقامية الدجيل لتنفيذ قرار الإغلاق، وهذه الخطوة تهدف إلى حماية البيئة والحد من التلوث الناجم عن هذه المعامل.