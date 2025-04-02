الرهان على "ميناء الفاو".. تركيا تعول على دور إماراتي قطري بالعراق

شفق نيوز/ سلطت صحيفة "تركيا اليوم"، اليوم الاربعاء، الاضواء على الاستعدادات التركية لتحقيق مشروع "طريق التنمية" مع العراق، مشيرة الى ان انقرة تعول على دعم مالي من الإمارات وقطر لانجاح المشروع.

ونقل تقرير للصحيفة ترجمته وكالة شفق نيوز، عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو قوله، ان "مشروع "طريق التنمية" الذي يجري بالتعاون مع العراق، يدخل مرحلة جديدة مع زيارات رفيعة المستوى مقبلة بين البلدين، حيث من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تركيا خلال الأيام المقبلة".

واضاف اوغلو، ان "هذه الزيارات ستعزز الاتفاقيات المرتبطة بالخطوات التالية في التمويل والتنفيذ"، مشيرا الى انه "يجري البحث في إمكانية قيام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بزيارة الى العراق في النصف الأول من العام".

واشار التقرير الى ان "طريق التنمية الذي يهدف الى ربط المناطق الداخلية العراقية بأوروبا عبر تركيا، يحظى باهتمام جهات دولية متعددة"، منوها الى انه "من المتوقع أن تساهم دولة الامارات وقطر بدعم مالي للمشروع، بينما تدور محادثات مع مؤسسات مالية عالمية لتأمين المزيد من التمويل".

وذكر التقرير التركي، انه "جرى التوقيع في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على اعلان بين تركيا والعراق والإمارات وقطر، يحدد اطار التعاون في المشروع"، موضحا انه "من المتوقع افتتاح ميناء الفاو، الذي يعتبر انه المرحلة الاولى من المشروع، في وقت لاحق من هذا العام".

وتابع التقرير ان "الوزير اورال اوغلو تناول أيضا تطورات البنية التحتية في سوريا"، لافتا الى ان "تركيا تعتزم توسيع شبكة سككها الحديدية من منطقة ميدان أكبس السورية الحدودية باتجاه حلب، وصولا الى دمشق".

ونوه التقرير الى أنه "بينما تضرر ما بين 45 و50 كيلومترا من خط السكة الحديدية، فإنه لا يزال الجزء المتبقي قائما بشكل سليم، سيما وان ترميم الجزء المتضرر يمثل أولوية، حيث انه بمجرد اكتماله، سيوفر الخط ربطا سككيا من تركيا الى العاصمة السورية".

وبحسب الوزير التركي، فإن "كلفة اعمال الاصلاح تقدر بنحو 54.12 مليون دولار، تسعى انقرة الى تأمين تمويلها من خلال القنوات المتوفرة".