الرزازة حمراء وخضراء.. صورة من الفضاء لبحيرة الملح في العراق

شفق نيوز/ نشر موقع " SciTechDaily " الامريكي المتخصص بالاخبار العلمية صورة التقطها رائد فضاء وتظهر بحيرة الرزازة العراقية باللونين الأحمر والأخضر، والذي يكشف غناها بالطحالب ومستويات ملوحتها.

وأوضح تقرير للموقع الأمريكي، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "المسطحات المائية الحمراء والخضراء الظاهرة في هذه الصورة المذهلة تم تصوريها من قبل رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية في 23 ايلول/سبتمبر 2024.

واشار التقرير الى أن "هذه المسطحات المائية هي من بقايا بحيرة الرزازة، التي وصفها بأنها بحيرة صناعية تقع في وسط العراق، وتعرف ايضاً باسم بحر الملح، ويتم تغذيتها عادة من فيضان بحيرة الحبانية.

ووصف التقرير، الصورة بانها بمثابة لوحة طحالب تمثل الفن الطبيعي، حيث تعود هذه الالوان النابضة بالحياة في البحيرة إلى مكونات الطحالب المزدهرة في ظل ظروف متفاوتة من درجات حرارة الماء والملوحة.

وبحسب التقرير، فإن المساحة الخضراء تظهر محدودية تركيزات الملح، بينما تشير المناطق الحمراء إلى مستويات ملوحة أعلى، لافتاً الى انه عندما لا يكون هناك فيضان من بحيرة الحبانية، يصبح معظم قاع بحيرة الرزازة مكشوفا.

وتابع التقرير ان البحيرة تحيط بها انماط زراعية مختلفة، ابرزها الحقول المزروعة بكثافة في شرق كربلاء، موضحا ان الحقول الدائرية الصغيرة، تمثل نتاج الري المحوري المركزي، تظهر غرب المدينة، مشيرا الى ان المياه مصدرها من نهر الفرات القريب عبر شبكة من القنوات.

وأوضح التقرير، أن الصورة الفضائية تحمل الرمز ISS072-E-244 والتقطت في 23 أيلول/سبتمبر 2024، من خلال الكاميرا الرقمية Nikon Z9 المقدمة من مركز المراقبة الأرضي لطاقم محطة الفضاء الدولية ووحدة علوم الارض والاستشعار عن بعد في "مركز جونسون الفضائي".

ولفت تقرير "SciTechDaily" الأمريكي، إلى أن الصورة التقطها أحد أفراد بعثة 72 الفضائية، مضيفا انه جرى قص الصورة وتحسينها تقنيا.

وختم بالاشارة الى ان برنامج محطة الفضاء الدولية يساعد رواد الفضاء على التقاط صور للأرض التي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة للعلماء والجمهور، ولإتاحة هذه الصور مجاناً على الانترنت.