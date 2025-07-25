"الراب" ينهض في الأنبار.. من غرفة إلى مركز إنتاج فني

شفق نيوز- الأنبار

أحمد سلام، مغني راب من مدينة هيت في محافظة الأنبار، ومؤسس فريق “HHU” الفني، بدأ مسيرته مع الموسيقى منذ الطفولة وحتى تأسيس أول مركز إنتاج فني صوتي ومرئي في المحافظة.

ورغم التحديات المجتمعية والمالية والثقافية، فإن سلام أكمل رحلته مع الموسيقى في وقت لم يكن فيه أي دعم، ولا اعتراف رسمي بالفن، ولا حتى وجود لمساحات فنية داخل الأنبار، بحسب قوله.

وبدأ سلام وعيه الموسيقي عبر الاستماع للموسيقى وخصوصًا الغربية، وقبل عام 2012، يقول: "كانت الظروف أصعب من الوقت الحالي، لم يكن الوضع في الأنبار مشابهًا لما هو عليه الآن، وخاصة فيما يخص الفن".

ففي ذلك العام، أسس سلام فريق HHU الفني، وأطلق قناة على اليوتيوب وصفحات على الفيسبوك وإنستغرام وتويتر، وكانت تلك هي البداية الفعلية.

"الفريق لم يكن متماسكًا في البداية بسبب قسوة الانتقادات والتنمر والسخرية التي واجهها أعضاؤه، بعض الأعضاء – من الشباب والبنات – لم يستطيعوا تحمل الضغط، وقرروا الاعتزال مبكرا، فيما فضّل آخرون الاستمرار والعمل بصمت، وتركوا الأعمال تتحدث عنهم"، يكمل سلام حديثه لوكالة شفق نيوز.

واجه سلام وفريقه صورًا نمطية كثيرة، كانت أولها، التي ترتبط بثنائية "الحلال والحرام"، ثم النظرة المجتمعية التي تعتبر أن هذا فن غربي دخيل ولا يمثل ثقافتنا، بحسب قوله، مبينا "بعض الأهالي يرفضون تمامًا دخول أبنائهم أو بناتهم هذا المجال، ويمنع المجتمع أيضًا أي فرصة للتفكير بهذا الاتجاه، فالنظرة النمطية تمثلت كذلك في تشبيه الفنانين بـ(الدمبكجية)، وهي تسمية انتقاصية، واتهامهم بأنهم يقلدون الغرب في اللباس والوشوم والإكسسوارات".

عمل أحمد وفريقه على إضفاء صبغة عراقية أنبارية على فن الراب، فارتدى الفريق اللباس المحلي، وتجنّب الإكسسوارات الغريبة، واستُخدمت كلمات ومصطلحات قريبة من المجتمع، حتى في التوزيع الموسيقي الذي أُدخلت فيه الآلات الشرقية، كما تم العمل على إدخال مواضيع تلامس المجتمع وقيمه، كما يقول سلام.

يرى سلام، أن "الراب هو نص شعري غير مقيد بالبحور الشعرية، ولا يتطلب مقامات موسيقية كما في الغناء، لذا فهو من أسهل أنواع الكتابة الشعرية، لكنه في الوقت ذاته يتطلب مهارة استماع للإيقاع. هو فن أدائي حر، يستطيع أي شخص أن يؤديه دون الحاجة لصوت قوي، وهو يعكس رؤية الشارع بلغة الشارع".

ويتناول الفريق أغلب القضايا المجتمعية، سواء كانت هادفة أو ترفيهية، باستخدام أدوات فنية وموسيقية، ومن خلال الإنتاج المرئي والصوتي. تناولوا في أعمالهم قضايا مثل التلوث البيئي، التغير المناخي، الحريات، حقوق المرأة، المساواة، السلام، والتماسك المجتمعي.

ويضم الفريق اليوم، الذي تأسس بخمسة أعضاء فقط، 60 عضوا من مختلف مدن الأنبار، ويهدف الفريق إلى تغيير الصورة النمطية عن الأنبار، وتسليط الضوء على المواهب المحلية، وتقديم فن محترم يليق بالمحافظة.

ويؤكد سلام أن "الفريق والاستوديو مجهود فردي مستقل، يتم تمويله ذاتيًا من خلال الأعضاء أو بعض المبادرات المؤسسية المحدودة، عند افتتاحه في هيت، وُجهت دعوات إلى شخصيات رسمية محلية، لكن القليل منهم لبّى الدعوة"، متمنيا أن "تلتفت الجهات الحكومية للفن والموسيقى، خصوصًا أن الفريق هو الأول والوحيد من نوعه في الأنبار، وأن الاستوديو هو أول مركز إنتاج صوتي ومرئي في المحافظة".

ويبين سلام أن "الفريق يملك مقومات لإنشاء مدرسة راب، خصوصًا أن أربعة من أعضائه خريجو أكاديمية YES التابعة لمؤسسة “الأصوات الأمريكية”، وآخرون خريجو أكاديميات معترف بها دوليًا مثل AMA وOneBeat".

ويشير إلى "الحاجة لجهة حكومية تنظم العمل الفني، وتمنع من دخول أشخاص يسيئون لهذا المجال. المساحات الفنية في المحافظة غير كافية، والتمويل هو التحدي الأكبر، رغم أهميته الكبرى في دعم مشاريع تقلل البطالة وتعكس صورة مشرقة عن الأنبار".

وشارك الفريق في مهرجانات دولية كمسرح معرض أربيل الدولي للكتاب، والمنتدى النرويجي العالمي خلال جائحة كورونا، ومهرجان YES الدولي، ويؤكد أحمد أنهم يتشرفون بتمثيل الأنبار والعراق في أي مهرجان عربي أو دولي.

يعترف أحمد بأنه يشعر أحيانًا بأنه “يغرد خارج السرب”، بسبب غياب الدعم الرسمي، ووضع الفنانين في العراق عمومًا، وفي الأنبار خصوصًا.

ويرى أن مشروعه "ما يزال ناشئًا"، ولا توجد تجربة مماثلة في المحافظة، ويشعر بأنه يخاطر بكل شيء من أجل إنجاح المشروع، وقد تفرغ كليًا للفريق، على حساب حياته الشخصية وعلاقته بعائلته ووقته الخاص، كما يقول.

ويلفت إلى أن "الفريق يسير ببطء، لكنه يسير بخطى ثابتة، رغم بساطة المعدّات والدعم الذاتي"، مقرا بـ"أن االفريق ما يزال في مرحلة الخطأ والصواب، لكنهم يطمحون لتحقيق حلمهم الكبير".