الحكومات المحلية الجديدة .. ما حظوظ الكتل الصغيرة في تشكيلها أمام الإطار؟

شفق نيوز/ شهدت انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، ظهور عدد من الأحزاب التي اكتسحت النتائج في محافظاتها كخيار بديل عن الأحزاب التقليدية في الساحة السياسية، وفيما يرى مراقبون أن هذه الأحزاب جزء من "عباءة الأحزاب التقليدية"، ولا علاقة لها باحزاب "تشرين" التي "اندثرت بسرعة البرق بسبب سوء التنظيم"، يؤكد اخرون أن هذه الأحزاب "لا حظوظ لها" وسط اتفاق الكتل الكبيرة التي ستطبق عليها ما جرى في الانتخابات النيابية الاخيرة، بأبعاد التيار الصدري.

وحصلت تحالفات "تصميم" في البصرة، و"واسط أجمل" في واسط، و"ابداع كربلاء" على الرقم الأول في محافظاتهم بعدد مقاعد مجالس المحافظة، فيما جاءت خلفهم كتل تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، كمنافسين للحصول على مناصب عليا في تلك المحافظات.

صعود سريع واندثار

ويقول المحلل المختص بالشؤون السياسية، قاسم الربيعي، ان "احداث تشرين العام 2019 مثلت ولادة لفكرة تتمحور حول توفير البديل السياسي عن الأحزاب التقليدية التي تستحوذ على السلطة منذ العام 2003 ولغاية 2019 فكان التوجه الجماهيري الواسع باتجاه فكرة هذا البديل، والالتفاف حوله".

ويضيف الربيعي في حديثه لوكالة شفق نيوز، "بعد انتخابات 2021، اصبح واضحا ان هناك توجهاً جماهيرياً واسعاً باتجاه الأحزاب السياسية البديلة، ثم ما لبث أن عادت بادراجها للخلف، حيث لم تستطع أن تنافس الأحزاب التقليدية التي عادت لتتصدر الواجهة، وبالتالي تشكيل الحكومات المحلية مستقبلاً".

ويرى الربيعي، ان "الأسباب التي أدت إلى تراجع أحزاب تشرين التي حققت أرقاما مرعبة في انتخابات العام 2021 عديدة، ويمكن احصائها بسببين رئيسين، هما: سوء التنظيم وفقا لصياغات مؤسساتية واضحة، إذ أن أغلبها كانت عبارة عن تشكيلات مثلت ردة فعل على ما موجود من أحزاب تقليدية، حيث اتجهت بذات الاتجاه مما أدى إلى تغيير بوصلة الناخبين والعودة الى القديم"، مردفا بالقول إن "السبب الثاني تمثل بأن الأحزاب الحديثة تعرضت للتشظي والتشتت، واصبحت تشكيلات عديدة في حين أن الناس في البلد كانوا يتأملون فيها بديلاً ناجحاً يُلبى طموح الجماهير، إذ بعد تعدد حركاتها تنافرت فيما بينها، وفي بعض الأحيان متعادية قياداتها فيما بينها ايضاً، حتى باتت ذات طموح شخصي".

وأضاف أن "هذه الأسباب يضاف لها ان بعض الحركات الجديدة فشلت بسبب التلوث بملف الفساد، وأصبح هناك منهم ممن ينعتون بالمبتزين وقسم منهم المستهدفون، فيما دخل جزء كبير من الذين تم احتسابهم على التغيير في أروقة الأحزاب التقليدية، وهو ما اعتبر انتكاسة كبيرة لأفراد المجتمع الراغبين بالتغيير"، منوها الى ان" كل هذه الأسباب أدت لانهيار الأحزاب الناشئة وعزوف المجتمع عن دعمها وحصول بعضها على مقاعد فردية هنا وهناك في الانتخابات المحلية الاخيرة، بعكس ما شهدناه في الانتخابات النيابية العام 2021 ".

لا توجد أحزاب

يذهب المحلل السياسي، صلاح الموسوي، بالقول "لا يوجد لدينا أحزاب سواء تقليدية او جديدة وانما لدينا ايدلوجيات دينية وتسير وفق الخط الجمعي، وهي الآن بوابات نفعية، فالجميع يسير بهذا الاتجاه القديم والجديد، كما حصل في الانتخابات المحلية الاخيرة من خلال استخدام بطاقات الرعاية الاجتماعية كسب أصوات المجتمع".

ويضيف الموسوي في حديثه لوكالة شفق نيوز، وبالمقابل الذي ظهر من تشرين لم تكن أحزابا، لأن الحزب بحاجة لقادة وأسس وعمل كبير وقواعد رصينة، والذي ظهر انما ردة فعل او هبة، وكانت تحمل ذات فكر الأحزاب التقليدية، وربما أدنى منه ".

ويوضح، أن "ما حصل في انتخابات المجالس المحلية الاخيرة من قهر الأحزاب التقليدية في بعض المحافظات على أحزاب مثلّها المحافظون، وهم أصحاب سلطات محدودة وغير واسعة مثلهم، دليل على أن هذه الأحزاب ليست أحزاب قاهرة ولا يمكن هزيمتها".

وينوه الموسوي، إلى ان "وضع ذي قار يختلف عن الجميع، فهي مدينة غير طبيعية فالجميع له موضع قدم في المحافظة ويسعى للاستحواذ عليها، ونتيجة هذه الضغوط التي تعرضت لها فهي اصبحت مدينة متنفس لجميع الثوار، بخلاف المدن المتبقية الآخرى مثل البصرة وواسط وميسان وكربلاء والنجف، فهي مدن دولية وحدودية واقتصادية لذلك نرى الجميع ينتبه لهذه المدن بخلاف ذي قار التي تحولت ساحة لتصفية الحسابات بين القادة السياسيين أنفسهم".

لعبة الكبار

بدوره يرى المحلل السياسي، أثير الشرع، بأن "الانتخابات كما معروف عنها بأنها لعبة الكبار، أي أن التوافق والمحاصصة، لابد منهما في هذا المجال، حيث أن الفائز عليه الدخول بمجال التوافق لو التحالف مع الطرف الآخر، لتكوين التحالف الأكبر من اجل ادارة العمل".

ويقول الشرع لوكالة شفق نيوز، اننا "لا نعتقد بأن من حاز على المرتبة الأولى سواء في البصرة او واسط أو كربلاء، قادر على مواجهة مد الأطراف الأخرى وسيكون له حظوظ في اختيار المحافظين المقبلين داخل محافظاتهم"، متوقعاً أن "تقوم تحالفات الكتل الكبيرة مثل: دولة القانون، ونبني، وقوى الدولة، بالتحالفات أو الكتل الصاعدة في مهب الريح على غرار ما حصل في الدورات السابقة".

ولفت إلى أن "هناك حالة يمكن فيها للأحزاب الصاعدة حديثا في الانتخابات المحلية المشاركة في القرار السياسي ضمن محافظاتهم وهي انها تكون ضمن اجندات تحالفات الأحزاب الكبيرة، اما اذا كان عملها بالضد من الكتل الكبيرة فإننا لا نعتقد كما اسلفنا بان لها حظوظ في المشاركة في القرار السياسي".

ويؤكد الشرع، أن "التفاهمات التي جرت مؤخرا بين كتل الإطار التنسيقي في سبيل الإسراع بتشكيل حكومات محلية بصورة عاجلة سيجعل حظوظ الكتل الصاعدة حديثا ليست كبيرة في المرحلة المقبلة، حيث أن كتل الإطار اتفقت على ان منصب المحافظ لن يخرج عن دائرتها، وربما نشهد سيناريوهات مشابهة لما جرى في الانتخابات النيابية الاخيرة من إخراج بعض الكتل التي لا تتوافق مع رؤية الكتل الكبيرة عن الساحة السياسية في بعض المحافظات".

سياسة التفكيك

وتقول مصادر رفيعة إن "حراكا قويا تقوده كتلة عصائب اهل الحق المنضوية ضمن تحالف نبني لتفكيك تحالف تصميم قبل عقد أول جلسة لمجلس محافظة البصرة المقبل".

في غضون ذلك أبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، بأن "كتلة العصائب تسعى بشكل كبير للإطاحة باسعد العيداني للحصول على منصب المحافظ لعضوها البارز عدي عواد"، مؤكدة ان "العيداني قد يتفاجأ بانسحاب عامر الفايز القيادي البارز في تحالف تصميم والانضمام إلى تحالف نبني، حيث أن الفايز يملك قرابة نصف مقاعد تصميم التي حصلت عليها في الانتخابات المحلية مؤخرا".

مساعي تهدئة في ذي قار

وتابعت المصادر، أما بشأن محافظة ذي قار فإن "الحراك السياسي الذي يقوده تحالف نبني يسعى للابقاء على المحافظ الحالي محمد هادي، الذي ينحدر من التيار الصدري لغرض دعمه من اجل العمل تهدئة الشارع المحلي في المحافظة خلال المرحلة المقبلة".

واكدت المصادر، ان " تحالف نبني وضع عدة خيارات لتولي منصب في حال عدم الاتفاق على ابقاء المحافظ الحالي بمنصبه، منها ترشيح قائد عمليات سومر، الفريق الركن سعد الحربية للمنصب، أو الاستعانة بالمحافظ الأسبق، عزيز كاظم علوان (الذي ينتمي لتيار الحكمة) لتولي المنصب أو رئيس المجلس الاسبق، يحيى المشرفاوي، الذي ينتمي إلى كتلة سند بزعامة وزير العمل، احمد الاسدي".

واوضحت تلك المصادر، ان" القرار النهائي يبقى بيد القيادات المركزية في بغداد التي تجري مفاوضات مكثفة في المرحلة الحالية والتي تحسم بعد الانتهاء من إعلان النتائج بصيغتها النهائية من قبل مفوضية الانتخابات".

تحالفات بالضد.. لا يمكن

وترى عضو كتلة إبداع كربلاء، إسراء النصراوي، انه "لا يمكن تشكيل تحالف بين الكتل الفائزة في مجالس المحافظات البصرة وكربلاء وواسط، مؤكدة أن "المساعي لدى كتلتها هي السعي للسيطرة على القرار داخل المجلس".

وذكرت النصراوي، لوكالة شفق نيوز، أن "الحديث عن موضوع تشكيل تحالف بين الكتل الفائزة في محافظات البصرة وكربلاء وواسط، بالضد من تحالفات كتل الإطار التنسيقي ودولة القانون وغيرها من القوى السياسية في غير صحيح"، مبينة ان " كتلة إبداع كربلاء تنتظر حسم نتائج التصويت الخاص بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وتضيف، ان "كتلة إبداع كربلاء لا تفكر بالدخول في تحالف في الوقت الحالي سواء داخل المحافظة ام خارجها".

يشترك فيها الجميع

بدوره اكد الاجتماع الأول للفائزين بمقاعد مجلس محافظ واسط المقبل، عن كتلة "واسط أجمل"، على أهمية التعاون المشترك مع كل الفائزين الذين حصلوا على ثقة أهالي واسط من القوائم الاخرى ، من أجل وضع مصلحة واسط وأهلها في كل خطوة نخطوها، نحو الاستقرار والأعمار.

ونوهت الكتلة في بيانها الذي تابعته وكالة شفق نيوز، الى ان "كتلة واسط أجمل، تسرع من خطواتها في اتجاه حسم المفاوضات، بعد المصادقة بشكل نهائي على نتائج الانتخابات ، لتشكيل حكومة خدمية محلية يشترك فيها الجميع ، بعيداً عن أي حسابات أو انتماءات".