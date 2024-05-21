الحجاج العراقيون أمام أزمة دولار.. شفق نيوز تتقصى معاناة زوار بيت الله الحرام

شفق نيوز/ يشكو الحجاج العراقيون من عدم حصولهم على الدولار وفق السعر الرسمي 1320 دينار لكل دولار، في حين يقولون إن قرار مصرفي الرافدين والرشيد ببيع الدولار للحجاج جاء "متأخراً" بحسب وصفهم.

وبدأت ولى قوافل الحجاج بالذهاب جواً إلى السعودية منذ يوم السبت الماضي عبر مطار بغداد الدولي، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية إنها استكملت جميع الاستعدادات، مبينة أن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين تفويج الحجاج عبد الأمير الشمري أشرف، مساء الجمعة الماضي، على إنطلاق أول قوافل إلى بيت الله الحرام من مطار بغداد الدولي، بحضور وزير النقل ورئيس هيئة الحج والعمرة وعدداً من الشخصيات والجهات المختصة.

وأضافت الداخلية العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه خلال توديع الوجبة الأولى من حجاج بيت الله الحرام، تم عقد مؤتمر صحفي مشترك، أكد فيه وزير الداخلية أن جميع قوافل رحلات الحجاج العراقيين مؤمنة من قبل القوات الأمنية حسب الخطة المرسومة. وسبق وإن تم تحديد يوم 18 أيار/ مايو الجاري موعداً لانطلاق الحجاج جواً، فيما يكون يوم 22 من الشهر نفسه (غداً) موعداً لانطلاق الحج براً.

أزمة دولار

ويواجه عدد من الحجاج الذين تحدثوا لوكالة شفق نيوز مشكلة مع المصارف العراقية لشراء الدولار بالسعر الرسمي لاستخدامه في الديار المقدسة، حيث قالوا إنه "عند التقديم على الحج قبل سنوات تم تسليم مبالغ وجرى ايداعها من قبل هيئة الحج في المصرف العراقي للتجارة، لكن عند المراجعة لاستلام المبلغ المحدد للمسافرين وهو 3 آلاف دولار تمتنع مكاتب الصيرفة عن اعطائها بحجة عدم توفر سيولة لديهم".

وأضافوا، أن "بعض الحجاج قيل لهم إن اعطاء المبلغ هو للرحلات الجوية حصراً، متسائلين عن سبب عدم قدرة البنك المركزي في توفير احتياجات الحجاج من العملة الصعبة، أما الإعلان بالسماح حالياً فهو إجراء متأخر جداً، بسبب أن بعض الحجاج سوف يغادرون غداً، ولا يستطيعون قبل سفرهم بساعات التوجه للمكاتب لاستلام الدولار هذا إن كانت لا تزال تستقبل الحجاج الآن، فضلاً عن الزخم المتوقع حصوله حالياً نتيجة هذا القرار المتأخر".

ومن المتوقع مغادرة 750 حاجاً غداً في أول قافلة برية إلى الديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي، وستستمر عملية التفويج لنحو 19 ألف حاج لمدة 10 أيام تقريباً، وفق المتحدث باسم هيئة الحج والعمرة حسن الكناني.

تنسيق عالي المستوى

ويضيف الكناني لوكالة شفق نيوز، أن "هناك تنسيق عالياً مع وزارة الداخلية والحشد الشعبي وطيران الجيش وأيضاً مع العتبتين الحسينية والعباسية"، مؤكداً أن "الطريق مؤمن بالكامل منذ خروج الحاج من محافظته وصولاً إلى منفذ عرعر الحدودي".

أما النقل عبر الجو، يوضح المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي لوكالة شفق نيوز، أن "في الأيام الأولى ستكون هناك 5 رحلات جوية يومياً لنقل الحجاج، وسوف تتصاعد أعدادها بمرور الأيام إلى أن تصل إلى 10 رحلات، وسوف تتحمل الخطوط الجوية العراقية تفويج 19 ألفاً و145 حاجاً".

تفاصيل القرار المتأخر

وكان مصرف الرشيد، وجّه اليوم الثلاثاء، فروعه ببيع الدولار للحجاج حصراً بواقع ثلاثة آلاف دولار بالسعر الرسمي، وذلك بعد شكوى تقدمت بها هيئة الحج والعمرة ضد المصارف الحكومية لامتناعها عن استقبال طلبات الحجاج.

وذكرت إدارة المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نظراً لبدأ موسم الحج يعلن مصرف الرشيد عن توجيه عدد من فروعه المباشرة ببيع الدولار للحجاج حصراً.

وأوضحت أن البيع يشمل الحجاج المسافرين جواً وبراً ويكون التقديم عن طريق منصة (FITR) ورفع البيانات عليها بشكل مباشر لتجنب التكرار، مبيناً أن "إيداع النقد العراقي واستلام مبلغ الدولار سيتم بنفس الفرع المخصص عبر المنصة".

بدوره، أعلن مصرف الرافدين إطلاق عملية بيع الدولار الى حجاج بيت الله حصراً بواقع 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي 1320 دينار لكل دولار لرحلات تفويج الحجاج المغادرة براً وجواً للبالغين ممن أتموا 18 سنة من العمر.

وحدد المصرف فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات لبيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية.

ودعا المصرف الحجاج إلى مراجعة تلك الفروع لغرض ايداع الدينار واستلام عملة الدولار من نفس الفرع الذي تم توديع الدينار على أن يتم منح الأولوية لمن يكون تاريخ سفرهم بعد يوم أو يومين وبالرجوع إلى تذكرة السفر.

ويوم أمس الأول الأحد، طالبت هيئة الحج والعمرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، البنك المركزي العراقي بتوجيه المصارف وخاصة الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، لفتح أبوابها أمام الحجاج لشراء الدولار.

وذكرت الهيئة أن "هناك أعداداً كثيرة من المواطنين المشمولين بالذهاب إلى الحج بحاجة لشراء الدولار بالسعر الرسمي، لاستخدامها في الديار المقدسة، إلا أن المصارف العراقية تمتنع عن استقبالهم".