الجنرال بترايوس للاسرائيليين: اتعظوا من تجربة غزو العراق وخططوا للمستقبل

شفق نيوز/ دعا قائد القوات الأمريكية السابق في العراق الجنرال ديفيد بترايوس، إسرائيل إلى الاستفادة من النموذج العراقي، والتفكير في كيفية التعامل مع غزة فيما بعد انتهاء الصراع حتى لا تكرر أخطاء الولايات المتحدة التي لم تقم باستعدادات كافية في العراق قبل الغزو عام 2003.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الجنرال بترايوس الذي كان تولى أيضاً منصب مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، دعا الحكومة الإسرائيلية إلى التفكير في الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد الصراع، مستعيداً في هذا الإطار تجربته العراقية.

وأوضح بترايوس أنه كان ضابطاً يحمل نجمتين وكان يقود أحد الألوية التي شاركت في الهجوم على العراق، مضيفاً "أذكر أنني سألت قبل أن نذهب إلى بغداد، وقلت: عفواً، فكما تعلمون هل يمكننا الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما سيحدث بعد وصولنا إلى بغداد وإسقاط النظام؟".

وتابع "قالوا ليّ فقط أوصلنا إلى بغداد يا ديف ونحن سنتولى المسألة من هناك".

ولفت التقرير إلى أن الجنرال بترايوس، أدلى بتصريحاته هذه خلال مقابلة مع شبكة "CBS" الأمريكية، ونقلت عنه قوله إنه "من الواضح أننا لم ننفذ المرحلة الرابعة بالشكل الكافي، وهي مرحلة ما بعد الحرب".

وذكر التقرير الامريكي أنه فيما كان التأييد الشعبي الأمريكي لغزو للعراق مرتفعاً، إلا أن التأييد سرعان ما تراجع حيث تسبب الغزو بوقوع أعمال عنف كبيرة ومقاومة منظمة للاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة"، مضيفاً أن التداعيات السياسية لدعم الغزو مستمرة حتى يومنا هذا على العديد من المسؤولين المنتخبين والعسكريين، إذ أن آلاف الجنود الأمريكيين قتلوا خلال الصراع الذي استمر 8 سنوات.

ونقل التقرير عن بترايوس قوله إنه يتوقع أن يستذكر المسؤولون العسكريون في إسرائيل الغزو الأمريكي للعراق ويحاولون تجنب نتائج مماثلة سياسياً وعسكرياً، داعياً رئيس الحكومة نتنياهو إلى التخطيط للمستقبل.

واعتبر الجنرال الأمريكي أن النصيحة الأفضل التي يمكن أن تقدم لنتنياهو هو ألا يقول ما سيقوم به فيما يتعلق بحماس، إلا إذا كان واقعياً، لأن التكلفة ستكون باهظة للغاية، وأن يكون ما سيقوله يتعلق بتحديد مستقبل غزة، وأن تكون له رؤية للخطة الفلسطينية لمرحلة ما بعد الحرب.

وأشار بترايوس إلى أن نتنياهو لم يفعل ذلك حتى الآن، وهو يواجه "معضلة" حيث لا نتائج جيدة متوقعة، مضيفاً أنه "وضع صعب حقاً حيث أنهم لا يريدون إعادة الاحتلال، ولكن إذا لم تقم بإعادة الاحتلال، فسوف تقوم حماس بإعادة ترتيب صفوفها، وهم يدركون ذلك، ولهذا، فأنهم سيذهبون باتجاه وقوع خسائر فادحة، بين المدنيين الإسرائيليين، بالطبع، بين مقاتلي حماس الإرهابيين".

وتساءل عما سيحدث بعد ذلك قائلاً "ستغادرون بعد ذلك؟.. أنا واثق أنهم يبحثون عن هذه الإجابة".

وذكّر التقرير بأن الرئيس جو بايدن كان قال في مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي، إن إعادة احتلال إسرائيل لغزة سيكون "خطأ كبيراً".

وفي استعادة إضافية للتجربة العراقية، قال بترايوس إنه لا يوجد أمام إسرائيل الشهور التسعة التي استغرقتها الولايات المتحدة من أجل تطهير تنظيم داعش من شمال العراق، مثلما جرى في الموصل.

ترجمة وكالة شفق نيوز