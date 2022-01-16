البنتاغون يستعيد الذكرى الـ31 لعاصفة الصحراء ويسجل اربعة احداث جرت للمرة الاولى

شفق نيوز/ استعاد موقع وزارة الدفاع الامريكية، اليوم الاحد، الذكرى السنوية الـ31 لبدء عملية "عاصفة الصحراء" التي نفذت بقيادة الولايات المتحدة لاخراج القوات العراقية التي احتلت الكويت ورفض الرئيس الاسبق صدام حسين سحبها.

وقال تقرير وزارة الدفاع الامريكية، وترجمته وكالة شفق نيوز، إن تلك الحرب المعروفة أيضاً باسم حرب الخليج، انطلقت في 16 يناير/كانون الثاني العام 1991، بعد خمسة شهور على احتلال صدام للكويت واعلانه ضمها الى الاراضي العراقية.

وأشار التقرير إلى أنه رداً على ما قام به صدام، فقد بدأت الولايات المتحدة والدول الحليفة بحشد قواتها على الاراضي السعودية، أي في الفترة التي سبقت "عاصفة الصحراء"، فقد اطلق عليها "عملية درع الصحراء". وفي الساعات الاولى من 16 يناير/ كانون الثاني 1991، بدأت الحملة الجوية بمشاركة طائرات عسكرية وطوافات بتدمير انظمة الدفاع الجوي العراقي، وتدمير الرادارات العراقية بواسطة صواريخ من طراز "هيل فاير".

وعلى مدى 42 يوماً، ظلت الطائرات الهجومية الامريكية والحليفة، الى جانب صواريخ "كروز" العابرة، تشن هجمات على المواقع العراقية وخطوط الامداد.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن القوات العراقية لم تقف جامدة، ففي 29 يناير/كانون الثاني 1991، هاجمت مدينة الخفجي السعودية وسيطرت عليها، لكن القوات الامريكية والسعودية والقطرية، اخرجتها من المدينة بعد يومين.

وبحسب التقرير، فأن الهجوم البري بدأ في 24 فبراير/شباط حيث توغلت القوات الامريكية والحليفة عميقاً في الاراضي الكويتية والعراقية، وأن التقدم البري كان حاسماً لدرجة ان القوات العراقية استسلمت باعداد كبيرة خلال ساعات.

وبحلول 28 فبراير/شباط، فأن القوات الامريكية والحليفة انزلت الهزيمة بالجيش العراقي الذي وصفته بانه رابع اكبر الجيوش في العالم، وحررت الكويت.

وذكر التقرير أنه خلال الهجمات الجوية والبرية، فأن القوات الامريكية والحليفة دمرت اكثر من 3 الاف دبابة، و1400 عربة ناقلة جند مدرعة، و2200 قطعة مدفعية وعدد لا يحصى من الاليات الاخرى، وقتل في العمليات الحربة، 96 جنديا مقابل نحو 30 الف جندي عراقي.

واعتبر التقرير، أن هذه الحرب اظهرت اهمية الدول الـ35 الحليفة والشركاء الذي شكلوا الائتلاف من اجل تحرير الكويت، والذي تضمن ايضاً بعض الدول العربية.

وبحسب التقرير، فقد سجلت في هذه الحرب أموراً وأحداثاً جرت للمرة الاولى:

- كانت الحرب الاولى التي تبث فيها قنوات تلفزيونية على الهواء مباشرة من جبهات القتال.

- شهدت الحرب اكبر معركة بالدبابات في تاريخ الولايات المتحدة.

- استخدم نظام "باتريوت" الصاروخي في المعركة للمرة الاولى، وتم التصدي لصواريخ "سكود" العراقية.

- كانت المرة الاولى التي يستخدم فيها نظام الـ "جي بي اس" والذخائر الدقيقة التوجيه، على هذا النظاق الواسع.