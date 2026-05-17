البعوض يحاصر بيوت العراقيين.. أمراض ومستنقعات وتبادل للاتهامات

شفق نيوز- بغداد

أعداد هائلة من البعوض والقوارض تغزو البيوت في بغداد والمحافظات، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وتشكّل أسراب البعوض مصدر إزعاج "يقض المضاجع" ويطرد النوم، خاصة وأن الحشرات تقتات على الدم البشري، وهو ما قد يتسبب بنقل الأمراض مع انتشار الفيروسات والإهمال في قطاع النظافة ورفع النفايات.

ورغم خطورة الحشرات على صحة الإنسان، إلا أن الإجراءات الوقائية من قبل الجهات الحكومية المعنية لم تكن بالمستوى المطلوب، كما أن كل جهة ترمي المسؤولية في شباك جهة أخرى.

ويشكو المواطن عبد الحسن نعمة من انتشار البعوض في بيته، وانتشاره في المنازل وتسببه بمشاكل صحية عديدة.

ويقول نعمة لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد فرق صحية لمكافحة الحشرات كما كان سابقاً، وان البعوض آخذ بالانتشار في بيوت المحلة وتسبب بمشاكل صحية عديدة".

ويضيف، أنه "اشترى من الأسواق العامة مبيدات لمكافحة الحشرات في منزله، ولكن هذه المبيدات أدت إلى نتائج صحية سلبية على الأسرة".

ويبدي نعمة، استغرابه من "غياب الجهات الرقابية عن بيع هذه المبيدات التي تضر بصحة الإنسان".

بدورها، تقول المواطنة نور علي، إن مشكلة غزو البعوض للبيوت أصبحت من المشاكل التي تتكرر في كل صيف.

وتضيف في حديثها لوكالة شفق نيوز، إن "فرق مكافحة الحشرات لم تزر منطقتها منذ 3 أعوام، وأنها تعتمد على شراء المبيدات من السوق السوداء لمكافحة الحشرات التي تسبب إزعاجاً وخطراً على أفراد العائلة".

وتمثل المياه الراكدة والملوثة، العامل الأبرز في تكاثر البعوض، إذ توفر المياه الراكدة ومياه الصرف الصحي بيئة مثالية لوضع البيوض ونمو اليرقات، ما يجعل ردم البرك والمستنقعات ومعالجة مياه الصرف الصحي، أمراً ملحاً للقضاء على الحشرات وتجنب لدغاتها وخطورتها.

اتهامات بين الجهات المسؤولة

أمانة بغداد ترمي المسؤولية على وزارة الصحة التي تقوم بمنعها من أي محاولة لمكافحة الحشرات لتعارضها مع المحددات والتوصيات الصحية.

ويؤكد المتحدث باسم أمانة بغداد عدي الجنديل، أن مكافحة البعوض هي ليست من صلاحيات أمانة بغداد وإنما هي من مسؤولية وزارة الصحة.

ويقول الجنديل في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصحة منعت منذ سنوات مبادرات الدوائر البلدية التابعة لأمانة بغداد كونها مضرة بالصحة".

ويضيف، أن الوزارة شددت على ضرورة أن "تتم إجراءات مكافحة الحشرات بإشراف وزارة الصحة".

بدورها، ترمي وزارة البيئة، مسؤولية مكافحة الحشرات إلى ملعب وزارة الصحة أيضاً.

ويقول المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تتابع غزو الحشرات على البيوت مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة".

ويشير المختار، إلى أن "وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن مكافحة الحشرات، وان الوزارة تقوم بإبلاغ البيئة عن أي مبيدات حشرية غير صحية لتقوم البيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة".

وتؤكد الأبحاث أن أنثى البعوض تحتاج للدم الذي يمدها بالطاقة والغذاء اللازم لتكوين البيوض داخلها، أما ذكر البعوض فلا يتغذى على الدم، ولكنه يتغذى على رحيق الأزهار وعصارة النباتات.

عشرات الإصابات

ويؤكد مصدر صحي رفض الكشف عن اسمه، رصد 58 حالة إصابة بداء اللشمانية المعروفة والتي تُعرف باللغة الدارجة (حبة بغداد) في محافظة واحدة، منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2025.

ويقول المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دوائر الصحة تقوم بمكافحة كل بيت مصاب مع مكافحة 50 بيتاً حوله".

وفي السياق ذاته، تشير مديرة شعبة الصحة العامة بدائرة صحة بابل، سهى الأسدي إلى أن الدائرة "تقوم بخمس حملات صيفية وخريفية في المحافظة للقضاء على القوارض والحشرات رغم بعض الصعوبات التي تتمثل بقلة الكوادر واتساع أماكن المستنقعات المائية التي تسبب أمراضاً انتقالية مثل داء الليشمانيات الجلدي التي تُعرف بـ(حبة بغداد) الذي يسببه القوارض".

وتقول الأسدي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحرمس التي تسمى ذبابة الرمل تختلف عن البعوضة، لكنها تنتمي الى نفس الرتبة الحشرية وتتغذى إناثها على الدماء، حيث يقوم البعوض بنقل الأمراض إلى الإنسان".

وتوصي الأسدي المواطنين بـ"المحافظة على النظافة التي لا تجدي نفعاً بدونها إجراءات الفرق الصحية في القضاء على الحشرات"، منوهة الى ضرورة "استخدام المشبكات في النوافذ وإغلاق الفتحات منع دخول البعوض إلى المنازل".

وتلفت إلى أن "وزارة الصحة أعدّت برنامجاً لمكافحة الحشرات باستخدام مبيدات صديقة للبيئة وغير مضرة بالإنسان".

وكانت شعبة السيطرة على الأمراض الانتقالية في دائرة صحة بغداد الكرخ، باشرت بحملات ميدانية مكثفة في مختلف مناطق المحافظة، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والحد من انتشار نواقل الأمراض.

وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع هطول كميات من الأمطار خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تشكّل العديد من المسطحات المائية الدائمية والمؤقتة والتي تُعد بيئة مناسبة لتكاثر البعوض.

تحذيرات من أمراض خطيرة

ويوضح أستاذ علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة بغداد، حميد الغزي، أن بعض أنواع البعوض قد تنقل أمراضاً خطيرة عبر لدغ الإنسان بعد تغذيها على دم شخص مصاب.

ويضيف في حديث لشفق نيوز، أن "انتقال العدوى يحدث عندما يحمل البعوض فيروسات أو طفيليات من شخص مصاب وينقلها الى شخص إلى آخر".

ويؤكد الغزي، أن "حمى الضنك والملاريا، وفيروس غرب النيل هي من أبرز الأمراض المرتبطة بالبعوض، فضلاً عما يسببه البعوض من التهابات في الجلد بسبب اللدغات المتكررة".

ويتابع، أن "خطر انتشار هذه الأمراض يزداد مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود المياه الراكدة وضعف حملات المكافحة".

ويدعو أستاذ علوم الحياة، إلى تكثيف إجراءات الرش والاهتمام بـ"النظافة العامة واستخدام وسائل الحماية الشخصية".