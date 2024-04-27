البتاوين.. "العالم السفلي" لبغداد وبقعة "الجريمة والعقاب"

شفق نيوز/ مسيجة بطوق أمني، لا أحد يخرج منها ولا يدخل، هكذا يبدو المشهد في البتاوين قلب العاصمة بغداد غير النابض بالحياة، أو "العالم السفلي" للدعارة وصناعة وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة، بعد عملية أمنية وخدمية هي الأوسع منذ سنوات.

عجلات أمنية هنا وهناك، تنقل عشرات المتهمين من داخل أزقتها العتيقة، لما تضم من دهاليز وأماكن خفية، تجاوزت أحدث حصيلة للموقوفين 400 شخص، لكن هذه العملية ما هي إلا غصن أمني رئيسي ستتفرعُ منه عمليات مشابهة لمناطق متفرقة من العاصمة، وفق تقارير استخبارية الهدف منها ملاحقة بؤر الجريمة.

بقعة بغداد العريقة

وتقع منطقة البتاوين وسط بغداد، على بُعد بضعة أمتار من نصب الحرية، بين شارع "أبو نواس" الشهير ونهر دجلة غرباً، وتحدها ساحة التحرير شمالاً، ومنطقة الكرادة جنوباً، وتتمركز في وسطها أشهر دور السينما والفنادق والمحال التجارية والشركات الضخمة بمختلف أنواعها، القائمة على جانبي شارع السعدون الذي يقطعها ممتداً من ساحة الفردوس الى ساحة التحرير، وتتوسطها ساحة النصر التي تمثل أكبر تجمع للاختصاصات الطبية في البلاد.

وكان حي البتاوين يمثل أيقونة التنوع السكاني المتعايش في المجتمع العراقي، فاليهود إلى جانب المسيحيين والمسلمين والكورد شكّلوا ملامحه. لكن سرعان ما أخذ سكانه الأصليون بالهجرة بداية تسعينيات القرن الماضي، حين بدأ الحصار يعصف بالعراق. فتحولت المنطقة إلى سكن للشباب الوافدين من بقية المحافظات بحثاً عن العمل، بعدما لم يتبقّ فيها سوى بعض سكانها الأصليين.

وتخضع مباني الحي لرقابة أمانة بغداد التي لا تسمح بالبناء أو بالترميم أو بالبيع كونه منطقة تراثية، إذ تتميز أغلب شوارعه بالشناشيل. ونتيجةً لهجرة السكان، أمست مبانيه مهجورة تملأها النفايات، وتزكم الأنوف بروائحها الكريهة. المشهد يوحي بأن إمكانية العيش في هذه المنطقة شبه مستحيلة، ما ساعد على تحولها تدريجياً إلى دولة مصغرة يحكمها تجار الممنوعات.

أما أصل تسمية البتاوين بهذا الاسم، فقد جاءت من كلمة (ألبتة) وهي قرية من قرى مدينة الحلة وقد هجرها بعض أهلها ليستوطنوا في بغداد، لذلك كان يطلق عليها منطقة البتاوين نسبة إلى أهل البتة الذين سكنوها ومارسوا الزراعة على أرضها.

خفايا العملية

وسبق لمراسل وكالة شفق نيوز، أن توغل في هذه البقعة، بعد أن وردت عشرات القصص عن عصابات المخدرات والجريمة المنظمة وتجارة الأعضاء البشرية والدعارة والتسول وغيرها من الجرائم والأعمال المشبوهة، فضلا عن النوادي الليلية غير المرخصة، وكأنها مدينة خارج حدود السلطة، وهذا ما أكده من جهة سكانها الذين سردوا قصصا من واقعهم المرير، ومن جهة أخرى ما أفصح عنه مصدر أمني بشأن مافيات تتحكم بالموقف الأمني وتعاملاتها مع القادة الأمنيين والحماية الحزبية للفساد المستشري، وتحديداً في أو ثلاثة شوارع من هذا الحي.

بناء على ما تقدم، عزا الخبير الأمني والاستراتيجي العميد المتقاعد، عقيل الطائي، السبب الرئيسي لانطلاق عملية البتاوين هو "وصول معلومات استخباراتية للأجهزة الأمنية تفيد بوجود كميات كبيرة من المخدرات سيتم إخراجها من المنطقة خلال الأيام المقبلة، تزامن ذلك مع ورود مقطع فيديو لشاب يقوم بتشخيط نفسه مستخدماً أنبوبة زجاجية ومتعاطي كمية كبيرة من المواد المخدرة".

الطائي، وخلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أكد أنه "على إثر ذلك قررت الأجهزة الأمنية تنفيذ العملية بعد أن أصبح الوضع خارجاً عن السيطرة، خاصة وأن الشاب المتعاطي كان يهدد باقتحام المنازل ونحر كل من يراه".

وأوضح، أن "تنفيذ العملية كان بشكل مفاجئ حتى على القوة الماسكة للأرض، فلم تعلم بوجود عملية أمنية إلا بعد دخول وزير الداخلية إلى المنطقة موجهاً بانطلاق العملية التي تعتبر ملاذاً آمناً لعصابات الخطف وتجار المخدرات والدعارة والاتجار بالأعضاء البشرية، كما تعد مقراً لتجمع المتسولين".

وأضاف أن "المخالفين من الجنسيات الأجنبية يقصدون هذه المنطقة لعدم وجود أي رقابة عليهم من ناحية البحث عن الإقامة أو الفيزا، وبهذا يكون الفندق والمبيت متاحاً لهم مقابل مبالغ مالية"، مردفاً بالقول: "هذه المنطقة تحتوي على سراديب وأماكن مخفية تُستخدم بعضها كمكاتب للدعارة أو لتجارة الأعضاء البشرية، وبعضها مكاتب وورش لصنع وبيع المواد المخدرة بأنواعها".

وتعتبر المنطقة - بحسب الطائي - مختلفة عن باقي المناطق بـ"توفر فيها المشروب الكحولي حتى في المناسبات الدينية التي تُغلق فيها محال بيع الخمور، فضلاً عن المخدرات وشقق للسهر وممارسة البغاء، وكل ما هو ممنوع، حتى المتحولين جنسياً لهم مكان في هذه المنطقة، بل هو المكان المفضل لهم للاختفاء والمتاجرة فيه".

وزاد بالقول: "كما تعتبر هذه المنطقة مكاناً آمناً للأحداث والهاربين من ذويهم من كلا الجنسين، من خلال توفير المال لهم بعد تعليمهم السرقة وترويج المخدرات والتسول".

ورأى الطائي أن "هناك عناصر أمنية في منطقة البتاوين متعاونة مع أصحاب محال بيع المشروبات الكحولية، وعلى دراية بمن هو مطلوب ومن يتاجر بالمخدرات، وتسمح لهم بالعمل مقابل مبالغ مالية زهيدة".

عاصمة الجريمة

تعتبر منطقة البتاوين، ملاذاً آمناً لعصابات الخطف وتجارة المخدرات والدعارة والإتجار بالأعضاء البشرية أيضاً، بحسب ضابط رفيع، تحدث لوكالة شفق نيوز: "تحتوي المنطقة على سراديب وأماكن خفية، هذه الأماكن تستخدم بعضها كمكاتب للدعارة أو لتجارة الأعضاء البشرية، وبعضها مكاتب وورش ومطابخ لصنع وبيع المواد المخدرة بأنواعها.

وأشار إلى أن "القيادات الأمنية العليا، أمرت بتنفيذ العملية فجر يوم الخميس، بشكل مفاجئ، ولم تخبر القوة الماسكة للأرض بالموعد، وجرى اعتقال أكثر من 435 متهماً توزعت تهمهم بين متعاطي وتجار للمخدرات مخالفين لشروط الإقامة من الجنسيات الأجنبية، وآخرين متهمين بتجارة الأعضاء البشرية والدعارة".

وبين المصدر، أن "الأجهزة الأمنية ضبطت أيضاً مكاتب وهمية للتهريب إلى خارج العراق، من خلال عمل تأشيرات مزورة للذين يرومون الخروج من البلاد، إضافة إلى مكاتب للتجارة بالعملة المزورة، فضلاً عن شقق بداخلها فتيات قاصرات يُتاجر بهن إجباراً، ومن ترفض تقتل وتعرض أعضاءها للبيع".

وأكد المصدر، أن "العملية مستمرة لأيام عدة، وتوجيهات صدرت مؤخراً، بنصب كاميرات حرارية في المنطقة وبعد انتهاء الحملة الأمنية، سيتم إدخال الجهد الخدمي لإعادة الحياة إلى المنطقة".

الخبير في الشأن الأمني اللواء المتقاعد، عماد علو، ذهب إلى أبعد من التأويل، وأشار إلى أن أسباب تحوّل منطقة البتاوين لبؤرة جرائم، تعود لـ"الطبيعة الاجتماعية، وتعدد الجنسيات غير العراقية الموجودة فيها، وصعوبة طرق المواصلات الداخلية وتشعبها وعدم انتظامها، فكل ذلك يهيئ لبيئة اجتماعية تساعد على انتشار الجرائم".

وحذّر علو، من احتمالية عودة البؤر الإجرامية إلى منطقة البتاوين بعد انتهاء العملية الأمنية الجارية فيها "في حال لم يتم نشر سيطرات وجهد أمني شرطوي فيها لمراقبة انتشار هذه البؤر، ومن يدخل ويخرج منها، ومتابعة البيئة الاجتماعية لمنعها أن تعود مرة أخرى لتكون بيئة حاضنة للجريمة".

وتابع: "كذلك اتخاذ إجراءات لتنظيم السير في داخل هذه المنطقة الاستراتيجية التي ينشط فيها حراك تجاري بمختلف أنواع السلع التي تستثمر في داخل العاصمة، وهذا يعد عامل جذب أيضاً لانتشار العصابات فيها".

خدمات إلى البتاوين

من جهته، أوضح مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، أن "حملة البتاوين الخدمية يشارك فيها أكثر من 100 آلية ساندة ما عدا جهد بلدية الرصافة، وبإسناد 8 دوائر بلدية، وبمشاركة 500 عامل لكل وجبة عمل صباحاً ومساءً".

وأوضح الربيعي، خلال حديثه للوكالة، أن حملة البتاوين ليومي الخميس والجمعة في أقسام (النظافة، الطرق، الزراعة، المجاري، الماء)، لتحويلها بشكل اخر، يكون ملائماً لموقعها وتاريخها.

بدوره، أكد رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بغداد، د.علي الازيرجاوي، أن "هذه المنطقة تقع مسؤوليتها على عاتق أمانة بغداد، لكن نحن كمجلس محافظة بغداد نتابع عمل الأمانة وسنجري خلال الأيام المقبلة جولة تفقدية لها للاطمئنان على سير العمل لتكون هذه المنطقة بأبهى صورة".

وأضاف الأزيرجاوي، خلال حديثه للوكالة، أن "منطقة البتاوين تعتبر مركز العاصمة، وأول من تقع عليها عين الزائر إلى بغداد، لذلك في وقت ندعم القوات الأمنية لبسط الأمن في هذه المنطقة الحيوية، لا بد من توفير خدمات مكثفة لها".

سكان البتاويين: شوارعنا موبوءة بالجريمة

يقول عدد من سكان منطقة البتاويين، لوكالة شفق نيوز إن "الشوارع الثلاثة الأولى من منطقة البتاويين وتحديداً، بداية شارع السعدون، من جهة الباب الشرقي تعد من أخطر الأماكن في بغداد، حيث تنتشر حاليا عصابات لبيع المخدرات وبيع الأعضاء البشرية"، مبينين ان عدداً من المواطنين الاجانب يتخذون من هذه المناطق اوكاراً لهم وهؤلاء يعملون بالتسول والدعارة وغيرها من الأعمال المشبوهة".

وبيّن السكان أن "هؤلاء النساء اللواتي يمارسن السمسرة والترويج للدعارة في بيوت معينة داخل المنطقة فيما تساعد المقاهي المتواجدة على انتشار المخدرات"، لافتين الى أن "المتهمين بهذه الاعمال، حتى وان اعتقلوا، في حملات امنية متفرقة سابقة، فانهم يخرجون بعد مدة ويعودون لممارسة نشاطهم مرة أخرى".