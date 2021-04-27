الامم المتحدة: 7 ملايين لاجئ سوري والعراق الرابع في الاستضافة

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان هناك أكثر من سبعة ملايين لاجئ سوري، خارج سوريا، بينهم 245 ألفا داخل العراق.

ونشر موقع المفوضية "انفوجرافيك" مفصل يشمل تعداد اللاجئين السوريين وأوضاعهم في كل من العراق وتركيا ومصر ولبنان، وترجمته وكالة شفق نيوز؛ وتوقعت المفوضية فيه تراجعا طفيفا في عدد اللاجئين المسجلين رسميا من 5593304 حسب احصاء مارس/آذار 2021، الى 5459724 لاجئ بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبحسب احصاءات المفوضية التابعة للامم المتحدة، فان هنا تركيا تحتل المرتبة الاولى في عدد اللاجئين السوريين، حيث لديها أكثر من 366 ألف لاجئ مسجل، تليها لبنان التي تضم 855 ألف لاجئ مسجل، لكن عدد السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية فعليا يبلغ 1.5 مليون شخص.

وجاء الأردن في المرتبة الثالثة حيث يستضيف 665 ألف لاجئ سوري مسجل، لكن عدد المقيمين السوريين عموما هو 1.3 مليون شخص. ويحل العراق في المرتبة الرابعة باستضافته أكثر من 243 ألف سوري مسجل، ويتوقع ان يزيد عددهم بحلول ديسمبر 2021 إلى 255 ألف سوري، علما بأن عدد السوريين المقيمين بالإجمال في العراق حاليا هو 245 ألف شخص.

وجاءت مصر في المرتبة الخامسة باستضافتها أكثر من 131 ألف لاجئ سوري مسجل، سيزدادون الى 136 ألفا بحلول ديسمبر المقبل، في حين أن المقيمين فعليا يبلغ عددهم 500 ألف شخص.

وبالاجمال، أشار "الانفوجرافيك" إلى أن هناك 7.181 مليون سوري لاجئ بحسب إحصاءات تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وتضمن "الانفوجرافيك" تفاصيل إضافية من بينها أن اكثر من 66% من الذين في حالة عوز هم من النساء والأطفال. كما أن 95% من اللاجئين في هذه الدول، يعيشون بشكل مختلط ضمن المجتمعات المضيفة، وخاصة في المناطق الحضرية، و5% يقيمون في مخيمات.

واشارت ايضا الى ان نحو 35% من الأطفال هم خارج النظام التعليمي. كما أن اكثر من 60% من المعيلين اما فقدوا وظائفهم او خسروا مداخيلهم المالية خلال العام 2020 بسبب وباء كورونا.

وبحسب الإحصاءات التي قامت بها المفوضية حتى تاريخ 31 مارس/آذار 2021، فإن معدل العودة الطوعية اليومي بلغ 92 شخصا، وشهريا 2.769 شخصا، وأن العائدين حتى الآن خلال العام 2021 بلغ عددهم أكثر من 8 آلاف شخص.