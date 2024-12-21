اكتشاف لعبة فارسية من نفس عصر ألعاب "أور" العراقية

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن علماء آثار من إيطاليا، ربما اكتشفوا في موقع أثري داخل إيران، بقايا ما يعتقدون أنها واحدة من اقدم الالعاب في العالم، ويعود تاريخها إلى أكثر من 4 آلاف عام.

واستندت "نيوزويك" في تقريرها على بيانات في بحث علمي لمجلة المعهد البريطاني للدراسات الفارسية، ويتناول لوحة الالعاب التي عثر عليها في قبر في موقع شهر سخت الذي يعود الى العصر البرونزي في منطقة سيستان في جنوب شرق إيران.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن الموقع يضم بقايا مستوطنة مدنية كبيرة امتد السكن فيها من النصف الثاني من الالفية الرابعة قبل الميلاد، إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، ومن المعتقد أنها كانت واحدة من أبرز المستوطنات في المنطقة خلال تلك الفترة الزمنية.

واوضح التقرير انه خلال عمليات تنقيب جرت في العام 1977، تمكنت بعثة أثرية إيطالية من اكتشاف لوحة العاب خشبية إلى جانب رأس شخص في القبر، وفي الجوار كانت هناك سلة تتضمن القطع المنحوتة التي بلغ عددها 27 قطعة بالاضافة الى النرد، فيما يعتقد انها القطع الكاملة للعبة.

وتابع التقرير أنه من خلال تقنية الكربون المشع تبين ان اللعبة تعود الى حوالي 2600-2400 قبل الميلاد، وهو ما يجعلها من نفس عضر"لعبة أور الملكية" الموجودة في المتحف البريطاني، والتي تعود اصولها الى بلاد ما بين النهرين في العراق، والتي تعتبر واحدة من أقدم لوحات الالعاب في العالم.

ولفت التقرير إلى أنه جرى العثور على أكثر من 100 لوحة العاب كهذه من أنواع متشابهة جزئيا، ومصنعة من مواد مختلفة مثل الخشب والحجر والطين، في الشرق الأدنى، وترتبط بفترة زمنية مدتها ألفي عام، ما يؤكد ان هذه اللعبة كانت واسعة الشعبية واستخدمت على نطاق واسع عبر عصور مختلفة.

وأوضح التقرير أنه برغم أوجه التشابه بين هذه الألعاب، إلا أن اللوحات تتميز بتصاميم مختلفة وتظهر العديد من الاختلافات، مضيفا ان علماء الاثار عموما يشيرون الى هذا النوع من الالعاب باسم "لعبة العشرين مربعا" أو "لعبة العشرين"، مشيرا الى ان الاسم الاصلي لهذا النوع من الألعاب غير واضح، حيث انه من المحتمل أن الثقافات المختلفة كانت تشير إليها بأسماء مختلفة.

وتابع التقرير أن النماذج الاولى من هذه اللعبة تشبه لعبة (Ur) وتتضمن 8 مربعات او مسافات في الجزء الأوسط من اللوحة، إلا أن النماذج الأحدث منها تتضمن 12 مربعاً في المنتصف، مضيفا أن لعبة (Ur) تتشابه بشكل كبير مع اللعبة المكتشفة في شهر سخت من حيث تصميم اللوحة.

ونقل التقرير عن الدراسة البريطانية أن الباحثين قاموا بإعادة بناء مجموعة كاملة من لعبة اللوحة شهر "سخت" من أجل تحليل اللوحة وكل قطعة بدقة، وهي متطابقة مع لعبة (Ur) برغم أن نمط لعبة شهر سخت يختلف قليلا ويضم عددا اكبر من القطع، مما يشير الى اختلافات محتملة في طريقة اللعب.

وتابع التقرير أن شكل لوحة لعبة شهر سخت المسماة (SiS) عبارة عن ثعبان يعض او يسند رأسه على ذيله، بينما يخلق جسم الثعبان شكلا التفافياً، ويشكل حدود المربعات او المساحات الـ20.

وبحسب الدراسة، فإن "رأس وذيل الثعبان يشكلان أهمية خاصة لانهما قد يحملان معاني رمزية مثل نقطة النهاية أو اتجاه نهاية اللوحة".

ومع ذلك، لفت التقرير الى ان القواعد الدقيقة لـ"لعبة العشرين" لا تزال غير معروفة بشكل عام، لكن الباحثين يعتقدون أنها تتضمن فكرة لعبة سباق، بحيث يكون لدى كل لاعب سبع قطع، والهدف الرئيسي هو أن يقوم اللاعبون بتقديم جميع قطعهم على طول مسار معين حول وخارج اللوحة لتسجيل نقاط لصالحه من واللاعب الأول الذي يتمكن من التسجيل باستخدام جميع قطعه، هو من يفوز باللعبة.

وختم التقرير بالاشارة الى ان اللعبة تجمع مثلما مثل لعبة (Ur) عناصر الحظ والاستراتيجية، لكن الدراسة البريطانية استخدمت الذكاء الصناعي لتخلص إلى أن قواعد لعبة (SiS) تبدو أكثر تعقيدا قليلا من لعب (Ur)، لكن الاولى تتطلب حظا اقل، والثانية أكثر بساطة وأسرع في التعلم.

ونقل التقرير عن معدي الدراسة البريطانية قولهم إن لعبة (SiS) "استراتيجية أكثر، وتجلب المزيد من التوتر والشعور بالإنجاز لدى اللاعبين".

ترجمة وكالة شفق نيوز