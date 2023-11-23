"اغتيال قادة الفصائل وارد".. ماذا بعد بدء الرد الأميركي على "المقاومة" داخل العراق ؟

شفق نيوز/ تتصاعد المخاوف في العراق من تحوّل الحرب في قطاع غزة إلى إقليمية خاصة بعد بدء القوات الأميركية الرد على استهداف قواعدها بقصف مقار للحشد الشعبي في محافظة بابل، واستهداف عجلة فصيل مسلح غربي العاصمة بغداد، في هجمات تعد الأولى من نوعها داخل الأراضي العراقية، منذ بدء الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقصف طيران مسير أميركي، فجر يوم أمس الأربعاء، مقاراً للحشد الشعبي العراقي في محافظة بابل جنوب غرب العاصمة بغداد وأوقع ضحايا.

وقال الجيش الأميركي في بيان، إن "قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق، وذلك رداً مباشراً على الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران" وفق تعبير البيان.

وأول أمس الثلاثاء، تبنت القوات الأميركية رسمياً، هجوماً استهدف "عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله" غربي العاصمة بغداد.

وقال مسؤول عسكري أميركي لرويترز، إن "القوات الأميركية في العراق ردت على هجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد"، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، عدت الحكومة العراقية، أمس الأربعاء، التصعيد الأخير خلال اليومين الماضيين من الجانب الأميركي "تجاوزاً مرفوضا على السيادة"، مشيرة إلى أن القصف الذي استهدف منطقة "جُرف النصر" جرى دون علم الجهات الحكومية، فيما شددت على أنها المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين ولا يحق لأية جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها.

أول رد أميركي داخل العراق

وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني، سرمد البياتي، إن "الولايات المتحدة الأميركية لم تستهدف أي مكان داخل العراق سابقاً، رغم علمها وإعلان فصائل المقاومة بإن عمليات استهداف التواجد الأميركي في العراق وسوريا، تتم عبر الأراضي العراقية".

ويضيف البياتي لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الاستهدافات تعد أولى الرد الأميركي داخل الأراضي العراقية، بعد أن كان الرد يقتصر داخل الأراضي السورية".

وأكد، أن "هذه الضربات تٌعدّ تطوراً يثير المخاوف من احتمالية استمرار الردود داخل الأراضي العراقية واحتمالية زيادة الفصائل لنشاطها أيضاً".

وأشار إلى أن "القائد العام رفض بشكل قاطع استهداف أماكن تواجد الأميركان، لذلك التصعيد سوف يؤثر على الوضع الأمني، لكن لا يرتقي لـ(الحرب الإقليمية)، أما عند استهداف قادة الفصائل، وقتها سوف تتحول إلى حرب إقليمية، لذلك الأميركان لم يتخذوا لحد الآن قراراً بهذا الحجم".

وتابع، "لكن في حال كان هناك رد قاسي من الفصائل ربما سيقوم الأميركان بمثل هذا العمل الذي سيؤثر على العراق كثيراً".

فرق بين الفصائل والحشد

ويقول الخبير الأمني، عقيل الطائي، بأن "قصف مقر الحشد الشعبي في جرف الصخر هو ردود فعل لما قامت به الفصائل من قصف القواعد الأميركية في العراق وسوريا".

وينبّه الطائي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هناك فرقاً بين فصائل المقاومة والحشد الشعبي المؤسسة العسكرية التابعة إلى رئاسة الوزراء".

ويبيّن، أن "الحشد الشعبي غير مسؤول عن قصف القواعد الأميركية، واذا كان هو المسؤول فإن القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول الأول والأخير، باعتبار أن الارتباط العسكري للحشد الشعبي هو لرئاسة الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة".

ويرى، أن "ما حدث هو خرق للسيادة العراقية وعدم احترام الحكومة العراقية وتأزيم للوضع الأمني في العراق".

"حدود للرد"

يشير الخبير الأمني، عماد علو، إلى أن "الفصائل أو محور المقاومة في العراق أو لبنان أو اليمن أو غزة يعتمدون على استراتيجية (وحدة الساحات)، وهذا ما يلاحظ من الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية الموجودة في القواعد بالعراق وسوريا".

ويضيف علو لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس الأميركي يواجه ضغوطاً وانخفضت شعبيته لعدم الرد على الهجمات بشكل يُعيد الكرامة للقوات الأميركية والحشد الأميركي الضخم الذي دفع به الرئيس بايدن إلى شرق المتوسط".

ويوضح، "لذلك، جاء هذا الرد الأميركي وإن كان لا يتناسب مع حجم التعرضات التي استهدفت القوات الأميركية، التي هي بحدود 44 تعرضاً في العراق، مقابل 36 في سوريا، منذ بدء حرب في غزة".

ويستبعد علو، أن يتطور التصعيد إلى حرب إقليمية، "لأن كل الأطراف لديها خطوطاً حمراء وقواعد اشتباك - وإن لم تكن معلنة - تم الاتفاق عليها ضمنياً بعدم تجاوزها، كما هناك حدود لمدى وحجم التعرض الممكن للقوات الأميركية وأيضاً للرد عليها".

"استهداف قادة الفصائل وارد"

ويرى علو، أن "استهداف قادة الفصائل احتمال وارد"، مبيناً أن "الرد الأميركي يمكن أن يكون عبر ضرب مواقع فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، وأيضاً القيام بعمليات اغتيال، وهذه استراتيجية ونهج القوات الأميركية، حيث أن العديد من قادة الفصائل تعرضوا إلى عمليات اغتيال أبرزهم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد".

واختتم بالقول "لذلك هذه المسألة ليست مُستبعدة، ما يتطلب من قادة المقاومة الحيطة والحذر".

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة "الموالية لإيران" من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين.