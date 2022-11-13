استهداف قلب اسطنبول النابض.. "تقسيم" المكان الذي يهواه السياح

شفق نيوز/ بعد 6 سنوات على آخر تفجير إرهابي هزَّ ميدان تقسيم، عادت الأضواء لتتسلط على الميدان السياحي الواقع في قلب إسطنبول، مع علو صوت انفجار جديد عصر الأحد.

وفور وقوع الانفجار، سارع مكتب المدعي العام في إسطنبول، بفتح تحقيق في الانفجار الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أشخاص وأصاب 53 آخرين، حيث جرى تكليف 5 مدعين عامين بالتحقيق.

وأصدرت محكمة إسطنبول الجنائية للسلم حظرا على البث لجميع الأخبار المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالانفجار.

شبهة إرهاب

ورغم عدم إعلان جهة مسؤوليتها عن الانفجار، وصفه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أول تعليق له بأنه "إرهابي" جرى تنفيذه بقنبلة، مؤكدا أن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه.

ووفق محللين سياسيين أتراك، فإن تكليف 5 مدعين عامين بالتحقيق، ومنع الإعلام من التغطية، يكشف ثقل الانفجار، بحسب ما نقله موقع سكاي نيوز.

وأشار بعضهم إلى أن تركيا مستهدفة من حزب العمال الكوردستاني الذي تتلقى فروعه في سوريا والعراق ضربات عسكرية قوية من تركيا، وكذلك من جماعات إرهابية في شمال سوريا، غير راضية عن الوجود التركي هناك.

ميدان تقسيم

تستقطب هذه المنطقة السياح من مختلف بلدان العالم، والأماكن السياحية هدف ثمين للجماعات الإرهابية في الدول التي يعتمد جزء أساسي من دخلها على السياحة.

يشهد الميدان اكتظاظا في معظم الوقت؛ مما يعني فرصة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، ومساحة أوسع لنشر الرعب.

يوصف الميدان بأنه "قلب إسطنبول النابض"؛ لكثرة ما يضم من أسواق تجذب المواطنين والسياح، وأماكن تاريخية قديمة ومنشآت حديثة تجذب الباحثين عن التنزه.

تضم المنطقة بعثات دبلوماسية لعدة دول، منها هولندا وروسيا، وفنادق تستضيف أهم المؤتمرات الدولية، والمناطق التي تضم مصالح أجنبية على أجندة الجماعات الإرهابية دائما.

للمنطقة قيمة تراثية، فمنذ قرون مضت تحظى بمكانة كبيرة، وكانت في القديم منطقة توزيع (تقسيم) المياه على أحياء ومناطق المدينة، ومن هنا جاء الاسم، وكان قربها ثكنة عسكرية عثمانية، وحاليا بها نصب تذكاري للجمهورية التركية وعيد التحرير والنصر.

الميدان له رمزية سياسية، فهو أشهر موقع يشهد مظاهرات لشتى ألوان الطيف السياسي.

استهداف مستنسخ

تعرض ميدان تقسيم لسلسة هجمات إرهابية سابقة، منها:

في 2010، تفجير انتحاري استهدف حافلة للشرطة في ميدان تقسيم أوقع 32 جريحا، بينهم 15 من رجال الشرطة و17 من المارة.

استهدف تنظيم داعش الإرهابي شارع الاستقلال في ميدان تقسيم بسلسلة هجمات عامَي 2015 و2016، أسفرت عن مقتل 500 شخص وإصابة أكثر من 2000 آخرين بجروح.

وقت الذروة

أفادت قناة "إن تي في" التركية بأن "الانفجار وقع بعد الساعة الرابعة عصرا في ذروة الزحمة في شارع الاستقلال باسطنبول".

كما وقع الانفجار في يوم العطلة الأسبوعية للأتراك، والتي يخرج فيه الكثيرون للتنزه والتسوق في الميدان.

تضامن حزبي

في السياق، أصدر قادة الأحزاب السياسية الكبرى في تركيا، بيانات تدين هذا الانفجار.

وقال كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري: "أتمنى الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في انفجار شارع الاستقلال، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

بدورها، قالت ميرال أكشنر، رئيسة حزب الخير: "أتمنى الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال، وأتمنى الشفاء العاجل لجرحانا. نأسف لهذه الخسارة".

بالمثل عبَّر رئيس حزب السعادة، تميل كرم الله أوغلو، عن حزنه، مضيفا: "نتابع التطورات بقلق"، ووجه رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، التعازي لأسر الضحايا، كما فعل علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم.