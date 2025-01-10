ارتفاع أسعارها يحدّ من انتشارها.. الفاكهة الاستوائية في العراق بين التخصص والعشوائية (صور)

شفق نيوز/ تتميز الفاكهة الاستوائية بقدرتها الفاعلة في علاج العديد من الأمراض المزمنة والمستعصية، إلا أن ارتفاع أسعارها في الأسواق العراقية جعل الإقبال عليها يكاد يقتصر على الميسورين.

وتصل الفاكهة الاستوائية إلى العراق عبر مستوردين محليين وأصحاب محال بقالة متخصصين بها، دأبوا على توفير مختلف الأصناف منها في محالهم.

ويحمل غالبية زبائن محال الفاكهة الاستوائية وصفات طبية لشراء أنواع يحددها الأطباء لهم، وتلاقي هذه الفاكهة رواجاً بين الناس، لكن انتشارها في العاصمة بغداد بات لافتاً للانتباه، كما ترافق مع هذا الرواج مساوئ عديدة، إذ أن كثيراً من الباعة يتعاملون بعشوائية مع هذه الفاكهة لجهلهم بأهمية كل نوع منها، وفق صاحب بقالية "أبو جلدة"، علي محمد، المشهور ببيع الفاكهة الاستوائية في بغداد منذ زمن بعيد.

أسعار باهظة

ويقول محمد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الباعة يجهلون أهمية الفاكهة الاستوائية ودور كل صنف منها بمعالجة مرض معين، فبعضها جيد جداً لمعالجة أمراض المجاري البولية، والتهاب الكبد، والفشل الكلوي، وتكسرات كريات الدم".

ويضيف "يتم تناول الكركم الطازج لمعالجة أمراض الكبد والسكر والمفاصل، ويمكن معالجة مرض السكري بتناول فاكهة الأفوكادو الأمريكي أيضاً، أما فاكهة القشطة فيتناولها المصابون بأمراض خبيثة، وثمة أنواع من الفاكهة تساعد على التخلص من الأمراض الخبيثة كفاكهة التنين الرامبوتان".

ويتابع "كما يوصف الخرشوف لمعالجة أمراض الدماغ، بيد أن ثمة فواكه تتميز بمذاق طيب ولكن لا فائدة صحية منها كمهجنات الكيوي بطعم الموز والرقي الأصفر".

ويواصل محمد "معظم الزبائن الذين يقصدون البقالة يحملون وصفة طبية، ونحن نجتهد بدورنا بتوفير جميع أنواع الفاكهة الاستوائية حتى في غير موسمها وأوانها".

"وتتراوح معدلات أسعار الفاكهة الاستوائية بين خمسة آلاف دينار (نحو 3.5 دولار) إلى 25 ألف دينار (نحو 17 دولاراً) للكيلو غرام الواحد أو القطعة الواحدة حسب ندرة الفاكهة، لكن بعض أصناف هذه الفاكهة يتجاوز سعر القطعة الواحدة منها من 90 ألف دينار (نحو 60 دولاراً) إلى 140 ألف دينار (نحو 94 دولاراً) مثل فاكهة الجاك فروت، ويتم توفيرها في البقالة بطلب خاص من الزبائن"، يقول محمد.

فاكهة لأعمار معينة

هناك أنواع من الفاكهة يتناولها كبار السن أو المصابون بأمراض مزمنة، ويرى المواطن أحمد حميد (30 عاماً)، إن "الفاكهة الاستوائية بديل نافع عن العلاجات الكيميائية".

ويؤكد في حديثه الوكالة شفق نيوز، أنه يشتري فاكهة الأفوكادو بسبب إصابة والدته بعدة أمراض مزمنة، وأنها تعاني من مشاكل في المعدة، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويوضح حميد "بعض الأطباء المختصين بالتغذية نصحوني بالاستمرار على تناول بعض الأطعمة والفواكه ذات القيمة الغذائية العالية ومنها الأفوكادو".

ويتابع "بدأت والدتي بتناول الأفوكادو بشكل منتظم وبمعدل ثمرة واحدة إلى ثمرتين يومياً، هذا النوع من الفاكهة غني بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات الأساسية كالبوتاسيوم الذي يُعرف بدوره الفعال في تنظيم ضغط الدم، وقد ساعد على تحسن صحة والدتي واستقرار مستوى ضغط الدم لديها".

أطباء التغذية

وينصح عدد من أطباء التغذية بالفواكه الاستوائية للتخلص من الأمراض السرطانية وغيرها، وخاصة القشطة التي يصفها البعض بـ"المعجزة".

ويوضح أخصائي التغذية الدكتور عزيز عبد الرحيم، فوائد بعض أنواع الفاكهة الاستوائية، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "فاكهة القشطة غنية بالمواد الكيميائية الطبيعية وتحتوي على المعادن كالنحاس والبوتاسيوم ومجموعة من الفيتامينات، إضافة إلى الفولاذ والأحماض الأمينية".

ويضيف "مادة الكولاجين الموجودة في الفاكهة الاستوائية مهمة جداً للدماغ ومقوية للأعصاب والمناعة، كما أن 6% من الألياف الموجودة بهذه الفاكهة صديقة للجهاز الهضمي وأمراض القولون لذا ننصح بتناولها قبل الطعام".

ووفق عبد الرحيم، فأن "فاكهة التنين الاستوائية غنية بمجموعة الفيتامينات، وتحتوي على البروبيتك وهي بكتريا نافعة، وتناولها مفيد لمشاكل المعدة".