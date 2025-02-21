اختيار العروس في العراق والمعادلة "الفاشنستانية".. عمليات "التجميل" تثير جنون الشباب

شفق نيوز/ لم تكن عليا، وهي شابة من مدينة الحلة مركز محافظة بابل، تبلغ من العمر 28 عاماً، جميلة وذكية، وتقدم لخطبتها الكثير من الشباب، تتوقع أن تكون طلبات الخطوبة تلك، مصدر معاناة لها ونقص في الثقة، لأن أغلب أولئك الخاطفين كانوا يبحثون عن زوجة تتمتع بمظهر خارجي يشبه ما يظهر في مواقع التواصل من عمليات التجميل والنحت وغيرها. ، دون اهتمام بصفاتها الداخلية.

وتتساءل عليا، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إذا ما كان عدم إجراء عمليات التجميل السبب في مشاكلها في العثور على زوج واستعادة ثقتها بنفسها، لكنها بعد فترة من البحث والتفكير، قررت أن تتوقف عن البحث عن الجمال بناءً على معايير الآخرين، وأن تجد الرجل الذي يتقبلها كما هي ويعرف قيمتها الداخلية بلا عمليات التجميل.

وتؤكد عليا، أن الثقة بالنفس والقبول الذاتي هما المفتاحين للعثور على السعادة والرجل الحقيقي، أما عمليات التجميل فهي قد تكون أداة لتحسين المظهر الخارجي وتثير إعجاب الشباب أكثر بالنساء، ولكنها لا تحل مشاكل الثقة بالنفس أو القبول الذاتي.

مواصفات معقدة

وهذا ما تذهب إليه أيضاً الناشطة النسوية، رقية سلمان، حيث توضح، أن "مفاهيم الزواج اختلفت بعض الشيء عما كان سائداً في السابق، حيث إن الانفتاح الإلكتروني للشباب والشابات جعلهم يبحثون عن مواصفات معقدة".

وتضيف سلمان لوكالة شفق نيوز، أن "بعض الشابات لا يقبلن بشاب لا يملك سيارة فاخرة على سبيل المثال، كما أن بعض الشباب يرغبون بفتيات تشبه ما يظهر على مواقع التواصل من مواصفات نتيجة عمليات التجميل، وهذا ما يلاحظ بالخطب التقليدية".

وتبين سلمان، أن "بعض الشباب ليس وحده من يبحث عن البنت بمواصفات من يخضعن لعمليات التجميل، بل حتى عندما يرسل الشاب والدته للخطبة، فهي تقارن أيضاً بين البنت مع ما يظهر في مواقع التواصل من فنانات وبلوكرات وفاشينيستات وغيرهن من اللواتي يقمن بعمليات التجميل لوجوههن وأجسامهن".

وتشير إلى أنه "في بعض حالات الخطب التقليدية التي لا يكون الشاب قد رأى الفتاة لكنه أبلغ والدته مسبقاً بالمواصفات التي يرغب فيها، تقول والدته لعائلة البنت، إن "الفتاة ليست بالمواصفات التي يريدها ابني".

مفاهيم اختيار العروس

وهذا ما تؤكد عليه أيضاً الأستاذة في جامعة بغداد، إسراء نجم، بأن مفاهيم اختيار العروس في العراق تغيرت بشكل ملحوظ نتيجة انتشار عمليات التجميل ونحت الجسم، لكنها ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على معايير الاختيار.

وتوضح نجم لوكالة شفق نيوز، أنه "في العقود الماضية، كانت معايير الجمال في الزواج تعتمد بشكل أساسي على الصفات الطبيعية، مثل الملامح الوراثية والجمال الفطري، بالإضافة إلى الاعتبارات الاجتماعية والثقافية، مثل السمعة، والأخلاق، والعائلة".

وتضيف: "لكن اليوم، مع التطور الكبير في مجال التجميل، أصبح هناك توجه متزايد لدى بعض الشباب نحو البحث عن "الجمال المثالي" وفق معايير حديثة مستوحاة من وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير، وهذا لا يعني أن القيم التقليدية اختفت تماماً، لكنها أصبحت مزيجاً بين الجمال الطبيعي والمعايير العصرية المدعومة بالتجميل".

وتتابع: "لكن في المقابل، لا تزال فئات واسعة من المجتمع العراقي تعطي الأولوية لمعايير أخرى مثل الأخلاق، المستوى التعليمي، والقدرة على بناء أسرة متماسكة، كما أن هناك جدلاً حول مدى استدامة الجمال الناتج عن العمليات التجميلية، وما إذا كان يؤثر على القرارات طويلة المدى في الزواج".

وتبين، نجم، أنه "إجمالاً، يمكن القول إن عمليات التجميل أحدثت تغييراً في بعض التفضيلات، لكنها لم تلغِ العوامل الاجتماعية والثقافية الراسخة في عملية اختيار العروس".

تأثير مواقع التواصل

وعن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على عزوف الشباب عن الزواج وصعوبة اختيار العروس، تقول نجم، إن "مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في تشكيل مفاهيم الشباب حول الزواج، وساهمت في عزوف البعض عنه، كما زادت من تعقيد عملية اختيار الشريك المناسب".

وتلخص نجم هذا التأثير في عدة جوانب، أولها "رفع معايير التوقعات والمقارنة المستمرة، حيث إن مواقع التواصل الاجتماعي تعرض صوراً مثالية للعلاقات والزواج، مما يجعل الشباب يقارنون واقعهم بهذه النماذج المثالية".

وتوضح، أن "هذا يؤدي إلى رفع سقف التوقعات سواء من ناحية المظهر، أو نمط الحياة، أو حتى العلاقات العاطفية، ما يجعلهم يشعرون بعدم الرضا عن الخيارات المتاحة في محيطهم الواقعي".

وعن التأثير الآخر لمواقع التواصل الاجتماعي بحسب نجم: "هو تضخم معايير الجمال بسبب الفلاتر وعمليات التجميل، حيث إن التأثير البصري القوي لصور المشاهير والمؤثرين، المدعومة بالفلاتر وعمليات التجميل، جعل بعض الشباب يبحثون عن مواصفات جمالية غير واقعية في العروس، مما يصعب عملية الاختيار، خاصة وأن المعايير أصبحت أكثر سطحية وأقل ارتباطاً بجوانب الشخصية والقيم الأخلاقية".

ولفتت نجم إلى أن "توفر بدائل وهمية وتأخير قرار الزواج تأثير آخر لمواقع التواصل"، وتبين، أن "سهولة التعارف عبر الإنترنت وتعدد الخيارات التي تتيحها مواقع التواصل جعلت بعض الشباب غير مستعجلين في اتخاذ قرار الزواج، إذ يشعرون أن لديهم دائماً فرصة لإيجاد شخص "أفضل"، مما يؤدي إلى التسويف والتردد في اتخاذ خطوة جدية".

وتابعت بالقول: "كما أن انتشار ثقافة الخوف من الفشل والطلاق وتزايد قصص الطلاق والخيانة على مواقع التواصل الاجتماعي ساهم في خلق حالة من القلق والخوف لدى الشباب من الالتزام بعلاقة طويلة الأمد، خصوصاً مع انتشار القصص السلبية والتجارب الفاشلة التي يتم تداولها بشكل واسع".

وأشارت إلى أنه "يرافق ذلك تأثير العوامل الاقتصادية والمادية، من مقاطع الفيديو والمنشورات التي تعرض حفلات الزواج الفاخرة وحياة الأزواج المثالية جعلت بعض الشباب يشعرون بأن الزواج يتطلب مستوى معيشياً مرتفعاً قد يكون خارج إمكانياتهم، مما يؤدي إلى تأجيل الزواج أو العزوف عنه خوفاً من عدم القدرة على تلبية هذه المتطلبات".

وتكمل: "بالإضافة إلى ضعف التواصل الواقعي وتراجع مهارات الارتباط الاجتماعي والاعتماد الزائد على التواصل الرقمي قلل من فرص التفاعل الواقعي بين الجنسين في الإطار الاجتماعي المناسب، ما جعل الشباب أقل قدرة على بناء علاقات جدية ومستقرة تؤدي إلى الزواج".

وخلصت نجم إلى القول، إن "مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تعقيد اختيار العروس من خلال رفع سقف التوقعات، وتعزيز المعايير غير الواقعية، وإعطاء الشباب شعوراً بوجود خيارات لا محدودة، مما أدى إلى عزوف البعض عن الزواج أو تأخيره".

وختمت نجم قائلة: "في المقابل، لا يزال هناك وعي متزايد حول أهمية التوازن بين الواقع والتأثيرات الرقمية، مما قد يساعد في إعادة ضبط التوقعات وتعزيز الارتباطات العاطفية الحقيقية".