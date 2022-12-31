احتفالات الليلة الأخيرة.. العراقيون يستقبلون 2023 بأمنيات كبيرة

شفق نيوز/ احتفل آلاف المواطنين من مختلف المحافظات العراقية وإقليم كوردستان، بحلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2023 في السليمانية، وسط آمال بأن يعم السلام والعيش الرغيد في البلاد وأن تتوحد القوى الكوردية.

وتجمع آلاف المحتفلين في شارع سالم وسط السليمانية للاحتفال برأس السنة الجديدة، فيما تزينت شوارع المدينة بأشجار الزينة والنشرات الضوئية وامتلأت محلات بيع الهدايا والزهور بأشجار أعياد الميلاد الملونة ودمى بابا نوئيل والهدايا المختلفة لتعبر عن فرحة المواطنين باستقبال عام جديد يمسح أحزانهم مع دعوات بأن يعم الأمن والسلام في ربوع العراق وأن ينعموا بالطمأنينة والسكينة.

ورصدت وكالة شفق نيوز، أمنيات وأحلام المواطنين والشارع الكوردي في العام الجديد، حيث أكدوا في أحاديثهم عن الثقة بالمستقبل مع تمنياتهم بخدمات أفضل للمواطن وتوفير السكن وتوفير فرص عمل للعاطلين.

وقال فرهاد حسن، للوكالة: "في البداية أهنئ حكومة الإقليم بالعام الجديد والشعب بأجمعه، وأتمنى أن يحصل كل مواطن على سكن يعيش فيه مع أسرته، كما أتمنى أن تحل جميع المشاكل وان نعيش في عراق موحد بعيد عن العنصرية والطائفية".

أما فيان كريم، فأعربت عن أمنياتها أن يقلع جميع أبناء الشعب وأولهم السياسيون عن المصطلحات التي قسمت البلد إلى جماعات طائفية وعرقية وغير ذلك، ولا يستخدموا غير معيار المواطنة عند الحديث عن شعب العراق بأجمعه.

بينما تحدث رازان حسين، وهو كاسب عن أمنيات كثيرة، لكن أهمها بالنسبة إليه أن "يعم السلام والأمان على العراق وكوردستان وان ينهض المواطن من رماد تردي الأوضاع الاقتصادية والبطالة والقضاء على الفساد المالي وأن يكون البرلمان والحكومة في أربيل وبغداد بمستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية من أجل إصدار تشريعات عادلة تحقق المساواة، إضافة الى حل مشكلة السكن التي يعانيها أغلب الناس".

بدوره، تمنى أبو حيدر، أن يكون عام 2023 عاماً للمصالحة بين مكونات الشعب العراقي وعام خير وبناء، ومن حكومة الإقليم المزيد من الدعم والاهتمام بجميع مكونات الشعب دون استثناء، لأجل أن يكون الإقليم قدوة للجميع، وعاماً سعيداً للجميع".

بينما أشار اري أحمد، إلى أن "في كل عام يشهد إقليم كوردستان، تطوراً ملموساً في جميع المجالات، وما يتمناه في هذا العام تحسين المستوى المعيشي للموظفين والكسبة مع إيجاد فرص العمل للعاطلين، وحل أزمة السكن ووضع حد لارتفاع أسعار العقارات.

وفي الختام، تمنى إياد علي، أن يعود جميع المهاجرين إلى كوردستان وأن يعيشوا مع بعض بشرط أن تلتزم حكومة الإقليم بتوفير سبل العيش للشباب وفي مقدمتها التعين سواء على الملاك العام ام عن طريق القطاع الخاص".