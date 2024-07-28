أعمال بكلفة 5 مليارات.. استعدادات عراقية غير مسبوقة في منفذ زرباطية لاستقبال زوار الأربعين الإيرانيين

شفق نيوز/ تستعد محافظة واسط لاستقبال الزوار الإيرانيين عبر منفذ زرباطية الحدودي لإحياء زيارة الأربعين في محافظة كربلاء، بإنشاء مجموعة أعمال بقيمة تجاوزت 5 مليارات دينار والتي من المقرر إكمالها في 5 آب المقبل، فيما تؤكد السكك العراقية توفير 22 قطاراً وإجراء صيانة كاملة لها لنقل الزائرين من البصرة وبغداد باتجاه كربلاء.

ويؤكد عضو مجلس محافظة واسط، عادل البدراوي، أن "العمل بمنفذ زرباطية جاري على قدم وساق، وهناك تقدم ملحوظ في العمل، ونأمل إكمال كل الأعمال الضرورية قبل زيارة الأربعين، كما تمت تهيئة كراج خارج الحرم الكمركي والمنفذ الحدودي لاستقبال سيارات نقل المسافرين، لذلك زيارة هذا العام تعد أفضل من الأعوام السابقة، حيث مستوى العمل جيد جداً ويجري وفق التوقيتات المحددة".

ويضيف البدراوي لوكالة شفق نيوز، "أما بالنسبة للطرق الخارجية التي تربط بدرة - كوت وبدرة – دبوني، فإن العمل جارٍ عليها، وكان من المقرر إنشاء جانب سير ثاني في طريق الدبوني على ميزانية طريق الزوار وكذلك ترميم الشارع الموجود حالياً وإعادة إكساءه بالكامل، لكن بسبب تأخر هذا الأمر لجأت المحافظة إلى معالجة وقتية للطرق، ويجري العمل حالياً في طريق بدرة - دبوني وكذلك في طريق بدرة – كوت، ونأمل الانتهاء من كل هذه الأعمال خلال الأسبوعين المقبلين كحد أقصى".

وينوّه البدراوي إلى "وجود مشاكل في بعض المناطق القريبة من بدرة، وتمت مناقشة محافظ واسط محمد المياحي بهذا الخصوص من أجل تعبيد هذه المناطق المتضررة، ونأمل إنجاز ذلك بأقرب وقت ممكن".

استعدادات غير مسبوقة

من جهته، يشير قائممقام قضاء بدرة في محافظة واسط، جعفر عبد الجبار محمد، إلى أن "الدوائر المركزية في المحافظة والدوائر الفرعية في القضاء شرعت بإعداد كشوفات متكاملة لمنفذ زرباطية الحدودي مع إيران، وتم صرف مبلغ أكثر من 5 مليارات دينار على المنفذ لإكمال البنى التحتية من كهرباء وماء ومجاري، وكذلك إنشاء مسقفات داخل المنفذ نظراً لارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 50 مئوية، وكذلك وضع منظومات الرش والمراوح الهوائية بالإضافة إلى منظومة تبريد متكاملة، وأن محافظ واسط محمد المياحي وجه بإكمال جميع النواقص داخل هذا المنفذ وفق موعد أقصاه 5 آب المقبل".

ويؤكد محمد لوكالة شفق نيوز، أن "الكهرباء حالياً مؤمنة على مدار 24 ساعة في المنفذ، كما هناك شركة تنظيف تعمل على مدار اليوم أيضاً، كما اكتملت مراوح الرذاذ، والمسقفات بنسبة 95 بالمائة، والتبريد في طور الاكتمال، أما المرآب فهو موجود ومفروش فيه مادة السبيس لكن مجلس الوزراء ارتأى أن يكون المرآب نظامياً، لكن في ظل قرب موعد الزيارة لن يكتمل هذا المرآب، ونحاول إكمال عمليات الصب وغيرها لكن بقية الأمور من صحيات ومسقفات فهذه لن تنجز في زيارة هذا العام".

ومن الاستعدادات أيضاً يقول قائممقام قضاء بدرة، إن "هناك تنسيقاً عالياً ما بين محافظة واسط ومحافظة إيلام الإيرانية حيث سيدخل بحدود 60 بالمائة من الزوار الإيرانيين من إيلام وعبر منفذ مهران الإيراني وصولاً إلى منفذ زرباطية الحدودي، وحصل اتفاق مع الجانب الإيراني في إيلام على زيادة عدد الكابينات العراقية في منفذ زرباطية من 20 كابينة ختم جوازات إلى 80 كابينة، وكل كابينة فيها محطتي ختم، وبذلك تكون هناك 160 محطة ختم جوازات، وهي أكثر من الأعداد التي في الجانب الإيراني الذي لديه 150 محطة، كما سيتم تعزيز المنفذ بـ400 شخص من كوادر الجوازات، وأن الأعداد الكبيرة للمحطات والأشخاص هي لتجنب حصول زخم عند التدقيق الأمني للوافدين".

ويتابع، أن "في اجتماع وزراء الداخلية والمحافظين داخل منفذ مهران الحدودي الذي جرى قبل أسبوع، حصل اتفاق على السماح للإيرانيين فقط بالدخول عبر منفذ زرباطية الحدودي، أما بقية الجنسيات من الباكستانية والأفغانية وغيرها، فإن دخولهم سيكون عبر المطارات كافة ومن منفذ الشلامجة في البصرة حصراً، وهذا الإجراء ينفذ في زيارة الأربعين فقط".

وعن الطرق، يوضح محمد، أن "الطرق جاهزة ومؤمنة منذ انطلاق الزائر من منفذ زرباطية وصولاً إلى محافظة واسط، فالشارع يحتوي على مسارين، طريق الذهاب جديد ومكتمل، وستكتمل أعمال التصليح والصيانة لطريق العودة خلال هذا الأسبوع، كما تستمر أعمال الصيانة في طريق جصان - دبوني ومن المقرر انتهائها خلال أسبوع".

ويشير إلى أن "محافظ واسط محمد المياحي وجه بوضع مفرزة من الشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف على كل 10 كم على مدار 24 ساعة"، مبيناً أن "هذا التوجيه صدر لأن أغلب السائقين يجهدون أنفسهم خلال أيام الزيارة ما يؤدي إلى كثرة الحوادث نتيجة عدم الراحة والنوم".

22 قطاراً لنقل الزائرين

وعن ملف نقل المسافرين، يقول المدير العام للسكك الحديدية العراقية، يونس الكعبي، إن "الاستعدادات بدأت مبكراً مع دخول شهر محرم، حيث تم إجراء صيانة كاملة لجميع الخطوط من البصرة وبغداد باتجاه كربلاء، وأن محطة كربلاء مستعدة وجاهزة لاستقبال الزائرين، كما هناك استعدادات لحملة صيانة كبيرة لكل القطارات المتوفرة حيث سيتم توفير بحدود 22 قطاراً لنقل المسافرين من كل الوجهات باتجاه كربلاء".

ويلفت الكعبي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هناك حملة كبيرة تجري حالياً لتنظيف القطارات لإخراجها بالمظهر الذي يليق بزوار الإمام الحسين، لكن أثناء الزيارة وفي ظل الأعداد الكبيرة من الزائرين يحصل أحياناً سوء استخدام للقطارات برمي النفايات وبقايا الطعام على المقاعد، لذلك نطلب من الزائرين المحافظة على هذه القطارات لتكون جاهزة للرحلات اللاحقة نظراً لعدم توفر الوقت لإيقاف القطار لغرض التنظيف".

ويشير إلى أن "هناك قطارات تنطلق أسبوعياً من البصرة إلى كربلاء وهذه تحمل زوار من إيران في اتفاق بين السكك العراقية مع نظيرتها الإيرانية، لكن عند إكمال الربط السككي بين الدولتين ستجري القطارات بصورة مباشرة وستذهب القطارات العراقية إلى طهران والأماكن المقدسة كما ستصل القطارات الإيرانية إلى كربلاء والمدن المقدسة، لكن هذه القطارات تتوقف خلال الزيارة الأربعينية لأن الجهد كله ينصب على الجهد الداخلي، وبعد انتهاء الزيارة تعود إلى جدولها الطبيعي حسب التوقيتات القديمة".

وفيما يخص زيارة سامراء، يوضح الكعبي، أنه "سيتم إطلاق بعد الزيارة الأربعينية أكثر من رحلة في اليوم باتجاه مدينة سامراء لأن الكثير من الوافدين من خارج وداخل العراق يذهبون لزيارة المراقد المقدسة في سامراء، لذلك تم التنسيق مع العتبة العسكرية المقدسة لتسيير قطارات من بغداد إلى سامراء وبالعكس بعد الانتهاء من زيارة الأربعين في كربلاء، أما في الأيام العادية فإن قطار سامراء ينطلق من بغداد كل يوم جمعة الساعة 8 صباحاً ويعود في الساعة 3 بعد الظهر".