11.7 مليون دولار.. شركة أمريكية تستحوذ على عقد لدعم طائرات عسكرية عراقية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

حصلت شركة "نورثروب جرومان" الأمريكية، على عقد بقيمة 11.7 مليون دولار لتقديم الدعم اللوجستي لأسطول الطائرات العراقية من طراز C-172 وC-208.

وبحسب ما نقله موقع "انفستنج" عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن "العقد تم منحه في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وتزيد القيمة الإجمالية له من 58.9 مليون دولار إلى 70.6 مليون دولار، بعد العقد الجديد".

وأوضح أن "العقد يأتي في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية للعراق، حيث تم تخصيص مبلغ قدره 11 مليوناً و737 ألفاً و827 دولاراً أمريكياً لذلك"، لافتاً إلى أن "المشروع يتم الإشراف عليه من خلال قسم الطائرات التدريبية التابع لمركز إدارة دورة حياة القوات الجوية الأمريكية، في فرع إدارة الاستحواذ السريع والدعم بقاعدة رايت باترسون الجوية في ولاية أوهايو".

وأضاف الموقع، أن "الشركة ومقرها فورت وورث بولاية تكساس، ستنفذ العمل في قاعدة الشهيد علي فليح الجوية، المعروفة سابقاً باسم قاعدة بلد الجوية، في العراق، ومن المتوقع إنجاز المشروع بحلول 30 حزيران/ يونيو 2026".