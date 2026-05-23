إيلام: مصادرة أصول 7 أشخاص بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية في محافظة إيلام الفيلية بشرق كوردستان (غربي ايران)، يوم السبت، تجميد ومصادرة ممتلكات وأصول 7 أشخاص، على خلفية اتهامهم بـ"التجسس والتعاون مع إسرائيل".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن رئيس الهيئة القضائية في المحافظة، عمران علي محمدي، قوله إن الإجراءات جاءت تنفيذا لقانون تشديد عقوبة التجسس والمادة 49 من الدستور الإيراني، التي تتيح للسلطات مصادرة الثروات التي تُصنف بأنها غير مشروعة.

وأوضح المسؤول الإيراني أن السلطات فتحت ملفات قضائية بحق المتهمين السبعة بعد إجراء تحقيقات ربطت أنشطتهم بالتعاون مع "الكيان الصهيوني" (في إشارة إلى إسرائيل)، مضيفا أن عملية تتبع الأصول وتجميدها تمت عبر منظومة سهام الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.

وبحسب المسؤول، فقد شملت الأموال المصادرة لصالح الحق العام (عقارات ووحدات سكنية، ومركبات خاصة، حسابات وأرصدة مصرفية، إلى جانب أصول أخرى).

وفي ختام تصريحاته، شدد محمدي، على أن السلطات ستتعامل "بأقصى درجات الحسم ودون أي تهاون" مع ما وصفه بـ "أي مساس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد".

وتأتي هذه التوقيفات والمصادرات في سياق تشديد طهران لعملياتها الأمنية لملاحقة من تصفهم بشبكات التجسس التابعة لأجهزة استخبارات أجنبية، لا سيما الإسرائيلية منها، وسط توترات إقليمية مستمرة.