إيران.. ملاحقات قضائية وأمنية ضد "متعاونين" مع الخارج

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية المشددة استهدفت أفراداً اتهمتهم بـ"الخيانة" والتعاون مع جهات خارجية معادية، وشملت هذه الإجراءات عمليات اعتقال ميدانية في الداخل الإيراني، وبدء ملاحقة ممتلكات المعارضين المقيمين في الخارج.

ووفقاً لوكالة "فارس" الايرانية في تقارير لها ترجمتها وكالة شفق نيوز، فإن منظمة استخبارات الحرس الثوري، أكدت اعتقال 10 أشخاص بتهمة التنسيق مع "العدو" لتصوير مواقع تعرضت لهجمات صاروخية.

وأوضح بيان للمنظمة، أن المعتقلين قاموا بتوثيق عمليات القصف التي نفذها "العدو الإرهابي" - في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة - قبل وأثناء وبعد وقوعها، وإرسال تلك المقاطع والصور إلى وسائل إعلام توصف بأنها "معادية".

وشددت الاستخبارات الإيرانية على أن هذه الأفعال تندرج تحت "قانون مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني"، مؤكدة أن أي تعاون من هذا النوع سيعامل قانونياً كجرم ارتكب في "زمن الحرب"، مع استمرار العمليات الأمنية لملاحقة مشتبه بهم آخرين.

بالتوازي مع ذلك، كشفت السلطة القضائية الإيرانية، دخول إجراءات ملاحقة الإيرانيين المقيمين في الخارج، والذين تتهمهم بالعمل في "جبهة العدو"، حيز التنفيذ الفعلي.

وأفاد الإعلان القضائي، ببدء مسار قانوني يتضمن التعقب الملاحي والقضائي للمستهدفين، والاستعلام عن أموالهم وممتلكاتهم داخل البلاد وتحديدها بدقة، مع بدء عمليات الحجز التحفظي والمصادرة الفعلية لتلك الممتلكات.

وختمت السلطات الإيرانية بياناتها بدعوة المواطنين للمشاركة في الإبلاغ عن العناصر "المتعاونة مع الخارج" عبر منصات تواصل اجتماعي محلية مخصصة لهذا الغرض.