إيران.. مقتل 100 شخص في هجمات "منظمة" خلال العام الماضي

شفق نيوز- طهران

أصدرت "مؤسسة هابيليان" الإيرانية المتخصصة برصد النشاطات المسلحة، يوم الأربعاء، تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يوثق الهجمات التي استهدفت إيران ومواطنيها داخل البلاد وخارجها.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فقد شهد العام الماضي مقتل 100 شخص في هجمات مختلفة، بينهم 98 إيرانياً واثنان من جنسيات أخرى، كما شملت الحصيلة امرأتين و98 رجلاً.

ووفق التفاصيل، فقد سقط 84 قتيلاً داخل إيران، مقابل 16 آخرين في الخارج.

وأشار التقرير إلى أن "محافظة سيستان وبلوشستان كانت الأكثر تضرراً، إذ شهدت وحدها 36 هجوما من أصل 52 هجوما سُجلت خلال العام، وتصدّر تنظيم "جند الله" قائمة المنفذين بواقع 27 هجوماً، تلاه إسرائيل التي نُسب إليها 9 هجمات.

وإلى جانب الأرقام، يتضمن التقرير تحليلاً كمياً ونوعياً لمسار الهجمات في عام 2024، مع مقارنات بالعام السابق 2023، مبرزاً اتجاهات التصعيد والتغير في أساليب الجماعات المسلحة.