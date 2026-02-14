إيران.. إصدار 200 لائحة اتهام إثر اضطرابات كرمانشاه

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات القضائية في محافظة كرمانشاه، ذات الغالبية الكوردية غربي إيران، يوم السبت، إصدار نحو 200 لائحة اتهام بحق متهمين على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المحافظة مؤخراً، في وقت أكدت فيه الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين بشروط قانونية.

ونقلت وكالة "فارس" عن رئيس الجهاز القضائي في المحافظة، شهرام كرمي، قوله في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من "السيطرة على الأوضاع" في كرمانشاه، مشيراً إلى أن حجم الأضرار كان "محدوداً مقارنة ببعض مناطق البلاد الأخرى".

وأوضح المسؤول القضائي خلال اجتماع مع رجال دين محليين قبيل شهر رمضان، أن قسماً ملحوظاً من الذين جرى توقيفهم أُفرج عنهم بعد أخذ تعهدات خطية أو بموجب قرارات قانونية، فيما لا تزال ملفات من تصفهم السلطات بـ"العناصر الرئيسية ومنظمي الاضطرابات" قيد المتابعة القضائية "بسرعة وحزم".

وبحسب التصريحات الرسمية، تم حتى الآن إصدار قرابة 200 لائحة اتهام، كما صدرت أحكام ابتدائية بحق عدد من المتهمين، مع تأكيد الجهات القضائية سعيها إلى تقليص مدة التقاضي ومنع إطالة أمد المحاكمات، مع الحفاظ على ما وصفته بـ"الدقة القضائية".

وفي سياق متصل، أشار كرمي إلى المشاركة الواسعة في مسيرات 22 بهمن (الذكرى السنوية للثورة الإسلامية) 11 شباط/ فبراير، معتبراً أن ذلك يعكس "وعي الشعب وولاءه"، على حد تعبيره.

وتفيد المعطيات الرسمية بأن المحاكم في محافظة كرمانشاه تنظر شهرياً في نحو 76 ألف قضية، فيما تقول السلطات إن تقليص مدة البت في الدعاوى ورفع جودة الإجراءات القضائية يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق المسؤول القضائي إلى قضايا اجتماعية، من بينها السرقات البسيطة والجرائم المرتبطة بالإدمان، داعياً إلى تنسيق أوسع بين المؤسسات الرسمية والهيئات الاجتماعية لمعالجة هذه الظواهر.