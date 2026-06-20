إيران تعلن تفكيك "شبكة تخريبية" واعتقال 17 شخصاً في إيلام

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، يوم السبت، توقيف 17 شخصاً في محافظة إيلام الفيلية في شرق كوردستان، (غربي ايران)، بتهمة إدارة والانتماء إلى "شبكة تخريبية" مرتبطة بجهات خارجية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" عن بيان الوزارة، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت ثلاثة ممن وصفتهم بالقادة الميدانيين، وأشارت إليهم بالأحرف الأولى (م. ع، م. ك، ور. ف)، موضحة أنهم من أصحاب السوابق القانونية في مدن إيلام، وملكشاهي، وسرابله، كما طالت الاعتقالات 14 شخصا آخرين وُصفوا بالعمل لصالح الشبكة.

ووفقا للرواية الرسمية، فإن المعتقلين واجهوا اتهامات بـ"زعزعة الأمن العام، وإحداث تدمير وإضرام نيران في ممتلكات عامة، وإطلاق النار، وتصوير الأحداث بغرض التحريض" خلال الاضطرابات التي شهدها شهر "دي" الإيراني (كانون الاول/ديسمبر 2025 – كانون الثاني/يناير 2026)، والتي وصفتها السلطات بأنها "محاولة انقلاب فاشلة".

وأضاف البيان أن القوات الأمنية ضبطت خلال مداهمة الموقع السري للمجموعة ثلاث عبوات من مادة "تي إن تي" المتفجرة، وبندقية آلية من طراز كلاشينكوف، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة البيضاء.