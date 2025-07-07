إيران تعلن العدد الرسمي لضحاياها في حرب الـ12 يوماً: 1100 قتيل

شفق نيوز – ترجمة خاصة

كشفت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، عن آخر الإحصائيات الرسمية لعدد قتلاها في حربها الأخيرة مع إسرائيل، مؤكدة مقتل 1100 شخص خلال الأيام الاثني عشر للحرب.

ونقل تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، سعيد أوحدي قوله، إن "1100 من أبناء شعبنا استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي".

وأوضح أوحدي، في برنامج "طهران بيست"، أنه "حتى هذه اللحظة، تم تأكيد استشهاد 1100 من مواطنينا الأعزاء في الهجوم الوحشي الذي شنه النظام الصهيوني".

وأضاف في مزيد من التفاصيل، أن "عملية التعرف على جثث الشهداء ودفنها بكل قوتنا متواصلة، وقد تم حتى الآن دفن 1060 جثة من هؤلاء الشهداء"، لافتاً إلى أنه "بالنظر إلى الجرحى الموجودين في العناية المركزة، والذين ربما لم يتم التعرف على بعضهم، فقد نصل إلى 1100 جثة".

وتابع أوحدي "للأسف تم التعرف على 126 امرأة و41 طفلاً بين الشهداء، مما يشير إلى الاستهداف المتعمد للمدنيين وانتهاك واضح للقانون الدولي من قبل النظام الصهيوني".