إيران تحظر تصدير المنتجات الغذائية والزراعية كافة

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن صدور قرار يقضي بمنع تصدير المنتجات الغذائية والزراعية كافة إلى الخارج حتى إشعار آخر، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط السوق المحلية وتأمين احتياجات مواطنيها.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن هذا القرار جاء تنفيذاً لتوجهات الدولة بمنح الأولوية القصوى لتوفير السلع الأساسية والحساسة، وضمان تدفق المواد الضرورية في الأسواق الإيرانية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد البيان الصادر بهذا الشأن أن الحظر يشمل جميع أصناف المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية دون استثناء، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية ستباشر تنفيذ القرار فوراً للحد من أي نقص محتمل في المخزون الإستراتيجي للبلاد.