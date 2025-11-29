إيران.. بيجار تحتضن ذروة التألق الفني في مهرجان كوردستان المسرحي (صور)

شفق نيوز - ترجمة

تشهد مدينة بيجار في محافظة كوردستان الإيرانية، حراكاً فنياً غير مسبوق باستضافتها للدورة السادسة والثلاثين من مهرجان كوردستان المسرحي، الذي انطلق في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وحتى التاسع والعشرين منه، وسط حضور جماهيري واسع من عشاق الفن.

وجاء في تقرير لوكالة مهر الإيرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، أن المهرجان شهد عروضاً مسرحية متنوعة على خشبات المسارح وفي ساحات المدينة، حيث قدمت أعمال صالة ومسرح شارع لفرق من بيجار وسنندج وقروه وبانه وسقز وديوراندره.

وحظيت العروض بمتابعة كبيرة من الجمهور والنقّاد، فيما اكتظت القاعات بالحاضرين منذ الساعات الأولى لانطلاق الفعاليات.

وأكد عدد من المخرجين والضيوف، أن المهرجان نجح في إعادة بيجار إلى واجهة الفن المسرحي في المحافظة، مشيدين بالتنظيم ومستوى المشاركة.

فيما عبّر مواطنون عن سعادتهم بالأجواء الفنية التي غيرت ملامح المدينة خلال أيام المهرجان.

من جهته، قال مدير عام الثقافة في محافظة كوردستان، علي أصغر دریایی، إن "المهرجان يهدف إلى نشر الأمل وتعزيز الروح الاجتماعية عبر الفنون"، مشدداً على ضرورة استمرارية إقامته في بيجار.

فيما أوضح قائمقام المدينة كاظم كاظمي، أن "الإقبال الشعبي الكبير يعكس عمق ارتباط أهالي بيجار بالفن المسرحي"، مؤكداً السعي لجعل مقر المهرجان دائماً في المدينة.

واُختُتِم المهرجان بعد أن نجح في إبراز القدرات الفنية والشبابية في المحافظة، ورسخ مكانة بيجار كأحد المراكز المهمة في الفنون الأدائية بكوردستان.