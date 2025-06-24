يجهلون المستقبل.. ترحيب إيراني حذر بتوقف الحرب

شفق نيوز/ ‎أعرب مواطنون إيرانيون، يوم الثلاثاء عن ارتياحهم من الإعلان "المفاجئ" بين عشية وضحاها عن وقف إطلاق النار، وذلك بعد 12 يوما من الغارات الجوية الإسرائيلية التي تردد صداها بمدن في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل المئات وإصابة نحو خمسة آلاف شخص.

‎ورصد تقرير لوكالة رويترز، أصداء توقف القصف، حيث جرت عمليات التنظيف والعودة إلى الحياة الطبيعية، لكن القلق بدى واضحا على وجوه بعضهم بشأن احتمال حدوث مزيد من التصعيد.

‎وبحسب التقرير، كان العديد من الإيرانيين الذين فروا من الضربات سعداء أيضا، وتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة متعبة ومكلفة خارج المدينة في أماكن إقامة مستأجرة أو مع الأقارب.

‎"أنا سعيدة للغاية.. انتهى الأمر وأخيرا يمكننا العيش بسلام".. بهذه الكلمات بدأت شيماء البالغة من العمر 40 عاما، من شيراز، حديثها بالقول "إنها كانت حربا غير ضرورية ودفعنا نحن الناس ثمن سياسات السلطات في حرث نتائجها".

من جانبه، قال رجل في شارع مزدحم في طهران، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته: "الناس هم الذين يدفعون الثمن - سواء كان شعبنا أو شعبهم. يتحمل كلا الجانبين التكلفة لذلك من الأفضل أن يحدث هذا (توقف الحرب) عاجلا وليس آجلا."

‎ووثق تقرير رويترز، وجوها بدت مرهقة (صباحاً)، حيث بدأ الكثير منهم في العودة إلى ديارهم حتى قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار.

‎أخذ أراش، وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 39 عاما، عائلته إلى دامافند، وهو منتجع جبلي على بعد 35 ميلا شرق طهران يشتهر بالهواء النقي وبيئة نظيفة.

‎كما قادت نوشين، البالغة من العمر 35 عاما، ما يقرب من خمس ساعات مع زوجها وطفلها للبقاء مع حماتها في ساري، بالقرب من ساحل بحر قزوين الإيراني، لكن المنزل كان مزدحما بالفعل بالأقارب الذين يبحثون عن مأوى وقرر نوشين أنهم أفضل حالاً في المنزل.

وشنت إسرائيل حربها الجوية المفاجئة في 13 يونيو/حزيران، حيث ضربت مواقع نووية وقتلت قادة عسكريين في أسوأ ضربة لإيران منذ الحرب العراقية في عام 1980.

لا احتجاج ضد النظام

‎في هذا الصدد، قال الإيرانيون الذين اتصلت بهم رويترز، بما في ذلك بعض الذين يعارضون النظام واحتجوا عليها في الماضي، إن الغارات الجوية جعلت الناس يتجمعون حول "الشعور الوطني" في مواجهة ما رأوه عدوانا أجنبيا.

‎ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الإيرانيين، هناك غضب من الرتب العليا لقيادة البلاد، وبالنسبة لأولئك الذين يعودون إلى ديارهم، لا يزال واقع الاقتصاد المنكوب بالعقوبات لا يزال قائما.

‎وفي حين استهدفت إسرائيل مرارا وتكرارا كل من قادة ومرافق قوات الأمن الداخلي التابعة للحرس الثوري الإيراني، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية عن اعتقال مئات الأشخاص المتهمين بالتجسس.

‎وأثارت اتهامات انتهاكات وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء أيضا مخاوف من أن الحرب يمكن أن تعيد إشعالها.