وزير خارجية "مزيف" يربك دبلوماسية إدارة ترامب

شفق نيوز – ترجمة خاصة

اتصل محتال يتظاهر بأنه وزير الخارجية ماركو روبيو بوزراء خارجية دول عدة، وحاكم ولاية وعضو في الكونغرس، عن طريق إرسال رسائل صوتية ونصية تحاكي صوت روبيو وأسلوب كتابته باستخدام برامج تعمل بالذكاء الاصطناعي.

واستندت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، في تفاصيل عملية الاحتيال، لمسؤول أمريكي كبير، وبرقية تابعة لوزارة الخارجية.

وبحسب التقرير، لا تعرف السلطات الأمريكية من يقف وراء سلسلة محاولات انتحال الشخصية، ولكنها تعتقد أن الجاني من المرجح أن يحاول التلاعب بالمسؤولين الحكوميين الأقوياء بهدف الوصول إلى المعلومات أو الحسابات، وفقا لبرقية أرسلها مكتب روبيو إلى موظفي وزارة الخارجية.

ووفق البرقية، فإن المحتال ومن خلال استخدام كل من الرسائل النصية وتطبيق المراسلة المشفرة (سيجنال)، الذي تستخدمه إدارة ترامب على نطاق واسع، اتصل بـ"خمسة أفراد على الأقل من خارج الإدارات، بما في ذلك ثلاثة وزراء خارجية، وحاكم أمريكي، وعضو أمريكي في الكونغرس"، بتاريخ 3 يوليو/تموز الجاري.

وأظهرت البرقية، وفق تقرير واشنطن بوست، أن "حملة انتحال الشخصية بدأت في منتصف يونيو/حزيران عندما أنشأ المحتال حساباً باسم روبيو، للاتصال بالدبلوماسيين والسياسيين الأجانب والمحليين.

ويأتي الحادث مع روبيو، بعد العديد من محاولات انتحال الشخصية الأخيرة التي تستهدف مسؤولين أمريكيين بارزين.

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على محتال روبيو. يعد انتحال شخصية ضابط اتحادي أو موظف لخداع أو الحصول على شيء ما جريمة.