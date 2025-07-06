نزع سلاح العماليين.. لحظة تاريخية تبدأ الخميس في إقليم كوردستان

شفق نيوز - ترجمة خاصة

حدد تقرير تركي، مسار عملية نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني (PKK) التي ستبدأ في مدينة السليمانية في اقليم كوردستان الخميس المقبل، في مراسم رمزية سيشرف عليها رئيس المخابرات التركية ابراهيم كالين، ويتابعها عن بعد الرئيس رجب طيب اردوغان، وهي عملية يفترض ان تستكمل في الخريف المقبل.

وذكر تقرير لصحيفة "تركيا اليوم"، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن عملية تدمير السلاح ستبدا خلال ايام، وتشارك فيها مجموعة رمزية عناصر حزب العمال الكوردستاني، خلال مراسم بين 10 و12 تموز/يوليو الحالي، وذلك في اطار مبادرة "تركيا خالية من الارهاب".

وبعدما لفت التقرير الى بيان زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله وجلان في 27 فبراير/شباط والمؤتمر الذي عقده أعضاء الحزب والذي قرر حل الجماعة ونزع سلاحها، قال انه من المتوقع أن يقدم "عناصر الحزب" مشاهد لعملية القاء السلاح خلال "الحدث الاحتفالي" بين 10 و12 يوليو/تموز.

واشار التقرير، الى ان المخابرات التركية، بقيادة كالين، ستراقب عملية نزع السلاح بأكملها، حيث سيتابع رئيس المخابرات التطورات عن كثب، ويقوم باطلاع الرئيس اردوغان بشمل منتظم على آخر التطورات.

ونقل التقرير التركي، عن مصادر أمنية، قولها إن كالين قام مؤخرا بزيارة هكاري وقضاءي يوكسيكوفا وتشوكورجا التابعين لها، حيث عقد لقاءات مع محافظ هكاري علي جليك، وقائد الجيش الثاني الجنرال ليفنت ارغون، ومسؤولين عسكريين ومدنيين آخرين، تناولت بالتفصيل قضايا أمن الحدود مع العراق وايران وسوريا، والاجراءات المطبقة، والقواعد العسكرية في المنطقة.

ولفت التقرير التركي، الى عملية تسليم السلاح تجري بالتنسيق بين جهات من تركيا والعراق وحكومة اقليم كوردستان.

ونوه التقرير الى ان عمية تسليم السلاح سيتم تسجيلها وبثها تحت اشراف جهاز المخابرات التركي، بينما تمت دعوة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وكتاب مقالات من قِبل حزب الشعوب والمساواة والديمقراطية، المقرب من الكورد، للمشركة في المراسم.

وتابع التقرير، أن "كل الاسلحة المنزوعة سيتم تسجيلها ولن تسمح تركيا بدخولها الى مخازن اي دولة اخرى، بينما ستواصل تركيا حربها ضد اعضاء التنظيمات الذين يرفضون تسليم اسلحتهم خلال هذه العملية".

واضاف انه بموازاة عملية التسليم، فانه سيتم اخلاء سريع لمعسكرات العماليين في شمال العراق، مشيرا ايضا الى ان تم اتخاذ اجراءات للتعامل مع الاستفزازات خلال هذه العملية، بينما جرى تحديد اطار عمل لجنة من المعتقد انها ستشكل في البرلمان التركي.

وخلص التقرير، إلى أن حزب الشعوب والمساواة والديمقراطية سيأتي بوفد من 20 كاتبا وممثلين عن منظمات غير حكومية واحزاب سياسية الى المنطقة لمتابعة ما يصفها بانها "خطوة تاريخية"، مؤكدا ان بامكان كل الاعلاميين متابعة الحدث "بوسائلهم الخاصة"، وهو ما سيجري بعلم الحكومة.

وفي الختام، استعاد التقرير تصريحا لاردوغان اثناء عودته من زيارته الى اذربيجان، قال فيه ان قرار حزب العمال الكوردستاني بالقاء السلاح سيساهم في تسريع الجهود لتحقيق "تركيا خالية من الارهاب"، مضيفا ان "ازالة السلاح والدماء والدموع تماما من أجندة أمتنا، سيفتح ابواب جديدة امامنا"، كما اشار الى انه سيلتقي بوفد من حزب الشعوب والمساواة والديمقراطية لمناقشة الخطوات نحو تحقيق "هذا الهدف".